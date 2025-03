世界一のヴィーガンシェフ監修“mochotto with CHLORELLAシリーズ” 第3弾が登場。『mochotto with CHLORELLA ドレッシングシリーズ』4/1新発売！

クロレラ工業株式会社

クロレラ工業株式会社(本社:福岡県筑後市、代表取締役社長:板波 英一郎)は、4月1日(火)、100%植物性素材かつ厳選した原材料にこだわった“mochotto with CHLORELLAシリーズ”から、にんじん、トマトの2種のドレッシングとバジルソースの3商品を発売します。

当社では、2024年に創業60周年を迎えたことを機に、クロレラを「健康食品」としてだけでなく、より多くの方々に身近な食品として体験していただけるよう、プラントベースの「食材」としてクロレラの新たな魅力をお届けする取り組みに注力しています。



そこで、世界一のヴィーガンレストラン「菜道」の楠本勝三シェフとともに新たなブランド『mochotto with CHLORELLA(モチョット ウィズ クロレラ)』を立ち上げ、今回シリーズ第3弾として『mochotto with CHLORELLA にんじんドレッシング』『mochotto with CHLORELLA トマトドレッシング』『mochotto with CHLORELLA バジルソース』の3商品が新たに登場しました。





▼シリーズ第1弾『mochotto with CHLORELLA 万能だし』

▼シリーズ第2弾『mochotto with CHLORELLA プラントベースラーメン醬油』

ドレッシングシリーズ 開発の背景

近年、世界的にプラントベース市場は拡大しており、日本でも食の多様化への需要が高まっています。



そんな世界的なニーズをいち早く捉え、2018年に東京・自由が丘でヴィーガンレストラン「菜道」をオープンした楠本シェフですが、“プラントベースの食生活”に対して、「健康的」というイメージは定着しつつある反面、「栄養が不足しがちなのでは」といったマイナスイメージを持たれるケースも一定数存在することも感じていらっしゃいました。

そんな中、当社は楠本シェフの出会いを機に、筑後産クロレラを使用することで、プラントベースの食生活でも美味しさや健康感だけでなく「しっかりと野菜の栄養が摂れる」アイテムを検討。楠本シェフと共に『mochotto with CHLORELLA ドレッシングシリーズ』の開発への挑戦が始まりました。

手軽に、そして習慣的に野菜を取り入れたいと思ったとき、身近に思い浮かべる野菜のおかずといえば、「サラダ」。

野菜をより楽しく美味しく取り入れていただきたいという想いから、サラダを健康面からも見た目からもバージョンアップできる、にんじんとトマトの2種のドレッシングと、バジルソースの開発がスタートしました。

100%植物性素材、五葷(ごくん:ニラ、ねぎ、にんにく、のびる、らっきょうなど)不使用など原材料を厳選し、さらにクロレラエキスやクロレラパウダーを使用することで、いかに素材本来の美味しさや鮮やかな彩りを引き出せるか、何度も試作を繰り返しました。

そして約2年半の開発期間を経て、シンプルながらもこだわりの詰まった、“食卓でもっと野菜を楽しみたい”という想いに寄り添うアイテムが完成。

長年にわたり健康食品として皆さまの健康を支えてきた「筑後産クロレラ」が、皆さまの食卓にとって、もっと身近な存在の商品となって登場しました。

mochotto with CHLORELLAドレッシングシリーズのこだわり

1.緑黄色野菜の栄養をチャージ

mochotto with CHLORELLA ドレッシングシリーズの3商品はすべて主要原材料として「緑黄色野菜」を使用しており、野菜の栄養素がぎゅっと濃縮された、濃厚で満足感のある味わいです。

●国産にんじん100%の「にんじんドレッシング」

●甘みを楽しめる色鮮やかなポルトガル産トマトを使用した「トマトドレッシング」

●芳醇な香りと甘みが特長のスペイン産バジルを使用した「バジルソース」

忙しい日々を送っていると、栄養のことは気になりつつも、やはり食事をおろそかにしがちです。特に若年層の日本人は「緑黄色野菜」の摂取量が不足しがちであるといわれています。ドレッシングやソースにすることで、食事スタイルを大きく変えずとも、緑黄色野菜の栄養素を日頃からチャージできるアイテムとなっています。

サラダだけでなく、パンやパスタなどの主食に合わせて副菜感覚でお召し上がりいただくのもおすすめです。

色々なお料理との組み合わせを試して、お気に入りの食べ方を見つけてみてください。

2.野菜が持つ美味しさを引き出す「クロレラ」の効果

筑後産クロレラ特有の「クロレラエキス」は、食品本来の色や風味を損なうことなく、ほんの少量で組み合わせた素材の味を整える整味作用を持っています。2種のドレッシングにはこのクロレラエキスを加えることで、米酢の酸味をまろやかにし、にんじん、トマトそれぞれの甘みを味わうことができるドレッシングに仕上げました。

バジルソースには「クロレラパウダー」を加えることで、タイムやローズマリーのハーブ独特の香りが調和され、どんな食材にも合わせやすい風味に仕上げました。クロレラの持つコクでバジルソース全体の濃厚さを底上げすることで、一体感を持たせました。さらにクロレラの自然な緑色が加わることで、着色料を使用せずに鮮やかな緑色を表現することが実現しました。

3.こだわりの原材料

100%植物性の素材で五葷も使用せず、かつ添加物の使用を最小限に抑え、こだわりの原材料で素材本来の味わいや彩りを活かしました。

基本の調味料、食塩、砂糖、米酢はすべて国産の原料を使用しています。

アレルゲン28品目フリーで、アレルギーをお持ちの方でも安心してお召し上がりいただけます。

・にんじんドレッシング/トマトドレッシング

一般のドレッシングには、pH調整剤、調味料、甘味料、香料、着色料、乳化剤などの添加物が使用されていることが多くあります。

原材料にとことんこだわったmochotto with CHLORELLAのドレッシングは、これらを一切使用せずに、美味しさ、安心、健康がまるごと手に入るドレッシングが完成しました。

『mochotto with CHLORELLA にんじんドレッシング』・『mochotto with CHLORELLA トマトドレッシング』 原材料

・バジルソース

バジルソースには、原材料のバジルや筑後産クロレラを均一になじませ、より美味しくお召し上がりいただけるよう、添加物として増粘剤のキサンタンガム(非遺伝子組み換えとうもろこし由来)のみ使用しています。

『mochotto with CHLORELLA バジルソース』 原材料

4.食材の鮮やかな色味が見た目も楽しく食卓を彩る

mochotto with CHLORELLA ドレッシングシリーズの3商品は、すべて着色料を使用しておらず、食材本来の鮮やかな色味を最大限に活かしています。

食卓が彩られ、美味しさだけでなく見た目も楽しいお食事のひとときで、心の栄養も満たされます。



ボトルにはにんじん、トマト、バジルのイラストが施され、ワンポイントに。

シンプルながらも可愛らしさのあるパッケージで、大切な人へのギフトにもおすすめです。

商品情報

■にんじんドレッシング

販売価格:745円(税込)

内容量:200ml

賞味期限:製造より180日(未開封・常温)

■トマトドレッシング

販売価格:745円(税込)

内容量:200ml

賞味期限:製造より180日(未開封・常温)

■バジルソース

販売価格:1,069円(税込)

内容量:200ml

賞味期限:製造より180日(未開封・常温)

ドレッシングとソースは成分が分離しやすいため、より滑らかで一体感のある味わいをお楽しみいただけるようご使用前によく振ってお召し上がりください。

mochotto with CHLORELLAシリーズの想い

mochotto with CHLORELLAシリーズではこれまで、mo『藻』をchotto『ちょっと』使用することでクロレラに含まれるうま味成分や、栄養素を厳選した植物性素材と組み合わせ、素材本来の美味しさを存分に引き出した商品を展開しています。

当社はこれからも、すべての人が一緒にお食事を楽しめるような、食卓を健康的に彩るプラントベース商品をお届けしてまいります。

ECサイト『tasumo』はこちらから :https://shop.mi-tasu.jp/

tasumoは“からだがよろこぶ”をテーマに、「藻(クロレラ)を足す」といった新しい食の提案を行い、心もからだも健康的に満たされる商品をご提案します。

tasumo 商品一覧

https://shop.mi-tasu.jp/products/

クロレラ工業株式会社

世界初のクロレラパイオニアメーカーとして1964年に創業。福岡県筑後市の九州筑後工場で、単細胞緑藻クロレラの培養から製品化までを一貫生産する。健康食品、サプリメント、加工食品、農業資材、水産資材と多岐に渡るクロレラ商品ラインナップを有する。近年は健康経営にも注力し、健康経営優良法人を2018年より連続取得。2023年にはFSSC 22000認証を取得。社是は「人類に健康と幸福(しあわせ)を」(https://www.chlorella.co.jp/)