新潟発の新規事業・起業家支援強化へSocialups株式会社と業務提携契約を締結

株式会社テレビ新潟放送網

株式会社テレビ新潟放送網（本社：新潟市中央区、代表取締役社長：正力源一郎 以下、当社）は、起業家支援事業を展開するSocialups株式会社（本社：新潟市中央区、代表取締役CEO：高瀬章充 以下、Socialups）と、2025年3月25日付で業務提携契約を締結しました。

本提携は、当社が有するメディア発信力とSocialupsの起業家支援の専門知見を掛け合わせることで、地域における新規事業創出および起業家支援をより強化し、新潟から全国へと広がるインキュベーション・ネットワークの構築を目的としています。

両社は2023年度から協業を開始。新潟市の新規事業開発プログラムや小千谷市の起業家育成支援事業等において協業し、新規事業創出支援を実施してまいりました。この度の提携を通じてより強固な協業体制を築いてまいります。

（左）株式会社テレビ新潟放送網代表取締役社長 正力源一郎／（右）Socialups株式会社代表取締役CEO 高瀬章充氏

【本提携の主な内容】

地域における新規事業創出支援の強化

行政・企業との連携によるインキュベーション事業の拡大

支援対象に対する広報・ブランディング支援の強化

地域に蓄積されるノウハウの整理・体系化と全国展開

【テレビ新潟の役割】

・メディア発信力を活用し、スタートアップや企業の新規事業の認知度向上を支援

・全国の系列テレビ局へのSocialupsの紹介を通じたネットワーク拡大

【Socialupsの役割】

・起業家や企業向け新規事業支援プログラムの設計・提供

・テレビ新潟のメディア・事業へのスタートアップ・企業等の紹介

・全国の自治体への営業活動を通じた事業拡大

【両社の共通の役割】

・行政・企業との連携強化による事業機会の拡大

・互いの事業における協力体制の構築

・地域発の事業開発ノウハウの整理・体系化

当社は、「TeNYは新潟を幸せにしているか？」というパーパスのもと、報道機関を超えた地域課題解決型のメディアとして、企業や行政、そして地域の方々と共創しながら新潟の未来づくりに貢献してまいります。

今回の提携を起点に、地方発の新規事業開発と起業家支援エコシステムを深化・拡大し、地域からイノベーションを創出する先進モデルの確立を目指します。

両社協業実績

2023年度・2024年度 新潟市DX新規事業開発支援事業「WAVE」運営

https://www.teny.co.jp/wave2/ (https://www.teny.co.jp/wave2/)

2024年度 にいがた2km・8区連携オープンイノベーション推進事業「HEAT」運営

https://niigata2km.teny.co.jp/

2024年度 小千谷市起業家育成支援事業「BALLOON」運営

https://ojiya-startup.com/ (https://ojiya-startup.com/)

【株式会社テレビ新潟放送網】

住 所： 新潟市中央区新光町1-11

代 表： 代表取締役社長 正力源一郎

事業内容： テレビ放送、番組・録音・録画物及び映画製作とその輸出入並びに販売、コンサート・美術展・スポーツ大会・演劇・各種パーティ及びイベント等の企画・製作・運営・興行並びに斡旋事業、出版物の刊行及び販売、店舗管理、デジタルメディアの企画・製作・運営、メディア統合的プロモーション支援、IP活用事業、各種出資ほかそれぞれに付随する事業

ホームページ：https://www.teny.co.jp/

【Socialups株式会社】

住 所：新潟市中央区笹口1-2-2プラーカ2 1F NINNO+

代 表：代表取締役CEO 高瀬章充

事業内容：自治体と協働した起業家や社内起業の創出・新規事業創出支援プログラムの設計と運用・起業家、社内起業家、新規事業創出における伴走支援・スタートアップエコシステムの構築

ホームページ：https://socialups.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社テレビ新潟放送網

経営推進本部 成長戦略室：山崎・田中

TEL：025-283-8111

Email：growth_strategy@teny.co.jp