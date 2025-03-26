¡Ø¸î±ï¡Ù¸ÂÄê±ÑÍº¡Ö°Æ¸¥Ýー¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó(CV¡§ÃÝÃ£ºÌÆà)¡×&¡Ö¸«½¬¤¤Áà½Ä»Î¥ê¥åー¡¦¥¢¥¦¥é(CV¡§ÆîÛê°¦Çµ)¡×¤¬Éü¹ïÅÐ¾ì¡ª¸î±ïÈæÉðÂÐÀï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎ¶Áè¸×Æ®¡×¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¥¹¥¿ー¥È
NCSOFT Corporation (ËÜ¼Ò:´Ú¹ñ ÈÄ¶¶(¥Ñ¥ó¥®¥ç)¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½ ¶â ß·Ã¤(¥¥à ¥Æ¥¯¥¸¥ó)/ËÑ ßÛÉð(¥Ñ¥¯ ¥Ó¥ç¥ó¥à)¡¢°Ê²¼NC)¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯±ï¥Ð¥È¥ëRPG¡Ø¸î±ï(¤´¤¨¤ó)¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÂÄê±ÑÍº¡Ö°Æ¸¥Ýー¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó(CV¡§ÃÝÃ£ºÌÆà)¡×&¡Ö¸«½¬¤¤Áà½Ä»Î¥ê¥åー¡¦¥¢¥¦¥é(CV¡§ÆîÛê°¦Çµ)¡×¤¬Éü¹ïÅÐ¾ì
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î26Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ ÊÌÅÓ¹ðÃÎ¤Þ¤Ç
¡Ú³µÍ×¡Û
¸ÂÄê±ÑÍº¡Ö°Æ¸¥Ýー¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó(CV¡§ÃÝÃ£ºÌÆà)¡×¤È¡Ö¸«½¬¤¤Áà½Ä»Î¥ê¥åー¡¦¥¢¥¦¥é(CV¡§ÆîÛê°¦Çµ)¡×¤Î2¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Æ±»þ¤ËÉü¹ïÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÑÍº¡Ö¥Ýー¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó¡×¤Ï¡¢²ÐÂ°À/¹¶·â·¿/±óµ÷Î¥¤ÎÆÃ¼ì±ÑÍº¤Ç¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Ï¡ÖÅ¨¤ÈÅ¨¼þÊÕ¤ò¹¶·â¤·¤Æ°ìÄê»þ´ÖÉ¸ÅªÊáÂª¸ú²Ì¤¬È¯Æ°¡×¤¹¤ëÉð¸ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢Ã±ÂÎ¹¶·â¤ÈÈÏ°Ï¹¶·â¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¹¶·â¤ò¹Ô¤¦±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÑÍº¡Ö¥ê¥åー¡¦¥¢¥¦¥é¡×¤ÏÍëÂ°À/¹¶·â·¿/±óµ÷Î¥¤ÎÆÃ¼ì±ÑÍº¤Ç¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Ï¡ÖÅ¨¤ÎËÉ¸æÎÏ¤ò¸º¾¯¤µ¤»°ìÄê³ÎÎ¨¤Ç´¶ÅÅ¸ú²Ì¤òÉÕÍ¿¡×¤¹¤ëÉð¸ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥âー¥ÉÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¤[Ë¤·â¥âー¥É]¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë»ö¤Ç±üµÁÉð¸ù¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¹¶·âÎÏ¤ä¹¶·âÂ®ÅÙ¤ÎÁý²Ã¤ä¼ÍÄø¤ÎÊÑ¹¹¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë±ÑÍº¤Ê¤Î¤Ç¡¢2ÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¥Ç¥Ã¥¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã[°Æ¸¥Ýー¡¦¥Õ¥¡¥é¥ó]¸ÂÄê±ÑÍºÊç½¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=67e28cb0198d52602964f1b3
¢ã[¸«½¬¤¤Áà½Ä»Î¥ê¥åー¡¦¥¢¥¦¥é]¸ÂÄê±ÑÍºÊç½¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=67e28cb0198d52602964f1b5
¢£¸î±ïÈæÉðÂÐÀï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈæÉðÂç²ñ¡§Î¶Áè¸×Æ®¡×
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î26Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯4·î9Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»ÏÁ°¤Þ¤Ç
¡Ú³µÍ×¡Û
ÈæÉðÂÐÀï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÈæÉðÂç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎ¶Áè¸×Æ®¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç1vs1ÈæÉðÂÐÀï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢1vs1ÈæÉðÂÐÀï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê5ÂÎ¤Î±ÑÍº¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥êー¥Àー¤ËÊÔÀ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1vs1ÈæÉðÂÐÀï¤Ç1²ó°Ê¾å¾¡Íø¤·¤¿ÊýÁ´°÷Êó½·¤È¡¢1²ó°Ê¾å¾¡Íø¤·¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç4Ì¾ÍÍ¤ËÄÉ²ÃÊó½·¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ë£±²ó°Ê¾å»ØÄê¤µ¤ì¤¿±ÑÍº¤ò¥êー¥Àー¤Ë¤·¤Æ¡Ö1vs1ÈæÉðÂÐÀï¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö1vs1ÈæÉðÂÐÀï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×£±°Ì～£´°Ì¤ÎÊý¤ÏÄÉ²ÃÊó½·¤ò¡¢[1vs1ÈæÉðÂÐÀï¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°]¤Ç1°Ì¤È2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²ÈÌç¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¢¹ç¤Ë¡¢¡ÖÏ¢¹çÃò²ß¡×¤¬ÄÉ²Ã¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ã¸î±ïÈæÉðÂÐÀï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈæÉðÂç²ñ¡§Î¶Áè¸×Æ®¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=67e2a8d0ffd5d434ae3c2d44
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ¿¿ô³«ºÅÃæ
¢ã¥ê¥åー¡¦¥¢¥¦¥é¤ÎË«¾Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¢ä
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î26Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯4·î9Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»ÏÁ°¤Þ¤Ç
¡Ú³µÍ×¡Û
´ü´ÖÃæ¡¢10Æü´ÖÀÜÂ³¤¹¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ®Ä¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥åー¡¦¥¢¥¦¥é¤ÎË«¾Þ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü´Ö½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÀç¿Í¤ÎÈëµ»¡×Åù¤Îµ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¸î±ï¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã°ÍÍê»²²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¢ä
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î26Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯4·î2Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»ÏÁ°¤Þ¤Ç
¡Ú³µÍ×¡Û
ËèÆü¥²ー¥àÆâ¤Ç¡Ö°ÍÍê¡×¤ò5²ó´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÄê¤Î³ÎÎ¨¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä½¼Å¶·ô¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢¡Ö°ÍÍê»²²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü°ÍÍê¤ò5²ó¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¡Ö»îÎý¤ÎÆ¶·¢»þ´Ö½¼Å¶º½»þ·×¡×¤ä¡Ö¥Ü¥¹¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¸°¡×¤Î³ÍÆÀ¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ãÀêÀ±½Ñ¡§À±¸÷¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¢ä
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î26Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2025Ç¯4·î9Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³«»ÏÁ°¤Þ¤Ç
¡Ú³µÍ×¡Û
£±Æü£±²óÌµÎÁ¤ÇÄ©Àï²ÄÇ½¤Ê¡ÖÀêÀ±½Ñ¡§À±¸÷¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÂò¤·¤ÆÅÁÀâ¼é¸îÎî¤Î³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö[ÁªÂò] ÅÁÀâ¼é¸îÎîÈ¢¡×1¸Ä¤ä¡¢ÆÃµéÈëµ»¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÀç¿Í¤ÎÈëµ»¡×Åù¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆþ¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢ã3/26(¿å)¸î±ï¥Ñ¥Ã¥Á¥Îー¥È¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=67e2a8d0198d52602964f206
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¡Ö¸î±ï¡×¤Ï¡¢PC¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥É¥¢¥ó¥É¥½¥¦¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥²ー¥à¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢¿·µ¬IP¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
60¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê±ÑÍº¤ÎÃæ¤«¤é¡¢5¿Í¤òÁªÂò¤·¤Æ¹½À®¤¹¤ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥Ç¥Ã¥¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÀïÆ®¡×¤È¡¢¤è¤êÀï½ÑÅª¤Ê¥Ç¥Ã¥¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¿ー¥óÀ©¤Î¡ÖÀï½ÑÀïÆ®¡×¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÅ¨¤ËÄ©¤à¶¦Æ®¥Ð¥È¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë´Ä¶¤ä¾õ¶·¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤¿±ÑÍºÃ£¤È¶¦¤ËÄ©¤àÀïÆ®ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¸î±ï¡×¤ÎÊª¸ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§¸î±ï(Go-En / ¤´¤¨¤ó)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯±ï¥Ð¥È¥ëRPG
¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡§2024Ç¯8·î28Æü
²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÍ¡Ë
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store / Google Play / PURPLE(NCÆÈ¼«¤ÎPC¸þ¤±¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤¥µー¥Ó¥¹)
³«È¯/±¿±Ä¡§NCSOFT
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§ HOYEON(TM) or ¸î±ï(TM) is a trademark of NCSOFT Corporation. (C) 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/
PURPLE¸ø¼°WEB¡§ https://ncpurple.com/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§ https://x.com/Goen_Hoyeon_JP
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@Goen_Hoyeon_JP
¢¨Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï2025Ç¯3·î26Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£