Web業界の未来をリードするプロフェッショナルが集結する「web professional summit」に登壇

株式会社NEW FOLK

株式会社NEW FOLK（本社：東京都新宿区、代表取締役：本多 敏之）は、web professional summit にてセミナーを行います。このイベントは4月23日(水)～4月25日(金)の営業・デジタルマーケティングWeek内のブースで開催され、ちょっと株式会社が主催します。イベントの詳細はweb professional summit案内ページ(https://sites.google.com/chot-inc.com/web-professional-summit/)でご確認いただけます。

◼︎登壇の背景

web professional summit では、Web業界の最前線で活躍する制作会社が、最新トレンドや実践的なノウハウを共有します。参加者は業界のプロフェッショナルの話を聞くだけでなく、その場で具体的な相談をすることも可能です。

セミナーの参加がおすすめな方

- 企業のWebサイト担当者や情報システム担当者、経営者、事業責任者- Webサイト制作の最新トレンドやテクノロジーをキャッチアップしたい方- 自社のWebサイト制作やマーケティング戦略を強化したい方- 信頼できるWebサイト制作会社やクリエイターとつながりたい方

◼︎登壇者情報代表取締役：本多 敏之

株式会社NEW FOLKは東京を拠点とするクリエイティブエージェンシーです。課題解決視点に基づき、Web・グラフィックを中心に戦略的かつ本質的なデザインを提供。多様な業界に対応し、企業やブランドの価値最大化と持続的成長を支援しております。

今回のセッションでは、ちょっと株式会社が開発したCMS「Orizm」を活用した実例をベースに、小規模サイトにおけるヘッドレスCMS導入のプロセスや、従来型CMSからの移行のメリットについてお話しします。

◼︎セミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159691/table/1_1_c844c5f378588b543bf03ff8eba3e314.jpg ]

◼︎タイムスケジュール

4月23日（水） 10時～17時

11:00～ 株式会社トルク 本田 一幸／代表取締役

13:00～ 株式会社ノベルティ 酒井 美貴／代表取締役

15:00～ 株式会社NEW FOLK 本多 敏之／代表取締役

4月24日（木） 10時～18時

11:30～ 展示会事務局RX Japan主催オープンセミナー 以下3名登壇予定

12:00～ 株式会社キテレツ 古賀 海人／代表取締役

14:00～ スタジオスプーン株式会社 中村 明史／代表取締役

16:00～ 株式会社necco 阿部 文人／代表取締役

4月25日（金） 10時～17時

11:00～ 株式会社GIG 岩上 貴洋／代表取締役、池上 遼弥 / Sales事業部カスタマーサクセス

13:00～ 株式会社フォーデジット 田口 亮／代表取締役

15:00～ 株式会社Reiri 田口 陽介／代表取締役

1登壇者あたり2時間の枠を設けられています。20～30分程度のセミナー後はネットワーキングタイムになり、登壇者と直接話したり、名刺交換をおこなうことが可能です。

セミナーの詳細を見る :https://sites.google.com/chot-inc.com/web-professional-summit/