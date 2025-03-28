宝石商の街「上野・御徒町」に結婚指輪のセレクトショップ『JKPLANET上野御徒町店』がNEWオープン！JKプラネット、ユカホウジョウ、紡ぎ輪(つむぎわ)、ディズニー公式ブライダルリング等の正規取扱店

株式会社インクリース

株式会社インクリースが運営する結婚指輪・婚約指輪・天然ダイヤモンド専門のジュエリーセレクトショップ『JKPLANET（ジェイケイプラネット）』が( https://www.jkplanet.jp ) 、世界中の宝石商や宝飾職人が集まる、日本最大級の宝石の街「上野・御徒町」に初出店。JKPLANET12店舗目となる『JKPLANET上野御徒町店』は「JKPLANETリミテッドエディション」「YUKA HOJO(ユカホウジョウ)」「紡ぎ輪(つむぎわ)」「星の砂」「ディズニー公式ブライダルコレクション(シンデレラ・ラプンツェル・美女と野獣・リトルマーメイド)」「ハローキティ by メイフェア」をはじめ、Instagramやゼクシィで注目の上質なブライダルリングと天然ダイヤモンドをワンフロアでまとめて比較・ご検討いただけます。JKPLANET上野御徒町店ショップページ → https://www.jkplanet.jp/shoplist/ueno-okachimachi/

JKPLANET(JKプラネット)上野御徒町店 ショップ店内【婚約指輪・結婚指輪のセレクトショップ】JKPLANET(JKプラネット)上野御徒町店 外観写真【婚約指輪・結婚指輪のセレクトショップ】

世界中から宝石商、宝飾職人が集う国内最大の宝石の街『上野・御徒町』初出店となる『JKPLANET上野御徒町店』は、ものづくりにこだわり抜いたメイドインジャパンブランド中心に30ブランド1500種類の結婚指輪・婚約指輪・天然ダイヤモンドに出会えるブライダルリング専門セレクトショップです。

上野御徒町エリア初上陸の和ブランド「紡ぎ輪(つむぎわ)」、インスタグラムで人気のデザイナーズブランド「YUKAHOJO(ユカホウジョウ)」をはじめ、シンプル、エレガント、アンティーク調、鍛造製法、和風、「ディズニーブライダルコレクション」「ハローキティ ブライダルリング」等、様々なテイストのブライダルリングをワンフロアでまとめて比較・ご検討していただけます。

JR「御徒町駅」より徒歩2分、松坂屋上野店さん向かいのビル路面1階に店を構え、自然光が差し込む明るく落ち着いた空間でゆっくりとブライダルジュエリーをお選びいただけます。

店内は、ご予約なしでもお気軽にブライダルリングをご覧いただけるようになっております。結婚指輪(マリッジリング)・婚約指輪(エンゲージリング)選びをごゆっくりお楽しみいただけるように、個別接客スペースを設置し、ソーシャルディスタンスに配慮した店舗設計を心がけました。

- 『JKPLANET上野御徒町店』ショップ詳細情報

店舗名：JKPLANET 上野御徒町店 (ジェイケイプラネット ウエノオカチマチテン)

オープン日：2025年2月28日（金曜日）

住所：〒110-0005 東京都台東区上野3-28-5 Office F 1F

電話番号： 070-5417-1990

営業時間： 11:00～19:30

定休日： 水曜定休（ただし祝日は営業）

アクセス

・JR「御徒町駅」南口より徒歩2分

・都営地下鉄大江戸線「上野御徒町駅」A2出口より徒歩1分

・東京メトロ銀座線「上野広小路駅」A1出口より徒歩1分

・東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」5番出口より徒歩5分

・東京メトロ千代田線 「湯島駅」2番出口より徒歩5分

・「京成上野駅」より徒歩8分

・松坂屋上野店さんの隣のビル路面店1階。

・とんかつ店「蓬莱屋」さんの隣です。

JKPLANET上野御徒町店 店舗ウェブサイト https://www.jkplanet.jp/shoplist/ueno-okachimachi/

公式ウェブサイト https://www.jkplanet.jp

公式サイト来店予約ページ https://www.jkplanet.jp/contact/

『ディズニー 結婚指輪』 詳細ページ https://www.jkplanet.jp/item/categories/disney/

公式Instagram(2025年3月現在 40200フォロワー) https://www.instagram.com/jkplanet.jewelry

JKPLANET公式Instagram(インスタグラム)- 『JKPLANET上野御徒町店』正規取扱いブランドリスト（一部）JKPLANETリミテッドエディション(婚約指輪&結婚指輪)YUKA HOJO - ユカホウジョウ(婚約指輪&結婚指輪)上野御徒町エリア唯一の正規販売店

YUKAHOJO(ユカホウジョウ)上野御徒町の詳細ページはこちら→ https://www.jkplanet.jp/item/brand/yukahojo/

tsumugiwa - 和ブランド 紡ぎ輪 - つむぎわ (婚約指輪&結婚指輪)

※上野御徒町エリア初の『紡ぎ輪(つむぎわ)』コーナーが『JKPLANET上野御徒町店』内にオープン。紡ぎ輪の詳細ページはこちら→ https://www.jkplanet.jp/item/brand/tsumugiwa/

JKPLANETリミテッドエディション - 鍛造コレクション(結婚指輪)JKPLANETリミテッドエディションBLUE(ブルーダイヤモンドの婚約指輪&結婚指輪)HOSHI no SUNA - 星の砂(婚約指輪&結婚指輪)NINA RICCI - ニナリッチ(結婚指輪)MINSAH RING - ミンサーリング(結婚指輪)Timeless Ones LOVERS - タイムレスワンズラバーズ(鍛造 結婚指輪)Disney Bridal Collection - ディズニー公式ブライダルリングコレクション(婚約指輪&結婚指輪)ディズニーラプンツェル(婚約指輪&結婚指輪)ディズニー美女と野獣(婚約指輪&結婚指輪)ディズニーシンデレラ(婚約指輪&結婚指輪)ディズニーリトルマーメイド・アリエル(婚約指輪&結婚指輪)

その他多数。

- JKPLANET(JKプラネット)について

JKPLANETは、世界で信用と人気を得るダイヤモンドブランドと、高品質のメイドインジャパンブランドを中心に、品質とクリエイティブを兼ね揃えたジュエリーブランドを厳選したブライダルリング専門のセレクトショップ(プラットフォーム)です。

運営会社の株式会社インクリースは1990年、鹿児島市で創業し、2011年10月6日銀座エリア初となる、結婚指輪・婚約指輪専門のセレクトショップ『JKPLANET銀座本店』（東京都中央区銀座8-11-1）をオープン致しました。2025年現在、東京、横浜、埼玉大宮、名古屋、大阪、九州に12店舗展開しております。

東京銀座を拠点に【結婚指輪専門セレクトショップ】業態のパイオニアとして全国へ展開中です。



【公式ウェブサイト】

JKPLANET 公式サイト： https://www.jkplanet.jp

『ディズニー 結婚指輪』by JKPLANET詳細ページ： https://www.jkplanet.jp/item/categories/disney/

JKPLANET 公式instagram： https://instagram.com/jkplanet.jewelry

JKPLANET 公式X(旧Twitter)： https://x.com/jkplanet

JKPLANET 公式YouTube： https://www.youtube.com/c/jkplanet-official



【ドラマロケ地 提供実績・衣装提供】

実績一覧： https://www.jkplanet.jp/drama-location

JKPLANET銀座本店・銀座2丁目店・表参道店はオープン以来、多数のTVドラマ、映画のロケ地提供や結婚指輪の衣装協力を行っております。

映画：『SEE HEAR LOVE ～見えなくても聞こえなくても愛してる～(主演 山下智久・新木優子)』『億男(主演 佐藤健)』『不能犯(主演 松坂桃李)』

バラエティドキュメンタリー：『水曜日のダウンタウン - モンスターラブ（クロちゃん）』

テレビドラマ：『CODE -願いの代償-（主演 坂口健太郎）』『アンラッキーガール（主演 福原遥）』『ラジエーションハウスII』『半沢直樹』『レンアイ漫画家（主演 鈴木亮平）』『私の家政夫サギサさん』『社内マリッジハニー』『恋は続くよどこまでも(恋つづ)』『偽装不倫（主演 杏）』『世にも奇妙な物語(コインランドリー)』『就活家族』『逃げるが恥だが役に立つ(逃げ恥)』『エンジェル・ハート』『花咲舞が黙ってない（主演 杏）』『安堂ロイド（主演 木村拓哉・柴咲コウ）』『恋愛時代』『喰う寝るふたり 住むふたり』『ぴんとこな』『ランナウェイ～愛する君のために』その他多数。

【メディア掲載】

『時計美術宝飾新聞』・『W&J Today Online（Watch and Jewelry Today Online）』

「JKPLANET 上野御徒町店が救世主になる日。年商１００億円への布石となる新店舗がオープン。全国にJKPLANET 12店舗を運営する(株)インクリースの國生大介社長に話を聞いた」

記事 https://watch-jewelry-online.com/archives/4937



【JKPLANET 店舗案内】

・上野御徒町店 ： 東京都台東区上野3-28-5 Office F 1F TEL 070-5417-1990 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/ueno-okachimachi/(https://www.jkplanet.jp/shoplist/ueno-okachimachi/)

・銀座本店 ： 東京都中央区銀座8-11-1 銀座GSビル1F TEL 03-6280-6927 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/ginza

・銀座2丁目店： 東京都中央区銀座2-9-14 銀座ビル1F TEL 03-6263-0340 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/ginza-2/

・表参道店 ： 東京都渋谷区神宮前2-9-16 1F TEL 03-6447-4383 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/omotesando/

・横浜元町店：神奈川県横浜市中区元町2-88 元町シエテ2F TEL 045-232-4270 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/yokohama-motomachi/

・大宮店：埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-7－9 鍋島ビル1F TEL 048-783-4223 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/saitama-omiya/

・大阪梅田店 ： 大阪府大阪市北区茶屋町14-15 FCビル1F TEL 06-6690-8401 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/osaka-umeda/

・名古屋栄店：愛知県名古屋市中区栄3丁目31-21 伊東屋中駒ビル1F TEL 052-228-6787 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/nagoya-sakae/

・福岡天神店：福岡県福岡市大名1-1-35 1F TEL 092-791-9402 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/fukuoka-tenjin/

・熊本上通店：熊本県熊本市中央区上通町7-4 テラビル1F TEL 096-321-6460 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/kumamoto-kamitori/

・宮崎橘通り店 ： 宮崎県宮崎市橘通東3-4-3 1F TEL 0985-29-5225 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/miyazaki/

・鹿児島天文館店 ：鹿児島県鹿児島市東千石町7-2 1F TEL 099-227-4417 → https://www.jkplanet.jp/shoplist/kagoshima-tenmonkan/



【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせは、

JKPLANET銀座本店プレスルーム TEL ： 03-6280-6927

E-mail : jkplanet1990@gmail.com

対応時間：平日11時～19時30分



【運営会社：株式会社インクリース】

本社 ： 鹿児島県鹿児島市東千石町7-2 JKセピアビル

代表取締役社長 ： 國生 大介