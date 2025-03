‘春のさくらみたいだね’WONWOOのつぶやきに感涙！東京ドームが満開に！『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』3月30日(日)テレビ初独占放送！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:龍宝正峰、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、世界が注目するグローバルグループ・SEVENTEENが世界14都市30公演で約103万人超を動員した最新ワールドツアー『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』から、2024年12月5日(木)に行われた東京ドーム公演をテレビ初独占放送する。

SEVENTEENの軌跡を彩る歴代のタイトル曲が数多く盛り込まれ、圧倒的エネルギーとパッションに満ち溢れた東京ドーム公演。気迫と色気に息をのむ「Fear」ではスクリーンに一対の大蛇が現れ牙を剥くという強烈な演出に会場が沸く。ツアー初披露の「MAESTRO -Japanese ver.-」では、WOOZIのピアノ生演奏に合わせ、指揮棒を持ち“マエストロ”と化したHOSHIが軽快なダンスで観客の目を釘付けに。統括リーダー・S.COUPSの力強いシャウト「SEVENTEEN, RIGHT HERE!」から、芸術性の高い圧巻のステージが繰り広げられると割れんばかりの歓声に包まれる。「今日は東京ドーム最後の日です。胸が痛いです。」としんみりとした挨拶も、CARAT(ファンの愛称)とのコール&レスポンスで再び会場を盛り上げることに成功!WONWOOのスキルアップした日本語トークや、THE 8が話題のソロ曲をサプライズ披露するなど、多彩なパフォーマンスは続いていく。

シナジー効果を創出するユニットステージにも注目だ。ワイルドなラップと挑発的な表情で魅了するHIPHOP TEAMは、アニマルマスク姿で登場し、怪しくも楽しい宴を繰り広げる。強さと優雅さが融合するPERFORMANCE TEAMは、美しいファルセットが際立つ「Rain」でエナジーを爆発させる。人気の青春賛歌を声高らかに歌うVOCAL TEAMは、メンバーの仲睦まじい写真をスクリーンに公開し歓喜の声を溢れさせる。日本オリジナルの新曲「消費期限」では、感涙するCARATが続出。叙情的なメロディーと歌詞が心に沁みる「ひとりじゃない」や「今 -明日 世界が終わっても-」など、日本語楽曲による心温まるステージも次々に展開される。2024年に発売一週間でトリプルミリオンを達成した12th Mini Album「SPILL THE FEELS」のタイトル曲「LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)」も見逃せない。アメリカの人気ラッパー・DJ Khaledがフィーチャリングに参加したこの曲では、成熟した大人のムード漂う群舞でCARATに“愛の大切さ”を訴えかけ、さらなる進化を見せつけた。

「春のさくらみたいだね。」ピンク色のペンライトで埋め尽くされたウェーブを幸せそうな表情で見つめていたWONWOOが感慨深そうにつぶやいた。“桜”で満開になった東京ドーム。多くの人々に活力と元気を与えてくれるSEVENTEENの力強くも華やかなショータイム。色あせることのない心に残るかけがえのない瞬間の連続。SEVENTEENが創り上げた輝いてやまない唯一無二の世界を、ぜひ体感していただきたい!

【収録:2024年12月5日(木)東京ドーム】

さらに、TBSチャンネルでは、3月28日(金)午後5時から13人の完全体で東京ドームを熱くした『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN 全曲ノーカット版』と『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE' 全曲ノーカット版』をテレビ初独占放送。3月29日(土)深夜3時30分からは、SEVENTEENの2016年から2024年までの単独コンサートやファンミーティングを約20時間一挙放送する。13人の飽くなき挑戦とCARATの愛に支えられた8年間の軌跡を、ぜひこの機会にお楽しみいただきたい!

■放送概要

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN 東京ドーム』

〈放送チャンネル〉CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

〈放送日時〉

2025年3月30日(日)午後9:00~午後11:20【テレビ初独占放送】

【番組特設サイト】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2919/

■配信概要

初回放送のみスカパー!番組配信でも視聴可能

https://streaming.skyperfectv.co.jp/tv-2781072

※スカパー!でTBSチャンネル1をご覧いただける方は視聴可能

■視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN 東京ドーム』のテレビ初独占放送を記念して、各メンバーのユニフォームシャツを抽選で20名様にプレゼント!

【応募詳細】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/special/seventeenpre_202503/

■予告動画

【TBSチャンネル公式YouTube】

https://www.youtube.com/watch?v=OeTXJCp9bTo&list=TLGGeJIlhpZI0HkxODAzMjAyNQ(https://www.youtube.com/watch?v=OeTXJCp9bTo&list=TLGGeJIlhpZI0HkxODAzMjAyNQ)

<関連番組>

『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN 東京ドーム 全曲ノーカット版』

〈放送日時〉2025年3月28日(金)午後5:00~午後8:30【テレビ初独占放送】

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2931/

『SEVENTEEN 2023 JAPAN FANMEETING 'LOVE' 東京ドーム 全曲ノーカット版』

〈放送日時〉2025年3月28日(金)午後8:30~午後11:40【テレビ初独占放送】

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2932/

『2016 ‘LIKE SEVENTEEN - Shining Diamond’ in Japan CONCERT』

〈放送日時〉2025年3月29日(土)深夜3:30~翌午前5:15

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2692/

『’17 JAPAN CONCERT Say the name #SEVENTEEN』

〈放送日時〉2025年3月30(日)午前5:15~午前7:20

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2693/

『2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR 'DIAMOND EDGE' in JAPAN』

〈放送日時〉2025年3月30(日)午前7:20~午前10:30

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2694/

『SEVENTEEN 2018 JAPAN ARENA TOUR ‘SVT’』

〈放送日時〉2025年3月30(日)午前10:30~午後1:00

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2695/

『SEVENTEEN 2022 JAPAN FANMEETING 'HANABI' 全曲ノーカット版』

〈放送日時〉2025年3月30(日)午後1:00~午後3:50

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2842/

『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN 福岡PayPayドーム』

〈放送日時〉2025年3月30(日)午後3:50~午後6:20

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2841/

『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN 日産スタジアム』

〈放送日時〉2025年3月30(日)午後6:20~午後9:00

【番組サイト】https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2870/

《CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

TBSの人気番組が満載!ドラマ「逃げ恥」「恋つづ」「ぎぼむす」「DCU」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、AKB48グループ&乃木坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ、プロ野球、映画、演劇&舞台、話題の韓ドラ&K-POPなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル!

●視聴方法

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)

J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービス、などでご覧頂けます。

●TBSチャンネル公式ホームページ

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/

●TBSチャンネル公式SNS

X(@tbschannel):https://x.com/tbschannel/

Instagram(tbschannel_official):https://www.instagram.com/tbschannel_official/

Facebook(TBSチャンネル):https://www.facebook.com/cstbs/

YouTube(CS TBSチャンネル):https://www.youtube.com/user/tbschsns/videos

TikTok(cstbschannel):https://www.tiktok.com/@cstbschannel

●TBSチャンネルカスタマーセンター

0570-666-296(午前10時~午後8時、年中無休)

https://prtimes.jp/a/?f=d3065-1324-31c2d5f97585f01f9a97ef3108460c3b.pdf