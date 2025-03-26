アスエネ、米国TIME誌「World’s Top GreenTech Companies 2025」のBest 100に日本のCO2排出量見える化クラウド企業で唯一の選出

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、世界で高い影響力のある米国TIME誌とStatista社が共同で発表した「World’s Top GreenTech Companies 2025」において、全世界250社のうち86位に選出されました。

本ランキングは、地球環境への好影響をもたらす製品・サービス・技術を開発するグリーンテック企業を対象にしたもので、日本企業としては当社を含め3社のみが選出されました。また、日本のCO2排出量見える化クラウド企業としては唯一の選出となります。

World’s Top GreenTech Companies 2025とは

「World’s Top GreenTech Companies 2025」は、TIME社とStatista社が初めて公表するランキングであり、気候変動への対応や持続可能な未来の実現に貢献するグリーンテック企業に焦点を当てています。今回の選出にあたり、グローバル8,100社を対象に以下の3つの評価基準に基づいて審査が行われ、最終的に30を超える国々から250社が選出されました。

＜評価基準＞

・Positive Environmental Impact（環境に対する好影響）

製品・サービスの品質や影響力、リーダーシップ・チームの専門知識などの影響データに基づく評価

・Financial Strength（財務力）

収益、従業員数、資金調達額など、財務データポイントの分析に基づくスコアリング

・Innovative Drive（革新性）

LexisNexis(R) PatentSight+の特許資産インデックスを基にした技術革新の評価

World’s Top GreenTech Companies 2025：https://time.com/collection/worlds-top-greentech-companies-of-2025/

アスエネ株式会社 Founder ＆ 代表取締役CEO 西和田 浩平のコメント

「この度、アスエネが『World’s Top GreenTech Companies 2025』に選出されたこと、大変光栄に存じます。世界8,000社を超えるグリーンテック企業の中から、環境ポジティブインパクト、財務的な強さ、革新性の3つの評価基準に基づき選出されたことは、当社の日本およびグローバル展開の成果が認められたと大変うれしく感じています。今回の受賞を励みに、日本発でグローバルNo.1、次世代に変革を起こす挑戦を続けてまいります」

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・ESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

資本金：75億2,700万円（資本剰余金含む）

代表者：Founder＆代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

海外法人：シンガポール、米国、タイ

URL：https://corp.asuene.com/