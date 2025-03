「すみっコぐらし水族館」デザインアイテムが全国の水族館他にて2025年4月20日(日)より発売！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、全国の水族館他にて2025年4月20日(日)より「すみっコぐらし水族館」デザインのグッズが発売されることをお知らせします。本企画は2019年からスタートし、今年で第7弾となります。

※取り扱い店舗については下記特設サイトをご確認ください。

今回のすみっコぐらし水族館のテーマは「サメ」!

すみっコたちがさまざまなサメになりきる、かわいくてちょっぴりワイルドな水族館デザインが登場☆

すみっコとみにっコたちが、おいしそうな関係に?

食べちゃだめだよ~~!?

グッズ一例●すみっコぐらし水族館2025特設サイト

https://www.san-x.co.jp/sumikko/campaign/aquarium/2025/(https://www.san-x.co.jp/sumikko/campaign/aquarium/2025/)

(主な取り扱い店舗についてはこちらよりご確認ください。)

※店舗によっては取り扱いのないアイテムもございます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※店頭発売日は店舗によって異なる場合がある為、各店舗にお問い合わせください。

※都合により営業日時が変更となる場合がございます。

お出かけの際は事前に各店舗にお問合せ、またはHP等の最新情報をご確認ください。

◆◇グッズ紹介(一部)◇◆

オープン価格となりますので詳細は各店舗へお問い合わせください。

・SPメモ

・シール

・クリアホルダーセット(2枚セット)

・ミニタオル

・おみやげステッカーセット

・ミニポーチ

・巾着

・ペンポーチ

・ぶらさげぬいぐるみ

・あつめてぬいぐるみ

・ふんわりぬいぐるみ

・添い寝ぬいぐるみ

※グッズはすべてオープン価格です

ぜひすみっコぐらし水族館グッズをチェックしてください!

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.