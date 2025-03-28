銀行保証付私募債の引受けについて(高山産業株式会社)
株式会社中国銀行
- 銘 柄 名 ：高山産業株式会社 第６回無担保社債 （当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：１００百万円
- 発 行 日 ：令和７年３月２８日（金）
- 発行期間 ：５年
- 返済方法 ：満期一括償還
- 資金使途 ：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
- 銘 柄 名 ：高山産業株式会社 第７回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：１００百万円
- 発 行 日 ：令和７年３月２８日（金）
- 発行期間 ：５年
- 返済方法 ：定時償還
- 資金使途 ：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
- 所 在 地 ：岡山県岡山市北区清輝橋１丁目８番２１号
- 代 表 者 ：高山 眞司
- 業 種 ：各種高圧ガス・ガス機器・住宅設備販売業
- コメント ：当社は昭和１６年の創業以来、家庭用・工業用ガスの販売や電気製品販売など、お客さま本位の事業を重ねてまいりました。近時では、岡山県内で初めてCNLPG（カーボンニュートラル液化石油ガス）の取扱いを開始しました。豊かで快適な暮らしを提供するとともに企業活動を通じて持続可能な地域社会の発展に貢献していきます。
当行は、３月２８日（金）に、高山産業株式会社の銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めることになりました。
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：高山産業株式会社 第６回無担保社債 （当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：１００百万円
- 発 行 日 ：令和７年３月２８日（金）
- 発行期間 ：５年
- 返済方法 ：満期一括償還
- 資金使途 ：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
- 発 行 額 ：１００百万円
- 発 行 日 ：令和７年３月２８日（金）
- 発行期間 ：５年
- 返済方法 ：定時償還
- 資金使途 ：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：岡山県岡山市北区清輝橋１丁目８番２１号
- 代 表 者 ：高山 眞司
- 業 種 ：各種高圧ガス・ガス機器・住宅設備販売業
- コメント ：当社は昭和１６年の創業以来、家庭用・工業用ガスの販売や電気製品販売など、お客さま本位の事業を重ねてまいりました。近時では、岡山県内で初めてCNLPG（カーボンニュートラル液化石油ガス）の取扱いを開始しました。豊かで快適な暮らしを提供するとともに企業活動を通じて持続可能な地域社会の発展に貢献していきます。