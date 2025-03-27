『ブシロードTCGﾞ戦略発表会2025 春』開催報告３.
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明、以下、ブシロード）は、2025年3月27日(木)に「ブシロードTCG戦略発表会2025 春」を開催し、TCG分野に於いて今後の展開を発表しましたことをご報告いたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ貴媒体でお取り上げいただきますようお願い申し上げます。
左から(敬称略)：SHIN、Riowh、各務華梨、遠野ひかる、深川瑠華、西尾夕香、真野拓実、佐々木未来、セイギ（ボシマックス）、カナやん（ボシマックス）
■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。
URL：https://www.youtube.com/watch?v=EVd2q4qXVys
【Reバース for you】
〇Reバース イベント情報
・3月29日(土)、30日(日) Reバース 5th Anniversary Events 開催！
大会はもちろん！ステージイベントや物販など盛りだくさんの2日間！
・WGP2025
全国9会場を巡る地区予選を実施！8月には全国決勝大会が開催！
〇今後の新商品情報
3月28日(金) ブースターパック アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」
4月18日(金) トライアルセット＆ブースターパック 「あおぎり高校」
6月6日(金) ブースターパック ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ vol.2
7月25日(金) ブースターパック TVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』vol.2
8月末頃 トライアルセット＆ブースターパック 「Re：ゼロから始める異世界生活」vol.2
ブースターパック アズールレーン vol.4 発売決定！
TVアニメ『ウィッチウォッチ』発売決定！
「Reバース for you」公式HP：https://rebirth-fy.com/
「Reバース for you」公式X：https://twitter.com/Rebirth_PR
「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース」公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ws_rebirth
【ヴァイスシュヴァルツロゼ】
〇公式大会・公認大会
・「カードゲーム祭2025」「BCF2025京都」にてタイトルカップを開催！
・2025年5月より月例ショップ大会を開催！5月・6月度 参加賞PRパックの中身を初公開！
〇2025年新規参戦タイトル２作品を発表！
・「sprite」ブースターパック 2025年10月31日(金) 発売決定！
・「枕」ブースターパック 2025年12月26日(金) 発売決定！
〇今後の商品発売・イベントスケジュール
ヴァイスシュヴァルツロゼ公式サイト：https://ws-rose.com/
ヴァイスシュヴァルツロゼ公式X： https://x.com/wsrtcg
「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g
【ヴァイスシュヴァルツ】
〇豪華景品がもらえる各種大会を開催！
・「BCF2025（ブシロードカードファイト2025）」3月より全国6地区にて開幕！
・月例ショップ大会 開催中！5月・6月度 参加賞PRパックの中身を初公開！
・公認大会新シリーズ「クライマックスチャレンジ」毎月2タイトル開催！ 5月・6月開催タイトルの配布PRカードを初公開！
〇新規参戦タイトル７作品を大発表！さらに今後の発売商品の新情報も公開！
◆新規参戦タイトル
・「負けヒロインが多すぎる！」トライアルデッキ＆ブースターパック 2025年6月27日(金) 発売決定！
・「怪獣8号」トライアルデッキ＆ブースターパック 2025年8月8日(金) 発売決定！
・「MARVEL Vol.3」ブースターパック 2025年8月29日(金) 発売決定！
・「BanG Dream! 10th Anniversary！」プレミアムブースター 2025年9月12日(金) 発売決定！
・「ブースターパック / Toy Story 30YEARS＆BEYOND」 2025年夏 発売決定！
・「Summer Pockets REFLECTION BLUE Re:Edit」ブースターパック 2025年夏 発売決定！
・『テイルズ オブ』シリーズ 参戦決定！
◆商品情報
◆今後の発売商品
ヴァイスシュヴァルツ公式サイト：https://ws-tcg.com/
ヴァイスシュヴァルツ公式Xアカウント：https://x.com/wstcg
「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g
【カードゲーム祭2025】
〇来場特典
来場特典:PR カード(全 26 種のうち 2 種)+デッキホルダー(1種)
入場券 1 枚につき PR カードは 2 種選択可!
※PR カードは入場券 1 枚で同デザイン 2 枚の選択は NG
※特典はなくなり次第終了
〇オフィシャルストア情報
サプライセット『MyGO!!!!!』、サプライセット『Ave Mujica』の2商品がカードゲーム祭2025から発売開始決定！
※本イベント終了後、ECサイトや他のイベントでの販売も予定しております。
※取り置き分につきましては、無くなり次第終了となります。
※購入制限数は5点を予定しておりますが、当日の販売状況によって変更する場合がございます。
〇出展情報
ブース出展として全11社の出展が決定！
出展内容の詳細に関しましてはカードゲーム祭2025公式サイトをご確認ください。
〇チケット好評発売中！
・一般入場券 ：1,100円(税込)
・特製ラバーマット会場交換券 兼 入場券(全3種・数量限定) ：各4,000円(税込)
・カードゲーム祭2025グッズ交換券 兼 入場券(全1種・受注生産)：5,500円(税込)
グッズ内容：カードゲーム祭2025特製Tシャツ＋涼感タオル
受注受付期間：3月30日(金) 23:59まで
※小学生以下入場無料(来場特典はつきません)
※チケット代に別途、手数料がかかります
※事前チケットは、すべて電子チケットでのご用意になります
〇イベント概要
イベント名:カードゲーム祭 2025
開催日時：
5月3日(土・祝) 10:00~19:00(最終入場:18:30)
5月4日(日・祝) 10:00~18:00(最終入場:17:30)
会場：東京ビッグサイト南 1～4 ホール
主催：株式会社ブシロード
公式サイト：https://bushiroad.com/cardgamefes2025
「カードゲーム祭 2025」公式 X：https://x.com/bushi_tcgfes
今後もブシロードのTCGにご期待ください！
▽各コンテンツの発表内容詳細はこちら▽
Reバース for you
https://rebirth-fy.com/?p=32238
ヴァイスシュヴァルツロゼ
https://ws-rose.com/news/post-7
ヴァイスシュヴァルツ
https://ws-tcg.com/presentation2025spring/
※掲載の際には、下記版権表記の記載をお願いいたします。
【Reバース for you】
(C)Bushiroad
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C) 2023 あおぎり高校 / viviON, inc.
(C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ
(C)中村力斗・野澤ゆき子／集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活3製作委員会
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C)篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS
【ヴァイスシュヴァルツロゼ】
(C)2012-2023 YUZUSOFT/JUNOS INC.
(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会
(C)TOKYOTOON
(C)天原・masha／株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ／異種族レビュアーズ製作委員会
(C)sprite
(C)MAKURA All Rights Reserved.
(C)bushiroad All Rights Reserved.
【ヴァイスシュヴァルツ】
(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)真島ヒロ・上田敦夫・講談社／FT100YQ製作委員会・テレビ東京 (C)真島ヒロ・上田敦夫／講談社
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)BanG Dream! Project
(C)東映アニメーション
(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project
(C)KADOKAWA CORPORATION 2024
「「涼宮ハルヒ」シリーズ」 (C)谷川流・いとうのいぢ
(C)龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
(C)内藤マーシー・講談社／「甘神さんちの縁結び」製作委員会
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C) 2023 あおぎり高校 / viviON, inc.
(C)雨森たきび／小学館／マケイン応援委員会
(C)Disney/Pixar
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社
(C) 2025 MARVEL
(C)BanG Dream! Project
(C)VISUAL ARTS/Key
TALES OF(TM)Series ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会
(C)NANOHA 20th PROJECT
(C)bushiroad All Rights Reserved.
【カードゲーム祭2025】
(C)BUSHI