渋谷の新しい待ち合わせ場所に！？ 「野良犬イギー像」「石仮面像」が3月31日(月)から渋谷PARCOに登場ッ！
株式会社バンダイナムコアミューズメント
株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『ジョジョの奇妙な冒険』初の体験型公式ショップ『THE★JOJO WORLD(ザ ジョジョワールド)』を渋谷PARCOに2025年夏オープンすることを記念して、＜立像＞が駅前の待ち合わせスポットとしてなじみ深い渋谷にちなんだ立像をモチーフとした「野良犬イギー像」と「石仮面像」を2025年3月31日(月)～4月6日(日)までの期間限定で渋谷PARCOの公園通り広場に設置します。
また、3月31日(月)、4月5日(土)、6日(日)の3日間、11時～19時に公園通り広場に訪れた方に数量限定で「野良犬イギー像」の記念ステッカーを配付します。
施設概要
[店舗名] 『THE★JOJO WORLD』
[所在地] 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6階
[公式サイト] https://bandainamco-am.co.jp/official_shop/jojo/
[公式X(旧Twitter)] https://x.com/THE_JOJO_WORLD
※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。
※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
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