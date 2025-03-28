生産量日本一のかごしま茶を世界に！抹茶やフレーバーティーバッグ製造企業と立地協定を締結！

鹿児島市

■株式会社カゴシマパッカーズとの立地協定式

日 時 令和7年3月25日（火）１５時３０分～１５時５０分

場 所 鹿児島市役所応接室

出 席 者 企 業 … 木村 良太 株式会社カゴシマパッカーズ 代表取締役

鹿児島市 … 下鶴 隆央 市長

立 会 人 … 森 哲志 鹿児島県鹿児島地域振興局長

（写真）立地協定式の様子

■株式会社カゴシマパッカーズの概要

株式会社カゴシマパッカーズは、お茶どころ鹿児島県にあって、唯一のティーバッグ製造専門の会社として、平成30年11月に設立されました。

同社は、国内茶商、茶生産農家、通販運営会社、ドラッグストア、大手量販、個人商店等の多岐に渡る顧客の受託加工・OEM生産（注1）に加え、トレンドにあった新製品開発や提案も手掛けています。

今回増設する新たな工場では、輸出向け抹茶や、フレーバーティーバッグを製造し、国内外で高まる需要に対応します。荒茶や、抹茶の原料である碾茶の生産量日本一を誇りながら、原料供給地のポジションに甘んじているかごしま茶を県内ワンストップ体制で加工することで、高付加価値化及び輸出の増加に寄与するとともに、フレーバーティー製品の九州及び西日本におけるシェア獲得を目指す同社の取組は、本市の産業の活性化及び地域の稼ぐ力の向上に大きく貢献するものと期待されます。

注１）OEM（Original Equipment Manufacturing）生産：委託者が製品の詳細設計から製作にいたるまで受託者へ支給し、委託者のブランドで製品を生産すること

■増設する株式会社カゴシマパッカーズ平川工場の概要

(1) 所在地：鹿児島市平川町1610番１

(2) 用地面積：1,638.74平方メートル （495.72坪）

(3) 工場面積：424.15平方メートル （128.31坪）

(4) 操業開始：令和7年６月（予定）

(5) 従業員数(計画)：従業員数１５人（うち新規雇用者数１５人）※５年目

(6) 事業内容：抹茶製造、抹茶・粉末茶充填加工、茶葉着香加工（フレーバーティー製造）、ティーバッグ製造

■関連ＵＲＬ

https://kpackers.jp/

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