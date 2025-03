東京開催時からさらにスケールアップ！！THE HYUNDAI × PARCO meets DAIMARU「THE HYUNDAI GLOBAL with nugu in OSAKA」

株式会社パルコ

株式会社パルコは、グループ会社である株式会社大丸松坂屋百貨店とともに、「現代(ヒュン

ダイ)百貨店」とタイアップし、心斎橋PARCO、大丸梅田店、大丸心斎橋店の3館で大阪キタ・ミ

ナミエリアにて大規模な「韓国ファッションブランドPOPUP」を2025年4月4日(金)~6月24日(火)

までの約3ヶ月にわたり展開します。パルコは、2024年4月に現代百貨店と戦略的協業に関する基本

合意を締結し、昨年渋谷PARCOにて韓国カルチャーのPOPUPを開催しました。渋谷PARCOで好

評を博した本取組みをスケールアップさせ、大阪の地でPOPUPを開催します。現代百貨店とのタイ

アップを通じ、パルコと大丸松坂屋百貨店のコンテンツ融合によりさらなるグループシナジー創出

を図ってまいります。

■POPUP展開スケジュール

心斎橋PARCO

■1F POPUP SPACE「THE WINDOW」

・4/4(金)~4/10(木):RONRON

・4/11(金)~4/17(木):RAIVE

・4/18(金)~4/24(木):ORR

・4/25(金)~5/8(木):EMIS

・5/9(金)~5/15(木):MSCHF

・5/16(金)~5/26(月):CARLYN

大丸梅田店

■1F ES横EVENT SPACE

・4/9(水)~4/15(火):NOMANUAL

・4/16(水)~4/22(火):ORLEANS STORE

・5/14(水)~5/20(火):BROWN YARD

・5/21(水)~5/27(火):OHESHIO

・5/28(水)~6/3(火):vunque

・6/4(水)~6/10(火):verish

■1F EVENT SPACE

・4/23(水)~4/29(火):Ameli

・4/30(水)~5/6(火):TEDDY TALES

・5/7(水)~5/13(火):INSILENCE

・5/28(水)~6/3(火):rolarola

・6/4(水)~6/10(火):fennec

・6/11(水)~6/17(火):CITYBREEZE

・6/18(水)~6/24(火):GENERAL IDEA

大丸心斎橋店

■1F POPUP SPACE

・5/14(水)~5/20(火): STAND OIL

・5/21(水)~5/27(火):THE BARNNET

THE HYUNDAI x SHINSAIBASHI PARCO

1F POPUP SPACE 「THE WINDOW」POP UP展開!

RONRON 関西初

猫の幸福感をモチーフにした「ロンロン」は

ロマンティックカジュアルな感性をベースにイー

ジーウエアを提案るるコンテンポラリーウィメン

ズカジュアルブランド。

期間:2025年4月4日(金)~4月10日(木)

RAIVE 日本初

RAIVEは個々の趣向を尊重し、愛と平和を唱え

る音楽・パーティーカルチャー「RAVE」から

インスピレーションを受けて誕生したファッ

ションレーベル。自由なムードのクールなスト

リートルックとモダンロマンティシズムが融合

したスタイルとビジュアルを表現。

期間:2025年4月11日(金)~4月17日(木)

ORR 関西初

ORRは「Original Realize」の略称であり、製品本来の価値を実現するブランド。

ベーシックを基盤に展開される大胆な表現、そのバランスから生まれる繊細なディテールとバランスへの探求によりORRならではの独自の美しさを提案。

期間:2025年4月18日(金)~4月24日(木)

EMIS

著名人からの人気も高い注目ブランド!

「every moment is special」をもとに平凡な日常の中の特別さを追求。現在はアパレルだけでなく、ライフスタイルアイテムへと展開を広げ、10代から50代まで幅広い年齢層にむけたデザインを追求し、シンプルでデイリーなスタイル提案。

期間:2025年4月25日(金)~5月8日(木)

MSCHF

2010年にヴィンテージ衣料を再構築し、ハンドメイドバッグの製作から始まったMISCHIEF(ミスチーフ)は、忠実な顧客層を持つ韓国で最も象徴的なブランドの一つへと成長しました。

女性2人の代表によって率いられているミスチーフは、ソウルのサブカルチャーを基盤としたブランド・アイデンティティを失わないよう、国内外のさまざまなローカルアーティストを継続的に

サポートしてきました。ファッションを通してアートやカルチャー全般にまつわる多様なストーリーを伝えるという使命を持つミスチーフは、特に国内外の音楽シーンとの強い繋がりを築きながら発展してきました。2025年にはアジアのみならず、さらに広いグローバル市場への展開を目指して精力的に活動を続けています。

期間:2025年5月9日(金)~5月15日(木)

Carlyn

ブランド発祥の地であるニューヨークのモダン

で洗練された芸術的感覚を、現代的な感性で再

解釈したデザイナーズバッグブランド。

IDENTITYである「TIMELESS BAG」を基

盤とし、ナイロン素材からレザーまで幅広い素

材を使用し、ユニークなデザインとカラーを表

現しています。また、シーズンやトレンドに左右されず、長く愛用できるデザインを追求。

期間:2025年5月16日(金)~5月26日(月)

THE HYUNDAI x DAIMARU UMEDA

総勢13ブランドのPOPUPを展開!

Ameli 関西初

Ameliは1996年、メイクアップアーティストと

メイクアップ専攻者のためのカラーブランドとして始まり今日まで340以上という韓国最多のカラーを持ち、メイクアップ商品を展開しております。Ameliのお客様である「Newmeli」がご自身に合ったカラーを見つけられるようサポートしております。今回のポップアップストアでは、Ameliの幅広いカラースペクトラムを直接ご体験することができます。Aemlでご自身にぴったりのカラーや新しい美しさを発見する瞬間に出会ってみませんか?

会場:1F 入口横

期間:2025年4月23日(水)~4月29日(火)

rolarola

慣習に抗い、大胆でありながらもロマンと感受性を持つ「ニューウェーブ・ヌーヴェルヴァーグ」の精神にオマージュを捧げたクラシックライフスタイルブランド。

会場:1F 入口横

期間:2025年5月28日(水)~6月3日(火)

THE HYUNDAI x DAIMARU SHINSAIBASHI

1F POPUP SPACE POPUP展開!

STAND OIL

STAND FOR YOUR DAILY LIFE FULL OF INSPIRATIONスタンドオイルは日常でいつも一緒にできるデイリーバッグをキーワードにライフスタイルに楽しさとインスピレーションを与える商品を披露します。クラシックな形に ベースのタイムレス、ミニマルデザインを追求し、シーズンごとにトレンドを組み合わせてスタンドオイルならではの感性で再解釈します。非動物性革であるビーガンレザーを 使用を皮切りに、持続可能なファッションについて考えます。

会場:1F POPUP SPACE

期間:2025年5月14日(水)~5月20日(火)

The Barnnet

韓国・ソウルを拠点に活動するデザイナーズブランドです。2021年秋コレクションを皮切りに、これまで私たちだけのストーリーと真実性を持つ「The BarnnetHeritage」 を基盤にコレクションを展開してきました。変わらない価値に注目し、「クラシック」と呼ばれるすべてのものを

The Barnnetならではの視点で再解釈し、新たな価値を加えて提案します。繊細なディテールと高品質にこだわり、時が経つほどに私たちの日常に自然と溶け込み、かけがえのない温かい体験をお届けします。

会場:1F POPUP SPACE

期間:2025年5月21日(水)~5月27日(火)

■現代百貨店の紹介■

Hyundai Department Store Co.,ltd. (現代百貨店)は現在、全国に16の百貨店を運営して

いる韓国の主要百貨店チェーンです。親会社は現代百貨店グループ。高品格サービスの提供と差別化されたコンテンツ、トレンドをリードするMDを積極的に提案し、顧客の期待水準を超える顧客満足の実現はもちろん、国内流通産業の発展にも寄与しています。特に、2021年2月にオープンしたTHE HYUNDAI SEOULは、従来の伝統百貨店の成功方式の代わりに「リテールセラピー」という概念を極大化。販売面積を減らし、自然にやさしい空間を破格的に構成したことで、「未来型百貨店プラットフォーム」を提示したという評価を受けています。現代百貨店は、滞在したくなる空間と新しい経験欲求を満たすことができる、コンテンツの研究・開発を通じて絶えず進化していくプラットフォームとして成長していきます。