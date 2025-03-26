FWDÀ¸Ì¿¡¢»Ò¤É¤âµÔÂÔËÉ»ß¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡Ù»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÊç½¸ÂåÍýÅ¹¤È¤Î¶¨Æ±´óÉÕ¤ò¼Â»Ü
FWDÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§°ËÃÏÃÎ¹ä¡¢°Ê²¼FWDÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤âµÔÂÔËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡Ù¤Î»Ù±ç¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êç½¸ÂåÍýÅ¹¤È¶¨Æ±´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡Ù»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÅö¼Ò¿··ÀÌó·ï¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤Î¶¨Æ±´óÉÕ¤Ë¡¢128¼Ò¤ÎÊç½¸ÂåÍýÅ¹¤¬»¿Æ±¤·¡¢Åö¼Ò¤È»¿Æ±ÂåÍýÅ¹¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ5,521,580±ß¤òÇ§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹×¸¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Íý»öÄ¹¤ÎÀî¾¾Î¼ÍÍ¤è¤ê´¶¼Õ¾õ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡§Ç§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ Íý»öÄ¹ Àî¾¾Î¼ÍÍ¡Ê±¦¡Ë/ FWDÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO °ËÃÏÃÎ¹ä¡Êº¸¡Ë
¢£´óÉÕ³µÍ×
´óÉÕ¶â³Û¡§5,521,580±ß
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü～2024Ç¯12·î31Æü
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§FWDÀ¸Ì¿¤ÎÁ´¾¦ÉÊ
´óÉÕÀè¡¡¡§Ç§ÄêNPOË¡¿Í»ùÆ¸µÔÂÔËÉ»ßÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤âµÔÂÔËÉ»ß¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤âµÔÂÔ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»ÔÌ±±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡Ù¤Î»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤ë¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½êÁêÃÌÀìÍÑ¥À¥¤¥ä¥ë¤Î¼þÃÎ¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.orangeribbon.jp/
FWDÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FWD¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ÇÀ¸Ì¿ÊÝ¸±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤ÊÝ¸±¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î10¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢Ìó1,200Ëü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FWDÀ¸Ì¿¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬Êú¤¯¡ÈÊÝ¸±¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¤¸Êý¡¦¹Í¤¨Êý¤òºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢1996Ç¯8·î¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÈ¼«ÀË¤«¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢2024Ç¯7·î¤ËÊÝÍ·ÀÌó·ï¿ô200Ëü·ï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âFWD¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î29ÆüÈ¯Çä¤ÎNEW¤è¤¤ÊÝ¸±¡¦°¤¤ÊÝ¸±2025Ç¯ÈÇ¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØFWD¼ýÆþÊÝ¾ã¡Ù¤¬2018Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FWDÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢www.fwdlife.co.jp(https://www.fwdlife.co.jp/jp)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£