JLL、2024年アジア太平洋地域におけるホテル投資のトップアドバイザーを獲得

(以下は、2025年3月7日にシンガポールから発表されたリリースの抄訳版です)

東京 2025年3月26日 - 総合不動産サービス大手JLL(本社: 米国シカゴ、CEO & プレジデント: クリスチャン・ウルブリック、NYSE: JLL)のホテルズ&ホスピタリティグループは、MSCIリアル・キャピタル・アナリティクスが分析、発表する調査において、取引額に基づき2024年アジア太平洋地域におけるホテル投資のトップアドバイザーに選出されたことをお知らせいたします。過去14年間のうち13回にわたりトップアドバイザーを獲得しており、2024年は40件、総額24億米ドルを超える取引のアドバイザーを務め、マーケットシェアは43.4%に達しました。過去14年間でみると、約770件、総額284億米ドルを超えるホテル及びリゾート施設の取引のアドバイザリーを手掛け、47%のマーケットシェアを獲得しました。

JLLホテルズ&ホスピタリティグループ アジアパシフィック CEO ニハット・エーカンは次のように述べています。「JLLのアドバイザリー、専門知識、実績は、アジア太平洋地域のホテル投資市場で唯一無二です。お客様からの信頼、取引総額、そして信頼性があり独立したMSCIリアル・キャピタル・アナリティクスの分析からも裏付けられています。この権威あるランキングの創設以来14年間、JLLはグローバルな連携と洞察力をもとに、競争の激しいホテル投資市場で確固たる地位を築いてきました。この価値ある評価を、お客様とJLLのグローバルなホテル専門家のネットワークと享受したいと思います。」

JLLのホテルズ&ホスピタリティグループは、アジア太平洋地域の14都市、120名を超えるホスピタリティ分野のスペシャリストを擁し、各国のお客様に迅速なサポート及び専門的なアドバイスを提供しています。

2024年アジア太平洋地域のホテル市場は、前年からのモメンタムを継続して順調な回復をみせました。JLLの分析によると、2024年の同地域のホテル投資額は前年比15%増の122億米ドルとなり、2019年以来最もホテル投資が活発な年となりました。さらに、2025年アジア太平洋地域のインバウンド投資額は前年比10%増と予測しています。

エーカンはまた、次のように述べています。「アジア太平洋地域のホテル市場は、2024年の投資額からみても、今後も堅固な業績と回復をみせ、投資家は引き続きホテルを優良かつ長期的な投資対象とみていることを示しています。インターコンチネンタル オークランドの大型取引や、パーク ハイアット メルボルン、フェアフィールド・バイ・マリオット・ソウル、ダクストン・シンガポールなどの重要アセット売却にみられるように、2025年も優良なホテル資産に対する高い需要は継続するとみています。」

JLL日本 ホテルズ&ホスピタリティ事業部 マネージングディレクター ヘッド オブ インベストメントセールズ 阿部 有希夫 ジェームズは次のように述べています。「2024年日本のホテル投資市場は好調に推移し、投資額は7,600億円となり、JLLの統計史上最高額を記録しました。JLLとして、ヒルトン福岡シーホーク、lyf銀座東京、シタディーン京都烏丸五条などの注目度が高い取引に携われたことをうれしく思います。2025年のホテル市場は、『2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)』の開催や、ホテルパフォーマンスのより一層の改善、訪日外国人観光客数の増加に後押しされて引き続き堅調に推移し、ホテル投資市場も昨年と同様に活発になると予測されます。」

