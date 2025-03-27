「オリックス特別１面新聞」28日京セラドーム周辺で発売
株式会社報知新聞社
【販売個所】
・京セラドーム大阪内BsSHOP
・ローソン大阪ドームシティ店
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）は３月28日に京セラドーム大阪で開催されるプロ野球オリックス・楽天戦を記念して、特別１面新聞を京セラドーム大阪周辺で販売します。特別１面には宮城大弥投手の独占コラムを掲載。始球式を務めるなにわ男子・藤原丈一郎さんも登場します。お越しの方はぜひお買い求めください。
【販売個所】
・京セラドーム大阪内BsSHOP
・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店
・ローソン大阪ドームシティ店
・ファミリーマート大正駅北店
・ファミリーマート大正駅前店
・セブンイレブンキヨスクJR大正駅改札口店
・B-WAVE（神戸三宮）
■スポーツ報知のお買い求めは
1部売り 160円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
https://www.hochi.co.jp/koudoku/
■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。
https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/
■スポーツ報知ニュースサイト
https://hochi.news/