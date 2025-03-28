【4/14（月）無料ウェビナー開催】金融機関×環境コンサル！実例からみる、サステナブルファイナンス活用セミナー

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平）は、2025年4月14日（月）14:00から、「金融機関×環境コンサル！実例からみる、サステナブルファイナンス活用セミナー」 を開催します。

■ウェビナー内容

近年、ESG投資の拡大や国際的な開示基準の強化を背景にサステナブルファイナンス市場が急速に成長しています。特に、脱炭素社会の実現に向けて、CDPスコアなどの指標を企業の環境・社会への貢献度として資金調達の条件とするサステナビリティ・リンク・ローン（SLL）やグリーンボンドの発行が増加しており、企業の資金調達手段としての重要性が一層高まっています。これらの手法を活用することで、企業は金融市場からの資金調達を有利に進めるとともに、ステークホルダーに対して環境貢献の姿勢を明確に示すことが可能になります。

本ウェビナーでは、株式会社みずほ銀行様をゲストに迎え、金融機関（銀行）と環境コンサルタントの二つの視点から、脱炭素の最新動向や、企業におけるグリーンボンド・SLLの活用事例について解説いたします。サステナビリティ担当者の方だけではなく、サステナブルファイナンスの活用を検討されている企業の経営者・財務担当者の方々にとっても、最新の知見を得る絶好の機会となります。ぜひ、ご参加ください。

※本セミナーは、株式会社みずほ銀行との共同主催となります。

◎こんな方におススメ

・脱炭素の最新動向やESGトレンドを把握したい方

・グリーンファイナンスの仕組みを詳しく知りたい方

・企業がどのようにグリーンファイナンスを活用し、資金調達や事業成長につなげているのか、

具体的な事例を学びたい方

▼無料ウェビナーのお申し込みはこちら▼

https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/other/20250414_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250414(https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/other/20250414_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250414)

■概要

セミナー ：金融機関×環境コンサル！実例からみる、サステナブルファイナンス活用セミナー

会場 ：オンライン

日程 ：2025年４月14日（月）14:00-15:00

参加費用 ：無料

受講対象者：経営者や経営層の方、財務・経理・資金調達ご担当者、経営企画ご担当者

ESG・サステナビリティ部門ご担当者、IRご担当者

定員 ：1,000名

締切 ：2025年４月14日（月）13時頃まで

主催 ：株式会社エスプールブルードットグリーン

株式会社みずほ銀行

注意事項 ※参加には事前登録が必要です。

※録音・録画はご遠慮ください。

※オンライン参加について

・原則として、聴講者の映像・音声の発信はできません。

・Q&A機能を通じてご質問を受け付けます。

※登録情報について

・ご登録いただいた情報を、参加者リストとして講師に提出する場合がございます。

・配信用URLは、開催当日までに登録アドレスにお送りいたします。

・企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。

・お客様候補に該当しないと判断した場合、視聴をお断りすることがございます。

▼無料ウェビナーのお申し込みはこちら▼

https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/other/20250414_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250414(https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/other/20250414_webinar/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250414)

■問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン カスタマーサクセス部 金子千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/

■会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル11階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：環境経営支援コンサルティング

設 立：2011 年 11 月