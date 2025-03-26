株主通信「MUGEN REPORT 2024」を公開

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、環境負荷の軽減と情報提供の充実を目的に、従来紙媒体で発行しておりました株主通信を今期より「WEB版」として発行いたしました。

以下のリンクからご覧いただけます。

株主通信「MUGEN REPORT 2024」(https://www.mugen-estate.co.jp/ir/library/business_report.html)

https://www.mugen-estate.co.jp/ir/library/business_report.html

WEB版株主通信

WEBならではの強みを活かし、動画コンテンツを取り入れることで、当社の戦略や今後の展望について、より深くご理解いただけるよう努めております。

第3次中期経営計画コンセプト動画

今後も、株主・投資家の皆さまへ、充実した情報をお届けできるよう努めるとともに、積極的な情報開示を進めてまいります。

株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）