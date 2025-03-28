¡Ö¥í¥´¥¹ ¡ß ¥¹¥Ìー¥Ôー¥É¥í¥Ã¥×¥¹¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè£²ÃÆ¡õ¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¥Õ¥§¥¹¥¿½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¢£¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè£²ÃÆ¤ò³«ºÅ¡ª
ÁÖ²÷¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¥É¥í¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥í¥´¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
3·î28Æü(¶â)13»þ¤è¤ê¡¢2025Ç¯¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥Ó¥ó¥´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¥Ñ¥º¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¥Ó¥ó¥´¥·ー¥È¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÊÉ»æ¤¬GET¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î28Æü(¶â)13:00～3·î31Æü(·î) 13:00
¢£¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¥Õ¥§¥¹¥¿½ÐÅ¸¾ðÊó
¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¥Õ¥§¥¹¥¿～CAMP with SNOOPY PEANUTS 75 YEARS～
PEANUTS75¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜ¾ëÍÛ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤Ë²ñ¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¥Õ¥§¥¹¥¿～CAMP with SNOOPY PEANUTS 75 YEARS～¡×¤ò³«ºÅ¡ª
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¥¹¥Ìー¥Ôー¥É¥í¥Ã¥×¥¹¡Ù¤ÎµðÂç¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¹¥Ìー¥Ôー¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¢ö¡Ö¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤â³«ºÅ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢PEANUTS¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×ÂÎ¸³¤ä¥¹¥Ìー¥Ôー¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü¡§3·î29Æü(ÅÚ)¡¢30Æü(Æü)
»þ´Ö¡§10:00～17:00¡Ê30Æü¤ÏºÇ½ª¼õÉÕ16:00¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¡Êhttps://logosland.jp¡Ë
¢£¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¥Õ¥§¥¹¥¿～CAMP with SNOOPY PEANUTS 75 YEARS～
https://logosland.jp/news/detail/285
-----------------------------------
¢£¥¹¥Ìー¥Ôー¥É¥í¥Ã¥×¥¹¤È¤Ï
¥¹¥Ìー¥Ôー¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢ ´ÊÃ±¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¿§¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ò£³¤Ä¤½¤í¤¨¤Æ¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¡¢ ¥¹¥Æー¥¸Ëè¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¥¯¥ê¥¢¡ª
Ï¢Â³¤·¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Èµ¤Ê¬ÁÖ²÷¢ö
¢£¥À¥¦¥ó¥íー¥É
https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313
¢£¸ø¼°SNS
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://twitter.com/snoopy_drops
LINE¡¡ http://line.me/ti/p/@ngt4651f
¢£¥¢¥×¥ê¾ðÊó¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â:¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à
´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
iOS 13.3°Ê¾å¤Î iPhone¡¢ iPad¤ËÂÐ±þ¡£
Android OS 6.0°Ê¾å¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢ ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¡£
iOS 18.3°Ê¾å¡¢Android OS 15.0°Ê¾å¤Ï¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ¾Ý³°¡£
(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM
--------------------------------------------
¡Ú¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É LOGOS¡Û
LOGOS¤Ï²ÈÂ²¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥×¤äBBQ¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥¦¥¨¥¢¤òÅ¸³«¡¦È¯¿®¤¹¤ëÁí¹ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö³¤ÊÕ5¥áー¥È¥ë¤«¤éÉ¸¹â800¥áー¥È¥ë¤Þ¤Ç¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ý¥ê¥·ー¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤·Ú¤Ë¼«Á³¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¡ÖEnjoy Outing!¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë²°³°¤È¿Í¤ò·Ò¤°Âè°ì¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É LOGOS
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉLOGOS http://www.logos.ne.jp
¥í¥´¥¹¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¡¡¡ https://www.logos-co.com/profile
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.logos.ne.jp/global¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Úー¥¸¡Ë
LOGOS¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÎiosÈÇ¡Ï https://goo.gl/qoFSxL
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÎAndroidÈÇ¡Ïhttps://goo.gl/qupA9f
LOGOS¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡¡¡¡ https://www.youtube.com/user/outdoorlogos
Á´¹ñ¥¥ã¥ó¥×¾ì¶õ¤¾ðÊó ¡¡¡¡http://www.campjo.com
-----------------------------------
¡Ú¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤È¤Ï¡Û
¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Ï¡¢Peanuts Worldwide¤¬½êÍ¤·¡¢WildBrain¤¬41%¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬39%¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬ 20%¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥ë¥º M.¥·¥å¥ë¥Ä»á¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯¡£¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤¬£·¤Ä¤Î¿·Ê¹»æ¾å¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÉÔÌÇ¤ÎÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Apple TV +¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÈÖÁÈ¤äÆÃÈÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ê¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅýÅª¤Ê»æÇÞÂÎ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Þ¤Ç³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¡¢¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡×¤Ï¡¢NASA ¤È¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤ÇÊ£¿ôÇ¯¤ÎÄó·È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥Úー¥¹¡¦¥¢¥¯¥È¡¦¥¢¥°¥êー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢±§ÃèÃµºº¤È STEM¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò·¼È¯¤¹¤ë¤è¤¦¼¡À¤Âå¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚPEANUTS 75¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤·¤¢¤ï¤»¤Ï...75Ç¯¡£1950Ç¯¡¢¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥¹¥Ìー¥Ôー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤¬½é¤á¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè75Ç¯¡¢PEANUTS¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥Æー¥¸¥·¥çー¤ä¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¡¢ÃíÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥Æー¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý½Ñ²È¡¢²»³Ú²È¡¢Å¯³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥·¥å¥ë¥Ä»á¤ÎÁÏºî¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î·Ð¸³¤ò¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉ½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤³¤Î°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´ØÏ¢URL
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡¡¡http://www.snoopy.co.jp/
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Facebook ¥Úー¥¸¡ÖSnoopy Japan¡×
¡¡¡¡https://www.facebook.com/SnoopyJapan
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSnoopy Japan¡×
¡¡¡¡https://x.com/snoopyjapan
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥ÔーNEWS ¸ø¼° X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSnoopy News Japan¡×
¡¡¡¡https://x.com/snoopy_jp_info
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖSNOOPY in Dailylife¡×¡¡
¡¡¡¡https://www.instagram.com/snoopyindailylife
¡¦ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ìー¥Ôー¸ø¼°Tiktok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¡Ú¸ø¼°¡Û¡×
¡¡¡¡https://www.tiktok.com/@peanuts_jp
-----------------------------------