「オリックス特別１面新聞」28日京セラドーム周辺で発売

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株式会社報知新聞社


　スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）は３月28日に京セラドーム大阪で開催されるプロ野球オリックス・楽天戦を記念して、特別１面新聞を京セラドーム大阪周辺で販売します。特別１面には宮城大弥投手の独占コラムを掲載。始球式を務めるなにわ男子・藤原丈一郎さんも登場します。お越しの方はぜひお買い求めください。




【販売個所】

・京セラドーム大阪内BsSHOP
・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店


・ローソン大阪ドームシティ店
・ファミリーマート大正駅北店
・ファミリーマート大正駅前店
・セブンイレブンキヨスクJR大正駅改札口店


・B-WAVE（神戸三宮）



■スポーツ報知のお買い求めは


　1部売り　160円（税込）


　全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売


　月ぎめ　3,700円


　全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み


　https://www.hochi.co.jp/koudoku/


■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。


　https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/



■スポーツ報知ニュースサイト　


https://hochi.news/