株式会社アガルートが企業版ふるさと納税の寄附実績を公開
このたび、株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）は、企業版ふるさと納税の寄附実績を公開しました。
株式会社アガルートでは、CSR活動の一環として企業版ふるさと納税に取り組んでいます。
今後も、寄附を通じて地域の発展に寄与するとともに、積極的なCSR活動への取り組みを続けてまいります。
■株式会社アガルート 企業版ふるさと納税寄附実績一覧はこちら
https://agaroot.co.jp/csr/kigyo-furusato/
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】
株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/
アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/
Education Career：https://education-career.jp/
株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/
株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/
株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/
株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/
株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/
買取バリュー：https://kaitori-value.jp/
株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/
株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/
アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/