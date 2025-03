産業機械シェアリングエコノミー・プラットフォームEkuipp株式会社の営業代理権取得のお知らせ

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(東証スタンダード:3823、本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、以下「当社」)は、新たな収益源としてEkuipp(エクイップ)株式会社(以下「エクイップ社」)が提供するシェアリングエコノミープラットフォームの利益の三分の一を当社に配分する形での営業代理権取得およびコンサルティング開始に関する契約を締結したことを知らせいたします。なお、当該営業代理権は当社による顧客獲得コンサルティングサービスとの対価として得たものであり、対価として金銭等の支払いはありません。

1. 業務提携および営業権取得の目的

当社は「価値創造の力で、もう一度豊かになる」という理念のもと、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援しております。こうした理念の元、当社はシェアリングエコノミー領域における事業展開として、工作機械・精密機器・測定器の売買マッチングシステム「Ekuipp」を運営するエクイップ社に対してコンサルティングを開始し、その対価として営業代理権を取得することといたしました。

本契約により、当社はエクイップ社の営業を代理しこれによる利益の三分の一を得ることになります。営業代理にあたっては、実際にコールセンターとして稼働する外部の営業代理店とも提携し、当社は主に営業戦略策定と営業活動マネジメントに注力します。これにより、当社には新たな収益源が生まれることになります。

こうして、当社の価値創造ソリューションとエクイップ社のシェアリングエコノミー・プラットフォーム技術を融合させ、遊休資産の有効活用による製造業の資産効率改善と中小製造業の設備投資負担軽減という価値提供を加速してまいります。

近年、フリーマーケットやカーシェアリング、シェアオフィスといったシェアリングエコノミービジネスは拡大の一途ですが、製造業における資産の共有やB2B領域でのシェアリングエコノミーは発展途上の分野です。エクイップ社はIPOを目指している当該分野の先駆的な企業であり、「日本の製造業はもっと強くなれる」をスローガンに、「アセットシェアリング」の普及による日本の製造業全体の底上げを目指しています。

2. 契約の内容

当社は、エクイップ社との間で、産業機械の売却予定者の斡旋・紹介業務およびその営業代行に関する取引基本契約を締結いたしました。本契約により、当社はエクイップ社の営業権を一部取得し、エクイップ社のサービス拡大を支援してまいります。

当社は「企業再成(再生&再成長)プラットフォーム企業」として、M&A対象のバリューアップに「滞留理論」「ビジネスモデル囲碁」「VC三種の神器」等の当社社長によって開発された独自の手法を活用しております。たとえば、滞留理論の活用例として、高リスク市場×高リスクビジネスモデルや低リスク市場×低リスクビジネスモデルの組み合わせを見直すことで企業価値向上を図っております。本業務提携においても、こうした知見を活かした営業戦略によりエクイップ社のプラットフォームビジネスの拡大に貢献してまいります。

なお、エクイップ社の企業価値向上に伴い、一定の成果が見られた段階で、エクイップ社の株式取得も視野に入れております。

3. エクイップ社の概要

(1) 商号:Ekuipp株式会社

(2) 所在地:東京都大田区西蒲田6-32-11(本社)

愛知県名古屋市東区東桜2-9-34

福岡県福岡市博多区千代2-22-8

(3) 代表者:代表取締役 松本 悠利

(4) 設立:2018年3月

(5) 資本金:51,000,000円(準備金含)

(6) 株主:城南信用金庫、株式会社浜屋、他

(7) 主な事業内容:中古産業機械の売買、工作機械・精密機器・測定器マッチングアプリ「Ekuipp」の運営

(8) 許認可:東京都公安委員会許可 古物商 第308842006188号

(9) 当社との関係:資本関係、人的関係、取引関係はありません

※エクイップ社は、東京・名古屋・福岡に拠点を持ち、工作機械・精密機器・測定器の企業間マッチングサービスを展開。製造業の遊休資産活用を通じて、メーカー同士の資産共有による「シェアでコストダウン」を実現し、かつて輸出していたメイド・イン・ジャパンを復活させる大きな使命を持っています。

4. 今後の見通し

本提携による2026年3月期業績への影響は現時点では軽微と考えておりますが、シェアリングエコノミー領域における新たな収益源として、当社の持続的成長への貢献が期待されます。今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上

本件に関するお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。https://twhdc.co.jp/inquiry/

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp