『ブシロードTCGﾞ戦略発表会2025 春』開催報告３.

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)は、2025年3月27日(木)に「ブシロードTCG戦略発表会2025 春」を開催し、TCG分野に於いて今後の展開を発表しましたことをご報告いたします。

左から(敬称略):SHIN、Riowh、各務華梨、遠野ひかる、深川瑠華、西尾夕香、真野拓実、佐々木未来、セイギ(ボシマックス)、カナやん(ボシマックス)

■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。

URL:https://www.youtube.com/watch?v=EVd2q4qXVys

【Reバース for you】

〇Reバース イベント情報

・3月29日(土)、30日(日) Reバース 5th Anniversary Events 開催!

大会はもちろん!ステージイベントや物販など盛りだくさんの2日間!

・WGP2025

全国9会場を巡る地区予選を実施!8月には全国決勝大会が開催!

〇今後の新商品情報

3月28日(金) ブースターパック アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」

4月18日(金) トライアルセット&ブースターパック 「あおぎり高校」

6月6日(金) ブースターパック ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ vol.2

7月25日(金) ブースターパック TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』vol.2

8月末頃 トライアルセット&ブースターパック 「Re:ゼロから始める異世界生活」vol.2

ブースターパック アズールレーン vol.4 発売決定!

TVアニメ『ウィッチウォッチ』発売決定!

「Reバース for you」公式HP:https://rebirth-fy.com/

「Reバース for you」公式X:https://twitter.com/Rebirth_PR

「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース」公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@ws_rebirth

【ヴァイスシュヴァルツロゼ】

〇公式大会・公認大会

・「カードゲーム祭2025」「BCF2025京都」にてタイトルカップを開催!

・2025年5月より月例ショップ大会を開催!5月・6月度 参加賞PRパックの中身を初公開!

〇2025年新規参戦タイトル2作品を発表!

・「sprite」ブースターパック 2025年10月31日(金) 発売決定!

・「枕」ブースターパック 2025年12月26日(金) 発売決定!

〇今後の商品発売・イベントスケジュール

ヴァイスシュヴァルツロゼ公式サイト:https://ws-rose.com/

ヴァイスシュヴァルツロゼ公式X: https://x.com/wsrtcg

「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

【ヴァイスシュヴァルツ】

〇豪華景品がもらえる各種大会を開催!

・「BCF2025(ブシロードカードファイト2025)」3月より全国6地区にて開幕!

・月例ショップ大会 開催中!5月・6月度 参加賞PRパックの中身を初公開!

・公認大会新シリーズ「クライマックスチャレンジ」毎月2タイトル開催! 5月・6月開催タイトルの配布PRカードを初公開!

〇新規参戦タイトル7作品を大発表!さらに今後の発売商品の新情報も公開!

◆新規参戦タイトル

・「負けヒロインが多すぎる!」トライアルデッキ&ブースターパック 2025年6月27日(金) 発売決定!

・「怪獣8号」トライアルデッキ&ブースターパック 2025年8月8日(金) 発売決定!

・「MARVEL Vol.3」ブースターパック 2025年8月29日(金) 発売決定!

・「BanG Dream! 10th Anniversary!」プレミアムブースター 2025年9月12日(金) 発売決定!

・「ブースターパック / Toy Story 30YEARS&BEYOND」 2025年夏 発売決定!

・「Summer Pockets REFLECTION BLUE Re:Edit」ブースターパック 2025年夏 発売決定!

・『テイルズ オブ』シリーズ 参戦決定!

◆商品情報





◆今後の発売商品

ヴァイスシュヴァルツ公式サイト:https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式Xアカウント:https://x.com/wstcg

「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g

【カードゲーム祭2025】

〇来場特典

来場特典:PR カード(全 26 種のうち 2 種)+デッキホルダー(1種)

入場券 1 枚につき PR カードは 2 種選択可!

※PR カードは入場券 1 枚で同デザイン 2 枚の選択は NG

※特典はなくなり次第終了

〇オフィシャルストア情報

サプライセット『MyGO!!!!!』、サプライセット『Ave Mujica』の2商品がカードゲーム祭2025から発売開始決定!

※本イベント終了後、ECサイトや他のイベントでの販売も予定しております。

※取り置き分につきましては、無くなり次第終了となります。

※購入制限数は5点を予定しておりますが、当日の販売状況によって変更する場合がございます。

〇出展情報

ブース出展として全11社の出展が決定!

出展内容の詳細に関しましてはカードゲーム祭2025公式サイトをご確認ください。

〇チケット好評発売中!

・一般入場券 :1,100円(税込)

・特製ラバーマット会場交換券 兼 入場券(全3種・数量限定) :各4,000円(税込)

・カードゲーム祭2025グッズ交換券 兼 入場券(全1種・受注生産):5,500円(税込)

グッズ内容:カードゲーム祭2025特製Tシャツ+涼感タオル

受注受付期間:3月30日(金) 23:59まで

※小学生以下入場無料(来場特典はつきません)

※チケット代に別途、手数料がかかります

※事前チケットは、すべて電子チケットでのご用意になります

〇イベント概要

イベント名:カードゲーム祭 2025

開催日時:

5月3日(土・祝) 10:00~19:00(最終入場:18:30)

5月4日(日・祝) 10:00~18:00(最終入場:17:30)

会場:東京ビッグサイト南 1~4 ホール

主催:株式会社ブシロード

公式サイト:https://bushiroad.com/cardgamefes2025

「カードゲーム祭 2025」公式 X:https://x.com/bushi_tcgfes

今後もブシロードのTCGにご期待ください!

▽各コンテンツの発表内容詳細はこちら▽

Reバース for you

https://rebirth-fy.com/?p=32238

ヴァイスシュヴァルツロゼ

https://ws-rose.com/news/post-7

ヴァイスシュヴァルツ

https://ws-tcg.com/presentation2025spring/

