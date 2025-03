パーソル、2025年度プロ野球パシフィック・リーグ公式戦タイトルパートナー３期目継続決定！パーソル パシフィック・リーグ3月28日（金）開幕！

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:和田 孝雄)は 、パシフィック・リーグ6球団(北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス)、およびパシフィックリーグマーケティング株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:新井 仁)と2025年度のパシフィック・リーグタイトルパートナー契約を締結したことをご案内いたします。

パ・リーグ応援特設ページ:https://www.persol-group.co.jp/special/pacificleague/(https://www.persol-group.co.jp/special/pacificleague/)

■パーソル パシフィック・リーグ公式戦ロゴ・ロゴマーク

パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げ、プロ野球選手や監督はもちろん、スタッフやファンの方々などパ・リーグに関わるすべてのはたらく人々を応援するため、2018年度よりパシフィック・リーグ オフィシャルスポンサーとして、2023年度からはリーグタイトルパートナーとして、これまで6球団公式戦での冠協賛試合、パ・リーグTV、クライマックスシ リーズ パの冠協賛など幅広い取り組みを実施してまいりました。

リーグタイトルパートナーとして3年目を迎える2025年もこれまでの取り組みの継続に加え、さらにパワーアップした取り組みを実施してまいります。

パーソル パ・リーグ 3.28開幕!監督たちの熱き思いを独占インタビュー!

https://youtu.be/MN4ekJOoNyQ?si=XS3Xw2UdiCiVqe08(https://youtu.be/MN4ekJOoNyQ?si=XS3Xw2UdiCiVqe08)

【パーソルグループ パ・リーグ タイトルパートナーとしての軌跡】

・2023年 パ・リーグ春季キャンプ 特別企画 ホームランキャッチのお仕事体験

パ・リーグファンの皆さまの“はたらく”を応援するために、パ・リーグ各球団のキャンプ地でトレーニングパートナーのお仕事を体験する企画。

普段とは違う仕事に挑戦することで、仕事の息抜きやモチベーションアップ、キャリアチェンジなど、パ・リーグファンの皆さまの“はたらく”がより良くなるためのきっかけづくりとして実施しました。

・2024年 動画企画パ・リーグ裏側密着中「パーソルカメラ」

https://youtube.com/playlist?list=PLynPhkcMic2jc4gGpKf8Zdwm6WbLYyPhu&si=h6sQjhUdca4f864P(https://youtube.com/playlist?list=PLynPhkcMic2jc4gGpKf8Zdwm6WbLYyPhu&si=h6sQjhUdca4f864P)

選手や監督はもちろん、スタッフやファンの方々などパ・リーグに関わるすべてのはたらく人々を応援するため、パ・リーグを支えるスタッフに密着し、仕事のプロフェショナリズムや裏側を発信する動画企画。視聴者から、「今自分が楽しめているプロ野球はこんなにたくさんの人たちの支えで成り立っているんだな」、「普段スポットライトは当たらないけど存在しなければ困る裏方の皆さまには感謝しかありません」、「『選手でなくても、野球に携われる』という目標になった!」など、“はたらく”に関する気づきを得たコメントが届く人気企画。

・2024年 doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2024 https://onground.doda.jp/shigotozukan2024

パ・リーグの選手や監督以外の“はたらく”に焦点を当て、球団の多様な職種を可視化し、球団で活躍する社員のインタビューなどのコンテンツを、パーソルキャリアのスポーツビジネスメディア「ONGROUND(オングラウンド)」で公開。球団ではたらくことの魅力を伝えています。パーソルグループの冠協賛試合「パーソルDAY」では、各球団バージョンのタブロイド紙を来場者に配布しました。

・2024年 パーソル クライマックスシリーズ パ みんなで選ぶ“パない”はたらき 投票キャンペーン

パーソル クライマックスシリーズ パ期間中、1番“パない”はたらきをしたと思う選手をファンの皆さまの投票で決定し、最多得票数の選手に「パーソル賞」を贈呈しました。

このパーソル賞は“ハンパじゃないくらいイイはたらき”を略して“パない”として、オリジナルグッズの作成や球場での抽選会を実施し、ファンの方々と一緒にパーソル CS パの熱戦を盛り上げる企画を実施しました。

【2025年の予定】

・パーソル パ・リーグ 3.28開幕!監督たちの熱き思いを独占インタビュー!

https://youtu.be/MN4ekJOoNyQ?si=XS3Xw2UdiCiVqe08(https://youtu.be/MN4ekJOoNyQ?si=XS3Xw2UdiCiVqe08)

2025 パーソルパ・リーグの開幕に合わせ、2024年を振り返るダイジェスト映像の数々と、激闘を影で支える球場スタッフの「はたらき」に迫るムービーをパ・リーグTVで2025年3月25日(火)に公開しました。

パーソルホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO 和田 孝雄の応援メッセージと、球団を率いる監督たちの決意表明を、ぜひ開幕前にお楽しみください。

・パ・リーグ裏側密着中「パーソルカメラ」

2024年の好評を受けて、より多岐にわたるパ・リーグを支えるスタッフに密着し、パ・リーグという熱戦を作り出しているすばらしさや、仕事への想い、職種によっても違うはたらき方やこだわりをお届けする「パーソルカメラ」第2弾を配信します。

1本目:https://youtu.be/tjd4-SgfTEs(3月25日19:00公開予定)

・doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2025

2024年に公開した「doda PRESENTS: パ・リーグ球団 仕事図鑑 2024」をパワーアップさせて、2025年版を制作します。今シーズンも各球団の仕事をより可視化し、パ・リーグ球団ではたらく・はたらきたい、すべての人々を応援していきます。

■パ・リーグ公式ライブ動画配信サービス「パーソル パ・リーグTV」

パ・リーグ主催試合、各種イベントのライブ配信に加え、過去試合の見逃し視聴や特集動画など、ファンの方々によりパ・リーグをお楽しみいただけるリーグ公式動画配信サービス「パ・リーグTV」は、本年も正式名称を「パーソル パ・リーグTV」として運営いたします。

■パシフィック・リーグ公式戦名称

正式名称:

パーソル パシフィック・リーグ公式戦

英文表記:

PERSOL PACIFIC LEAGUE

(他使用名称)※各名称に年号(2025)を記載の場合は、最初か最後に半角スペースを取り追記してください。

パーソル パ・リーグ/PERSOL パ・リーグ

パーソル パシフィック・リーグ/PERSOL パシフィック・リーグ

パーソル パ・リーグ公式戦/PERSOL パ・リーグ公式戦

パーソル パシフィック・リーグ選手権試合/PERSOL パシフィック・リーグ選手権試合

報道関係の皆様には、本公式戦の情報をお取り扱いの際、正式名称での表記および公式ロゴマークをご使用いただきたく、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

ロゴデータおよびガイドラインは、以下リンク先よりDLの上、ご使用をよろしくお願いいたします。

パーソル パ・リーグ2025 呼称/ロゴデータダウンロードURL https://x.gd/Afjzz

■パシフィック・リーグ全6球団冠協賛試合

以下日程の6試合を、パーソルグループの冠協賛試合「パーソルDAY」として開催いたします。

(※イベントの詳細につきましては、後日球団公式サイトにて発表いたします。)

東北楽天ゴールデンイーグルス:5月25日(日) vs 北海道日本ハムファイターズ

千葉ロッテマリーンズ :6月15日(日) vs ヤクルトスワローズ

北海道日本ハムファイターズ :7月6日(日) vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

埼玉西武ライオンズ :8月3日(日) vs 千葉ロッテマリーンズ

オリックス・バファローズ :9月7日(日) vs 北海道日本ハムファイターズ

福岡ソフトバンクホークス :9月23日(祝・火) vs オリックス・バファローズ

■2025 パーソル クライマックスシリーズ パ

2025年パ・リーグクライマックスシリーズは、正式名称を「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」として開催します。

・正式名称日本語:2025 パーソル クライマックスシリーズ パ

・正式名称英語 :Pacific League 2025 PERSOL Climax Series

・略称日本語/英語1.:パーソル クライマックス パ / 2025 PERSOL Climax Pacific

・略称日本語/英語2.:パーソル CS パ / PERSOL Climax Pacific

・開催日程

-ファーストステージ(2位 対 3位)

10月11日(土)第1戦

10月12日(日)第2戦

10月13日(月)第3戦

10月14日(火)予備日

-ファイナルステージ(1位 対 ファーストステージ勝者)

10月15日(水)第1戦

10月16日(木)第2戦

10月17日(金)第3戦

10月18日(土)第4戦

10月19日(日)第5戦

10月20日(月)第6戦

10月21日(火)予備日

10月22日(水)予備日

報道関係の皆様には、本シリーズの情報をお取り扱いの際、正式名称での表記および公式ロゴマークをご使用いただきたく、

ロゴデータおよびガイドラインは、以下リンク先よりDLの上、ご使用をよろしくお願いいたします。

2025 パーソル クライマックスシリーズ パ 呼称/ロゴデータダウンロードURL https://x.gd/iC12y

■パーソルグループのスポーツビジネス・アスリートキャリア支援

スポーツ業界は、異業界からの転職希望者の門戸が昨今拡大傾向にあり、異業種からの転職および副業・兼業でのはたらき方を受け入れる企業も増えてきております。また、キャリアとしてスポーツビジネスに興味・関心を持つ個人も増加傾向にあります。その変化をさらに後押しすべく、ビジネスの知見を持ちスポーツビジネスに興味関心が高い個人と、スポーツビジネスの発展を目指す企業との出会いを提供するイベント「パ・リーグ スポーツ転職フェア by doda」を2018年から実施。好評につき2024年度は夏・冬の2回開催しました。

※2024 冬の様子 https://onground.doda.jp/event/jobfair2024aw

※dodaのスポーツ求人 https://doda.jp/pickupjob/sportlight/

パーソルキャリアの転職サービス「doda」では、スポーツビジネスの発展を支援する施策として、知られざる実態を伝え、スポーツ業界に転職するきっかけを作り出すスポーツビジネスメディア「ONGROUND」を展開。スポーツビジネスの第一線で活躍する社員のインタビュー記事掲載、仕事の実態や求められるスキルの紹介、スポーツ業界の求人情報特集などの情報発信を行っています。

https://onground.doda.jp/

パーソルグループはこれからも、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現に向けて、すべての人々のキャリアの選択肢が広がり、自分らしくはたらける世界を目指し、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、スポーツビジネスの発展とアスリートのセカンドキャリアのためのさまざまな支援・施策を実施いたします。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場(証券コード:2181)。2024年3月期売上収益1兆3,271億円(IFRS)。

■「PERSOL(パーソル)」について< https://www.persol-group.co.jp/ >

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。