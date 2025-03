糖尿病學會はアジア糖尿病国際会議でT-CaReMe台北宣言を発表

中華民國糖尿病學會

8年内に80%の患者が三高管理目標を達成し、国際的な精密予防の潮流をリードする 公私連携で健康台湾新目標に応える

台湾・台北 - 世界の高齢化が進む中、慢性病の予防とケアは各国の最重要課題となっており、台湾政府も国際的潮流に積極的に応え、「健康台湾」政策を推進し、「三高防治888計画」を開始しました。先月開催された第3回「健康台湾推進委員会」では、2030年までに三高に関連する慢性病の標準化死亡率を1/3削減する新目標が発表され、公共と私的セクターの協力を通じて慢性病予防対策を強化することが期待されています。「健康台湾」のビジョンおよび888計画に応える形で、さらに国際的な「精密予防」の慢性病ケアの潮流に接続するため、中華民国糖尿病學會はアジア糖尿病国際会議で正式に『T-CaReMe三高護腎精密ケア台北宣言』を発表しました。

図1:T-CaReME台北宣言の大集合写真。左から右へ、李文領副理事長、許永和秘書長、莊立民監事、吳昭軍署長、石崇良署長、Yutaka Seino教授、黃建寧理事長、陳建仁院士、Moon-Kyu Lee教授、Daisuke Yabe教授、許惠恒副院長、欧弘毅理事長が並んでいます。

台湾は国民健康保険の完備したシステムによって、高リスク群全員が早期に予防措置と個別管理を受けられることを保証し、慢性病ケアにおいて国際的競争力を持っています。慢性病の挑戦、特に高血圧、高脂血症、糖尿病(三高)および慢性腎疾患に対応するため、中華民国糖尿病學會は先日、第17回アジア糖尿病研究協会会議(17th Scientific Meeting of Asian Association for the Study of Diabetes, AASD)において、アジア糖尿病研究協会、健保署、国健署、中央研究院、国家衛生研究院、中華民国糖尿病學會、台湾腎臓医学会、中華民国心臓学会などの政府機関、学術機関、医学会の立会いのもと、正式に『T-CaReMe三高護腎精密ケア台北宣言』を発表しました。これは政府の「健康台湾」ビジョン及び888計画の中で失能の遅延と寿命の向上を目指す目標に呼応し、リスク層別化、精密医療、デジタル管理を核とする慢性病の全過程健康ケアモデルを提案し、全人健康ケアと医療サービスの統合を促進し、分野横断的な協力を結びつけ、慢性病予防と治療の新しいモデルを推進します。

健康台湾の新しい目標:三高に関連する慢性病の標準化死亡率を1/3削減

糖尿病學會がT-CaReMe宣言を発表し、三高護腎精密ケアの青写真を推進

高齢化、病歴の長期化、新たな発病の若年化というトレンドに伴い、慢性病予防と治療は世界的に注目されています。台湾は国際の流れに従い、「健康台湾推進委員会」を設立し、今後8年以内に2つの健康目標を定めました:国民の平均余命を79歳から82歳に引き上げ、不健康余命の割合を10%から8%に減少させることです。慢性病管理を強化するため、政府は最近「2030年までに三高に関連する慢性病の標準化死亡率を1/3削減する」という目標を健康台湾推進委員会で提案し、健康的なライフスタイル、肥満防止から慢性病の全方位管理までの包括的な戦略を推進し、公共と私的セクターの協力を通じて健康政策を強化し、慢性病と失能のリスクを減少させることを目指しています。

図2:左は中央研究院の陳建仁院士、右は社団法人中華民國糖尿病學會の黃建寧理事長で、一緒にT-CaReMe台北宣言の発表記念撮影を行っています。

糖尿病學會が『T-CaReMe三高護腎精密ケア台北宣言』を発表し、「三高護腎」を中心に据え、T-CaReMe計画を通じて「リスク層別化、精密医療、デジタル管理、余命の向上」のビジョンを具体化しました。さらに、五つの行動方針を提案し、精密なリスク診断、標準化された臨床ガイドライン、個別化された健康管理、データ共有、専門分野を超えた協力を推進しています。その目標は、80%の三高および腎疾患患者が血糖、血圧、血脂の管理を達成し、80%の腎疾患患者が個別管理者からのケアと医薬品の提案を受けることを確実にし、存命率を向上させ、健康の質を改善することで、国民の慢性病ケアのためのより堅固な防御線を築くことです。

リスク層別化 × 精密医療、T-CaReMe計画が慢性病の新しい未来を切り開く

国際的な専門家が集まり、台湾を慢性病ケアのデモンストレーション基地として確立

T-CaReMe台北宣言は、精密なリスク診断分類評価に焦点を当て、高リスク群の精密な特定と慢性病管理の効率向上を中心目標としています。そして、専門家の合意によって臨床リスク層別化と医療ガイドラインを整合させ、臨床データと国際基準を統合し、患者に個別の精密健康管理と適切な治療を受けられるように保証します。さらに、宣言では国際的および学会間の協力の重要性も強調し、アジア太平洋地域と共に慢性病分野における精密医療と研究成果を共有し、公衆衛生政策に影響を与え、全体的な慢性病ケアの予後を改善し、より精密でアクセス可能な全人健康ケアを発展させ、台湾を地域のデモンストレーション基地として位置付けることを目指しています。

図3:国立衛生研究院の許惠恒副院長が、T-CaReMe台北宣言が推進する慢性病精密医療の目標と戦略について共有しています。

今回の会議には、健保署、国健署、中央研究院、国家衛生研究院、および国際糖尿病連盟(IDF-WPR)やアジア糖尿病研究協会(AASD)の専門家が集まり、糖尿病、心臓病、腎臓病などの関連医学会の代表者を招いて、正式に『T-CaReMe三高護腎精密ケア台北宣言』の発表を見守りました。中華民国糖尿病學會は、台北宣言の発表により、台湾における慢性病の精密ケアと三高護腎ケアの発展の青写真が確立されること、そして慢性病管理モデルのアップグレードを促進し、分野を超えた協力を促進し、より完全な健康ケアシステムを構築し、台湾から世界に向けて慢性病ケアの質を向上させ繁栄を推進することを期待しています。

台湾腎臓医学会の理事長である呉麥斯氏は、台湾がリスク層別化とデータ駆動型の個別化治療を発展させているものの、標準化されたガイドラインがまだ導入されていないため、臨床での応用には改善の余地があると述べました。特に腎疾患と糖尿病の統合管理にはさらなる強化が求められており、T-CaReMe計画を通じて専門分野を超えた協力を促進することで、腎疾患のリスク管理と糖尿病、高血圧といった共病管理がより統合され、患者の生存率や腎機能の維持に寄与することが期待されています。また、中华民国心臓学会の理事長である李誼恆氏は、リスク層別化とデータ駆動型の個別管理によって、心血管イベントの発生率をより効果的に低下させ、国民の健康防線を強化できるという点を強調しました。国家衛生研究院の許惠恒副院長は、精密医療の応用が今後の慢性病管理において重要な役割を果たすと述べ、国衛院がAI技術とビッグデータを用いてスマートリスク予測システムを構築するなど、いくつかのプロジェクトに積極的に取り組んでいることを明らかにしました。彼は、T-CaReMe計画のビジョンに基づき、心血管、腎臓、代謝疾患リスクの精密予測を最適化し、慢性病の原発および続発する合併症や器官損傷の予防のためのより良い科学的根拠を提供し、台湾の健康ビジョンを実現することを信じています。

国際的に連携!T-CaReMe計画が精密慢性病管理の新たなモデルを推進

台湾は今後2年以内に共病リスクデータベースを構築する予定で、T-CaReMeが様々な分野の協力を呼びかけ、慢性病の防御線を共に築きます。

国健署は近年「科学算病館」とリスク予測ツールを推進し、国民の健康リテラシーや自己管理意識の向上、さらに積極的な健康教育を通じて慢性病の発生を遅らせる取り組みを進めています。また、健保署はAIリスク層別化ツールと層別ケア制度を導入し、「皆医プラットフォーム」と全人・全過程のケアを推進して、ケアの効率と資源の使用効果を向上させる努力をしています。健康台湾推進委員会の副召集人である陳志鴻教授は、T-CaReMe計画が予防から治療までを統合した政策に高度に一致していると指摘し、「888計画」の核心精神を示しています。今後の展望として、様々な分野と連携し、専門分野を超えた協力と公私の統合を深化させ、持続可能で弾力的な慢性病ケアモデルを築くことを期待しています。

世界の医療界では、精密なリスク評価と個別化治療が慢性病管理の重要なトレンドと見なされています。最新の糖尿病ケアガイドラインでは、特に三高(高血糖、高血圧、高脂血症)と腎疾患の共病リスクに対して、心血管および腎臓健康管理の早期介入を推奨し、データ駆動型の診断モデルの強化が求められています。また、早期のスクリーニングと治療の重要性が強調されており、精密なリスク評価と患者データの統合が今後の慢性病管理の核心的な発展方向として位置づけられています。これらの国際的な動向は、世界の慢性病管理が精密医療、デジタル化監視、および専門分野間の統合に向かっていることを示しており、T-CaReMe計画の目標とも高度に一致しています。

図4:アジア糖尿病研究学会(AASD)の会長清野裕教授が、アジア太平洋地域の慢性病精密医療の目標と戦略について共有しています。

中华民国糖尿病學會は早くも2023年に行動を起こし、台湾の12の医療機関と提携してiCaReMeのグローバル登録計画に参加しました。専門分野を超えた統合ケア、患者追跡、および臨床データの活用を通じて、より精密なリスク評価と患者プロフィールを提供し、効果的なモニタリングと治療結果の最適化を実現し、患者の健康状態を改善することが証明されています。黄建寧理事長は、T-CaReMe計画の短期目標として、今後2年以内に代表的なデータベースを構築し、ライフスタイル因子の分析を通じて異なる患者の共病リスクをより正確に評価することを目指すと述べました。慢性病の精密なケアモデルを推進するためには、医療界の努力だけでなく、政府機関、学術機関、産業パートナー、市民団体の積極的な参加が必要であり、共にデータ統合と個別化健康管理を推進し、リスク層別化と標準化ガイドラインをさらに充実させ、台湾およびアジア太平洋地域の慢性病管理の効果を向上させることが求められます。

アジア糖尿病研究協会の会議主席である清野裕氏は、台湾はアジアにおける慢性病予防と治療の成果が常に先進していることを指摘し、今後、公私協力と分野を超えた協力を通じて、台湾から出発し、全世界の慢性病ケアの質を向上させることを期待しています。