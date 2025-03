豪華プレゼントを大発表！「すみっコぐらし　はじめての辞書びきキャンペーン」（5/20締切）総勢38名に豪華すみっコぐらしグッズプレゼント＆雑誌『ね～ね～』にイラスト掲載！

株式会社主婦と生活社

『すみっコぐらし はじめての国語辞典』新発売を記念し、現在開催中の “言葉を調べるたのしみ”をお子様自身が体験できる「すみっコぐらしはじめての辞書びきキャンペーン」。

専用の応募用紙を使って、「最近知った言葉と意味」、そこからイメージする「イラスト」を描いて応募していただいた方のなかから、総勢38名様(〈すみ〉33名様+〈っコ〉5名様)に、学年別最優秀賞、学年別優秀賞をお贈りいたします。

受賞された方には、こちらの豪華プレゼントをお届けすることが大決定! さらに、雑誌『ね~ね~』(2025年秋号予定)にイラストを掲載させていただきます。ぜひこの機会に、辞書をひいて豪華プレゼントをお迎えください♪

【学年別最優秀賞】※5名様に当たる!

ぬいぐるみL(しろくま、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ)

※キャラクターはお選びいただけません

【学年別優秀賞】※33名様に当たる!

文房具セット(以下をセットにしてお送りいたします)

・鉛筆削り 1個

・自由帳 1冊

・ラインストーン鉛筆 3本

・レインボー鉛筆 1本

・赤鉛筆 1本

・ミックスキャップ 3個入り1セット

・消しゴム 1個

・卓上クリーナー 1個(しろくま、ねこ、とかげ)

※商品、キャラクターはお選びいただけません

【書籍概要】

書名:すみっコぐらし はじめての国語辞典

監修:主婦と生活社 学習参考書編集部

発売日:2024年12月13日(金)

定価:3,080円(税込)

