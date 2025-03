3Dプリント義足ソリューション事業を展開するインスタリム、シリーズB-エクステンションラウンドで、JIC-VGI、東大IPC、みずほキャピタル等から総額11億円の資金調達を実施

インスタリム株式会社

3DプリンティングおよびAI技術を活用して、世界初(※1)となる3Dプリント義足製造ソリューション事業を日本・インド・フィリピンで展開するインスタリム株式会社(本社:東京都隅田区、代表取締役CEO:徳島 泰、以下「当社」)は、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社、東大IPC、みずほキャピタル株式会社など、計9社を引受先とする第三者割当増資により、シリーズB-エクステンションラウンドとなる総額約11億円の資金調達を完了いたしました。

また、これまでの累計調達額は21.3億円に達したことをお知らせいたします。

今回の資金調達を通じて、2025年度にウクライナ・インドネシア・ナイジェリアの多国同時展開を実施し、5年以内に全グローバル・サウスエリアの網羅を目標に、事業展開を行います。

資金調達の背景

当社は「必要とする全ての人が、質の高い義肢装具を手に入れることができる世界を実現する」というビジョンを達成するため、現在、インド・フィリピンを事業地として、

1.高品質・低価格な3Dプリント義足の製造・直販するクリニック事業、

2.義足の3D設計・製造ソリューションを提供し材料販売を行うライセンス事業

の2本柱の事業を推進しています。

クリニック事業では、フィリピン・インドではすでに5,000本以上の3D義足等の提供実績(※2)があり、フィリピンでは既にシェアNo.1を獲得、

ライセンス事業では、弊社の3D義足製造ソリューションが、世界最大規模の義足製造組織であるインド義足製造公社(ALIMCO ※4)や、世界最大級の義足提供NGOであるジャイプールフット(BMVSS Jaipur Foot ※5)に導入済みであるなど、アジアを中心に急速にシェアを拡大しています。

当社はこの度、急拡大するフィリピン・インド事業の更なる加速と、2025年度に本格展開するウクライナ、インドネシア、ナイジェリアにおける事業実施、および更なるグローバル・サウス全域を見据えた海外展開を目的に、総額約11億円の資金調達を行いました。

資金調達の概要

インスタリムについて

- 資金調達額:約11億円- 第三者割当増資による調達先:JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社、みずほキャピタル株式会社、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(東大IPC)、株式会社アイティーファーム(IT-Farm)、未来創造キャピタル株式会社(みずほリース)、信金キャピタル株式会社、リブライトパートナーズ株式会社、達盈管理顧問股份有限公司 (Darwin Venture Management)、京セラ株式会社及びグローバル・ブレイン株式会社が共同で設立したCVCファンド

当社は、3Dプリント義足を世界で初めて(※1)実用化した、2018年創業の日本発のディープテック・スタートアップです。

プロダクトとしての”3Dプリント義足”は、従来品と同程度の品質を保ちながら、価格を1/10以下に圧縮することができ、

“3D義足製造ソリューション”としては、納期・イニシャルコストを1/10以下に圧縮しながら、義肢装具士1人あたりの製造キャパシティを10倍以上に増やすことができます。



義足の直販としてはフィリピン・インドですでに5,000本以上の製造・販売実績があり、

ソリューションとしては各国の公的機関等も含めて、すでに9組織の導入実績があります。

(左から) 3Dプリント義足、義足用 3Dプリンタ、義足設計用 3DCAD

義足は一般に、一人一人の体に合わせて医学的に最適な形状を手作りでアナログに製作する必要があるため、義肢装具士の医学知識と技術力が必要です。

よって、義肢装具士を育成するための公的な福祉予算が不十分な中進国以下の国においては、義肢装具士の不足により十分な数の義足を提供することができていません。

そのため、開発途上国を中心に義足を購入できない方が、未だ世界に4,000万人以上(※6)も存在しています。このような義足を購入できない人の殆どは仕事に就くことができず、貧困からの脱出が阻まれています。この深刻な社会課題は、これまで解決不可能として放置され続けてきました。

この社会課題を解決するために、当社は義足製造をアナログ(手作り)製造からデジタル製造にDXする、3D義足製造ソリューションをゼロから開発し、義肢装具士一人当たりの義足製造数を10倍以上に増やすことで、「必要とする全ての人が、質の高い義肢装具を手に入れることができる世界を実現する」というビジョンを実現しようとしています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=glNKJ3vfWiE ]

日本は本社とR&Dの機能を果たし、クリニック事業(義足直販)は、フィリピンの2箇所のクリニックと、インドの5箇所のクリニックで、現地製造による患者様への義足の直販が行われています。

またインド子会社には、3Dプリンタ製造工場、3Dプリンタ材料(フィラメント)製造工場が設置されており、インドを拠点に、世界各国に向けたライセンス事業が推進されています。

日本に約35名、フィリピンに約65名、インドに約100名の、計200名程度の体制でこれらの事業を推進しています。

急増する世界の糖尿病患者と、急拡大する義足マーケットについて

インスタリムの事業エリア概要図(2025年3月現在)

下肢を切断する原因の8割以上(※7)が糖尿病性壊疽などの血管系疾患が由来です。よって、義足マーケットとはすなわち、糖尿病のターミナルケアのマーケットであると言えます。

糖尿病は無症状で進行するため、特に定期的な健康診断がない開発途上国においては、「気がついたら脚が壊疽している」というパターンでの下肢切断が多発しています。

ゆえに糖尿病は開発途上国では「貧困病」とも言われ、患者数は増加の一途であり、2045年には7.8億人に達すると見込まれます(そして、その9割程度以上が、新興国・開発途上国の患者だと言われています)。

その一方で、インスリン等の治療薬は世界的に不足し続けているのもあり、この糖尿病の激増にかかる社会問題の根本的な解決策は、未だ見つかっていません。

(左から) 義足利用者における糖尿病の割合(※7)、糖尿病患者の増加予測(※8)

このような世界的な事情により急拡大する義足マーケットは、世界市場規模としては2兆円規模(※9)であるとされており、当社が事業展開するインドの義足市場は総計約750億円(※10)、フィリピンの義足市場は総計約98億円(※11)と試算されます。

インスタリムのクリニック(3D義足の直販)事業について

このような背景のもと、当社は2019年よりフィリピン、また2022年よりインドの現地にてクリニック事業を開始し、順調に売上を伸ばし続けています。

フィリピンでは2022年11月に単月黒字化(※12)した後も、年次成長率120%程度で伸び続けおり、またインドにおいては、創業から30ヶ月の平均月次成長率=122.8%のペースで、鋭角的に事業が伸び続けています。

インスタリムのライセンス(ソリューション提供による材料販売)事業について

インドにおける月次売上の推移(義足販売本数ベース)

このような義足マーケットの需要急増に対し、より迅速に対応しスケールを加速させるために、フィリピン・インドでの義足の自社製造にて実績を積み上げた当社の”3D義足製造ソリューション”を、世界各国の義足・義肢装具製作所に使っていただくためにパッケージ化し、ライセンス提供する事業を、2024年度より本格開始いたしました。

すでに、以下のようなインド・フィリピン・ウクライナ等の複数の義足製作組織等に、当社の3Dプリンタを導入いただいており、当地の義足供給能力不足を改善するために、弊社のソリューションを役立てていただいてます。

- フィリピン整形外科センター(俗称 POC、フィリピンの最大手の国立整形外科病院 ※3)- インド義足製造公社(俗称 ALIMCO、年間15万本の義足の提供を行う、世界最大規模の公的義足製造公社 ※4)- BMVSS (俗称ジャイプールフット、世界42カ国で年間34,000本の義足の無料提供を行う、最大級の義足提供NGO ※5)- ウクライナのガリチナ・リハビリテーション・センター(Halychyna Rehabilitation Center、国連工業機関(UNIDO)の3D義足製作技術移転のプロジェクトにより導入 ※13)世界最大級の義足提供組織「ジャイプールフット」における弊社ソリューションの設置式典の様子

またこのライセンス事業においては、インドネシアでの財閥系病院チェーンと契約締結中である、またナイジェリアやエジプトでのB2G案件が商談中であるなど、大型案件が数多く商談中であり、またその他でも100件以上の商談パイプラインが形成中であるなど、各国からの引き合いが多数となっています。

特にウクライナでは、戦前には国内の義足提供数が3,000/年 程度だったにも関わらず、昨今の戦禍により需要が300,000程度に急増しているという状況のため、この問題の解決のために、国連から3D義足製造ソリューションを含めた技術移転のプロジェクトのご発注をいただくなど、大規模な活動が始まっています。

ウクライナのガリチナ・リハビリテーション・センターでの義足ソリューション活用の様子- 参考リンク 1:テレビ東京、WBS(https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/wbs/newsl/post_291001)- 参考リンク2:TBS、ニュース23(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1011706?display=1)

当社は2027年度以降にIPOを計画しており、今回のシリーズB-エクステンションラウンドの資金調達を通じて、2025年度にウクライナ・インドネシア・ナイジェリアの多国同時展開を実施し、5年以内に全グローバル・サウスエリアの網羅を目指し、海外展開をさらに加速してまいります。

会社概要

会社名: インスタリム株式会社

代表者: 代表取締役CEO 徳島 泰

事業内容: 3Dプリント義肢装具および製造装置の開発・製造・販売

URL: https://www.instalimb.com/

日本拠点(グローバル本社)

東京都墨田区横川1-16-3

インド拠点(インド本社)

592, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram, Haryana, India.

フィリピン拠点(フィリピン本社)

Unit 2503, Centuria Medical Makati, Kalayaan Avenue, Brgy. Poblacion, Makati City, Metro Manila, Philippines.

※1:世界初=当社調べ(WEB記事、ニュース記事、論文等より)。単なる試供品の提供ではなく、カスタム量産体制が構築された3Dプリンタ・CAD義足事業として。なお、カスタム量産体制(マス・カスタマイゼーション)とは、ユーザー個人のニーズに応じたカスタマイズと、大量生産並みの低コストな供給を両立する生産システム。義足の提供には患者一人一人の断端(切断部)の形状に応じてカスタム/パーソナライズされた形状での一品生産が不可欠である。よって義足の世界的な普及には、低コストな大量生産とパーソナライズされた受注生産を兼ね備えた、新しいソリューションでの製造が不可欠となる。

※2:5,000本以上の3D義足等の提供実績=当社の提供実績より算出(一部、義足以外の義肢装具を含む)



※3:フィリピン整形外科センター(俗称 POC)、フィリピンの最大手の国立整形外科病院:https://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_Orthopedic_Center



※4:インド義足製造公社=Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India、俗称 ALIMCO。世界最大規模の公的義足製造公社で、年間15万本の義足製造と提供を行う:https://alimco.in/



※5:BMVSS =俗称Jaipur Foot(ジャイプールフット)。世界42カ国で、年間34000本の無料義足提供を行う、最大級の義足提供NGO): https://www.jaipurfoot.org/



※6:4500万人以上=世界の四肢切断者が全世界で6,500万人(以下論文より引用:McDonald CL, Westcott-McCoy S, Weaver MR, Haagsma J, Kartin, D. Global prevalence of traumatic non-fatal major limb amputation. Prosthet Orthot Int. Submitted 2020 March.)に、スタンフォード大学のMaurice LeBlanc氏の2011年講義資料(https://web.stanford.edu/class/engr110/2011/lecture03a.html)の”義足=約70%”をかけた数字である4,550万人に、さらに、国連レポート(United Nations (http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology ))の”現在(義足など)アシスティブ・デバイスにアクセスできるのは10人に1人”より、90%をかけた4095万人を、「脚の一部を無くしたにもかかわらず義足を購入できない方」とした。



※7:8割以上=当社(フランチャイズ会社“Instalimb Solutions Philippines”)患者データベースより算出。



※8:糖尿病患者の増加予測=Diabetes around the world in 2021 「https://diabetesatlas.org/」より抽出し、グラフ化した。



※9:2兆円規模=当社の義足(下腿義足4万円、大腿義足8万円とする)を、世界の義肢切断者である全世界の6500万人のうち中低所得国の64%(うち、下腿義足70%、大腿義足30%)が購入できたとした場合の試算値(参照:McDonald CL, Westcott-McCoy S, Weaver MR, Haagsma J, Kartin, D. Global prevalence of traumatic non-fatal major limb amputation. Prosthet Orthot Int. Submitted 2020 March.)



※10:インドの義足市場は総計約750億円=インドの糖尿病由来の足潰瘍の患者数が8,019,000人(IDF(International Diabetes Federations) Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot 2017)と、その他交通事故・疾病・その他による切断患者数=36,219人(Wraight P, Lawrence S, Campbell D, Colman P. Retrospective data for diabetic foot complications: only the tip of the iceberg?. Intern Med J. 2006;36(3):197-199.)を足した数を、AK(膝上切断=38%)とBK(膝下切断=62%)に分けて(AK:BKの比率は、糖尿病診療ガイドライン2019(日本糖尿病学会)より)、それぞれに以下の弊社製品価格を乗算して試算

・高所得者(1.2%):AK=347,400円、BK=173,700円

・中所得者(54.8%):AK=108,000円、BK=54,000円

・低所得者(44.0%):AK=80,000円、BK=40,000円



※11:フィリピンの義足市場は総計約98億円=フィリピンの糖尿病患者のうち足潰瘍の患者が1,081,170人(全人口の1%:JICA「2015年度中小企業海外展開支援事業~フィリピン国3Dプリント義足製作ソリューション事業基礎調査~を」参照)と、その他交通事故・疾病・その他による切断患者数=268,637人(Wraight P, Lawrence S, Campbell D, Colman P. Retrospective data for diabetic foot complications: only the tip of the iceberg?. Intern Med J. 2006;36(3):197-199.)を足した数を、AK(膝上切断=38%)とBK(膝下切断=62%)に分けて(AK:BKの比率は、糖尿病診療ガイドライン2019(日本糖尿病学会)より)、それぞれに以下の弊社製品価格を乗算して試算

・高所得者(5%):AK=250,000円、BK=125,000円

・中高(アッパーミドル)所得者(21.5%):AK=100,000円、BK=60,000円

・中低(ローアーミドル)所得者(44.5%)AK=50,000円、BK=25,000円

・低所得者(29.0%):AK=87,500円、BK=25,000円(=比国政府保険PhilHealth価格)



※12:当社(フランチャイズ会社“Instalimb Solutions Philippines”)における、弊社の管理会計における単月度の黒字。



※13:ガリチナ・リハビリテーション・センター=アルファベット表記では、Halychyna Rehabilitation Center。過去1年間で、センターで2,880名がリハビリを受け、1,400名の患者に義肢装具が提供された実績を持つ大規模施設。現在、リハビリセンターの患者の大半(最大80%)は手足を失った方々となっている):https://rebuildukraine-health.in.ua/en/unp/galychyna