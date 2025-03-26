4/13（日）、日本最大規模の医学生向け研修病院合同説明会「レジナビフェア2025仙台」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社「レジナビフェア2024仙台」の様子

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の医療分野の子会社である株式会社メディカル・プリンシプル社（以下MP社）は、4月13日（日）、「民間医局レジナビフェア2025仙台 ～臨床研修プログラム～」（会場：サンフェスタ、以下レジナビフェア仙台）」を開催いたします。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.residentnavi.com/rnfair/326(https://www.residentnavi.com/rnfair/326)





2002年から開始している「レジナビフェア」は、全国から多くの病院が出展し、来場者の医学生や研修医に病院の情報を提供する日本最大規模の研修病院合同説明会です。同イベントは、全国各地で年間8回実施しており、参加病院は延べ1,400施設、来場者数は延べ7,000人（2024年実績）を誇ります。



フェア当日は、各施設や日本専門医機構によるブース出展の他、病院見学や採用試験を受けるうえでとても参考になったという声を多数いただく「採用コンサルタントが教える見学マナー・面接対策セミナー」や、研修病院探しの相談ができる「医学生キャリアなんでも相談コーナー」、希望に合わせておすすめの病院を紹介してもらえる「ブース訪問サポーター」、エリア情報や人気エリア攻略のポイントを民間医局エージェントがレクチャーする「マッチング攻略セミナー」などの企画を開催いたします。



また、その他にも、来場者を対象にブース訪問しながらシールを集めて軽食やオリジナルグッズと交換できる「レジナビラリー」、全国512の臨床研修指定病院情報が掲載された「レジナビBook2024」の無料配布など来場特典をご用意しております。来場サポートとして、仙台駅から会場までの「無料シャトルバス」運行や、「交通費補助キャンペーン」なども行う予定です。



MP社では、医療機関や医学生、研修医の皆さまのお役に立てるよう、イベントやオンラインフェア開催などを通じて、今後も臨床研修プログラムの情報発信や支援サービスの提供に取り組んでまいります。

「民間医局レジナビフェア2025 仙台 ～臨床研修プログラム～」 開催概要

■日時

2025年4月13日（日）11：00～16：00



■会場

産業見本市会館 (サンフェスタ)

住所： 宮城県仙台市若林区卸町2丁目15-2

地図： https://www.sunfesta.or.jp/sunfesta/traffic/



■対象

医学生



■参加施設（予定）

約93施設



■講演・企画情報

（1）採用コンサルタントが教える見学マナー・面接対策セミナー

（2）医学生キャリアなんでも相談コーナー

（3）ブース訪問サポーター

（4）マッチング攻略セミナー

（5）レジナビラリー など



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.residentnavi.com/rnfair/326(https://www.residentnavi.com/rnfair/326)





【リリースに関するお問い合わせ】

株式会社メディカル・プリンシプル社 広報広告室

E-Mail： pr@medical-principle.co.jp

T E L： 03-4565-6100 F A X ： 03-4565-6102

U R L ： https://www.medical-principle.co.jp/

■株式会社メディカル・プリンシプル社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1997年1月

代 表 者： 代表取締役社長 由良芳從

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇

事業内容： 医師等 職業紹介業、医学生・研修医臨床研修支援サービス事業、医療界向け情報提供事業

事業概要： 「民間医局」をブランドに掲げ、医師紹介業を中心に、医療業界への多面的なサポート事業を行っています。医師の紹介事業「民間医局」における医師・医学生の登録会員数は約175,000人、契約医療機関約18,000施設に対し、年間約70,000件の紹介を行っています。また、臨床研修支援サービスとして日本最大規模の研修病院合同説明会「レジナビFair」を全国で開催し、研修医・医学生向けWeb説明会「レジナビFairオンライン」や、医師向け月刊ヒューマンドキュメント誌「DOCTOR’S MAGAZINE」、医師の情報収集Webサイト「民間医局コネクト」などの事業を展開しています。

U R L ： https://www.medical-principle.co.jp/ （コーポレートサイト）

https://www.doctor-agent.com/ (医師のための求人情報検索サイト「民間医局」）



■株式会社クリーク・アンド・リバー社 会社概要

本 社 ： 東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

設 立 ： 1990年3月

代 表 者 ： 代表取締役社長 黒崎 淳

拠 点 ： 東京（本社）・大阪・札幌・仙台・さいたま・横浜・川崎・高崎・金沢・名古屋・京都・神戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス・モントリオール

事業内容：映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

U R L ： https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）

https://www.cri.co.jp/website-sns/ （公式サイト・SNS一覧）

https://www.creativevillage.ne.jp/（プロフェッショナル×つながる×メディア「CREATIVE VILLAGE」）