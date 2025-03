【TOKYO FM 2025年4月改編のお知らせ】開局55周年イヤーを飾る、多彩な顔ぶれの新番組がスタート！

株式会社エフエム東京

▶︎菊池風磨、DEAN FUJIOKA、鞘師里保、ますだおかだ、柏木由紀、関根麻里、BUDDiiS・・・注目出演者の新レギュラー番組がラインナップ!

▶︎TOKYO FM土曜名物カウントダウン番組 『JA全農COUNTDOWN JAPAN』新MCに、遠山大輔&潮 紗理菜コンビが登場!

▶︎20周年イヤーを迎えた『SCHOOL OF LOCK!』に、NiziUが新たに仲間入り!





TOKYO FMでは、2025年4月の番組改編を実施します。開局55周年をイヤーを飾る新番組が4月1日(火)よりスタートします。幅広い世代のリスナーと共感しあえる多彩な顔ぶれの新番組をラインナップします。

ラジオ好きとして知られる菊池風磨の待望のソロラジオレギュラー番組『菊池風磨 hoursz』(日・11:00-11:30)(*既報)。さまざまなカルチャーのバックグラウンドを持つDEAN FUJIOKAが土曜の正午をリスナーと過ごす『DEAN FUJIOKA New Calendar』(土・12:00-12:30)。リスナーとの2WAYコミュニケーションコーナーをお届けする鞘師里保の冠ラジオ番組 (土・9:30-9:55) ! ますだおかだのお悩み相談番組『サントリーウエルネス presents ますだおかだのココキク!~心に効くかもしれない話~』(土・11:00-11:25)。関根麻里が各分野の専門家をスタジオに迎えいま世界で起きている出来事についてインタビューする『笹川平和財団 presents The Power of Not Knowing』(日・7:00-7:30)。3年ぶりのレギュラー復活をする柏木由紀の等身大トーク番組、『柏木由紀のYUKIRIN TIME supported by MeSEUM』(土・24:00-24:30)、10人組ダンス&ボーカルグループBUDDiiSが結成直後から音声コンテンツプラットフォーム“AuDee”で配信していた番組が地上波に!『No BUDDiiS』(土・21:00-21:30)などがスタート!

さらに、毎週土曜13:00からは、50年の歴史を誇るTOKYO FM土曜名物カウントダウン番組『JA全農COUNTDOWN JAPAN』(土・13:00-13:53)のMCを新たに遠山大輔&潮 紗理菜がつとめます。

そして平日22時からの10代向けワイド番組『SCHOOL OF LOCK!』の4月からの講師に、9人組ガールズグループNiziUが新たに仲間入りします(第2週目22:15~)(*既報)。

なお、2025年4月の改編率は、8.4%となります(出演者変更・時間移動を含む)。4月からのTOKYO FMにご期待ください。

新番組

『菊池風磨 hoursz』

(JFN38局ネット)

◇放送時間 : 日曜日 11:00-11:30

◇出演者 : 菊池風磨

ラジオ好きとして知られる菊池風磨の新トークプログラムが待望のスタート!

ひとりで喋るからこそ生まれる本音、素のままの菊池風磨が届ける自由なひととき…ある時には熱く、ある時にはゆるく、何気ないことを語りながら、リスナーとの時間(hoursz)を一緒に作っていきます。時にはメンバーや、今、あいたい豪華ゲストを招いてここでしか聴けないスペシャルなトークも!

『DEAN FUJIOKA New Calendar』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日12:00-12:30

◇出演者 : DEAN FUJIOKA

様々なカルチャーのバックグラウンドを持つ、シンガーソングライターのDEAN FUJIOKAの新レギュラー番組がスタート。カレンダーの始まりは文化圏によって様々ですが、この番組では土曜日の正午12時を1週間の起点と捉え、ラジオでしか触れ合うことのできない素顔のDEAN FUJIOKAをお届けします。

さらに、普段のDEAN FUJIOKAをもっと深く知ることができるアーティストプラットフォーム『FamBam』とも連携しながら、特別なトーク・お昼にぴったりな音楽をお届けします。



『SCHOOL OF LOCK!』

(JFN38局フルネット ※一部ローカル)

◇放送時間 : 月-木曜日 22:00-23:55 / 金曜日 22:00-22:55

◇出演者 : こもり校長 アンジー教頭

“全国の10代の未来の鍵を握るラジオの中の学校”『SCHOOL OF LOCK!』。開校20周年イヤーのこの4月から、月~金曜日、こもり校長(小森隼)&アンジー教頭(アンジェリーナ1/3)の2名体制でお届けします。

さらに、新レギュラー出演者として、毎月第2週に9人組ガールズグループNiziUが登場!日替わりでメンバーが3人ずつ出演し様々なトークを繰り広げます!



『NiziU LOCKS!』

(JFN38局フルネット)

◇放送時間 : 第2週 22:15頃-

◇出演者 : NiziU

『My First Music』

(JFN38局ネット*時間違いネット)

◇放送時間 : 月-木曜日 16:50-17:00

◇出演者 : 週替わりパーソナリティ

週替わりのパーソナリティが、「初めての1曲」をテーマに、思い出深い1曲をお届けします。

『シアーミュージック presents しらスタのボイトレディオ』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 火曜日 21:00-21:30

◇出演者 : しらスタ、岸洋佑

チャンネル登録者数200万人超えのカリスマボイストレーナー しらスタと、

シンガーソングライターの岸洋佑がお届けする「聴くだけで歌が上手くなる

ラジオ番組」。人気歌手をゲストにお招きして、到底真似できないボーカルテクニックから、リスナーが明日から試すことのできるアドバイスまで、ここでしか聴けないボーカルトークを繰り広げます。

『シャルム・ワンダー・スペース』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 火曜日 21:30-21:55

◇出演者 : shallm

バンドプロジェクト「shallm」のボーカル、liaによる初の地上波ラジオ番組。

あなたをワンダー・スペースに誘います。

『The Legends with George Williams』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日7:00-7:25

◇出演者 : ジョージ・ウィリアムズ

世界中に散りばめられた素晴らしい音楽を毎週1アーティスト、ひとつのアルバムに絞って紹介する番組。

『タイトル未定』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日9:30-9:55

◇出演者 : 鞘師里保

鞘師里保の地上波冠ラジオ番組がスタート。

リスナーとの2WAYコミュニケーションコーナーもお届けします。

『サントリーウエルネス presents ますだおかだのココキク!~心に効くかもしれない話~』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日 11:00-11:25

◇出演者 : ますだおかだ

ますだおかだの2人が、リスナーから届いた心温まる話、悩み、失敗談など、人生のいろいろな壁や転機に寄り添い応えながら、リスナーの皆さんと共感し、ヒントを見つけていきます。

『SHO TIME AuDee 2025』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日15:55-16:00

◇出演者 : 赤木ひろこ

スポーツ界を超えて世界を魅了する大谷翔平選手の特集コンテンツ「SHO TIME AuDee」。大谷選手はもちろん、大谷選手が所属するドジャースの最新情報をはじめ、スタジアム内外の気になる情報をお届けしていきます。

完全版は音声コンテンツプラットフォーム“AuDee”で配信いたします。

『No BUDDiiS』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日21:00-21:30

◇出演者 : BUDDiiS

2020年の結成直後から、音声コンテンツプラットフォーム“AuDee”で配信していた番組が、ついにTOKYO FM地上波で放送スタート!EBiDAN所属、10人組ボーイズグループ「BUDDiiS」のメンバー達が、毎週様々な組み合わせで出演。

リスナーからのお悩みに答えたり、今聴いている音楽を紹介したり。

10人10色の輝きを魅せるBUDDiiSが、リスナーに笑顔の魔法をかけます!

『柏木由紀のYUKIRIN TIME supported by MeSEUM』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日24:00-24:30

◇出演者 : 柏木由紀

2022年3月まで約10年にわたりレギュラー放送していた「柏木由紀のYUKIRIN TIME」が、3ヶ月限定で復活!かつての放送と同じ「土曜24時」からの30分間で、再びあなたと

つながる「YUKIRIN TIME」をお届けします。

『エンタメPalette!!』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 日曜日5:00-5:55

◇出演者 : Nakamu、安藤咲良

人気ゲーム配信グループ「WhiteTails」の発起人・Nakamuがソロ活動転身後、TOKYO FMのエンタメ情報番組のラジオパーソナリティに初挑戦!アニメ、ゲーム、漫画好きのフリーアナウンサー・安藤咲良とともに、TOKYO FMがオススメするライブ・演劇・アートの魅力を、時にゲストを招きながらピックアップ。

日常をカラフルに彩るようなエンタメの魅力を分析し語り尽くす55分!



『笹川平和財団 presents The Power of Not Knowing』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 日曜日 7:00-7:30

◇出演者 : 関根麻里

「The Power of Not Knowing(“知らないこと”のチカラ)」。

知らないことを恐れず、ポジティブなチカラに!関根麻里が各分野の専門家をスタジオに迎え、いま世界で起きているあの出来事、素朴なギモンをリスナーに代わり掘り下げます。

「知らない」からこそ広がる新たな視点、あした誰かと語りたくなる世界の見え方を、

一緒に体験しましょう!

出演者変更

『JA全農 COUNTDOWN JAPAN』

(JFN38局ネット)

◇放送時間 : 土曜日 13:00-13:53

◇出演者 : 遠山大輔、潮 紗理菜

毎週土曜13時放送『JA全農 COUNTDOWN JAPAN』がリニューアル!

この番組の新MCに『SCHOOL OF LOCK!』に10年間出演していた“とーやま校長”こと遠山大輔(グランジ)と、元日向坂46でタレントの潮 紗理菜のコンビが就任!毎週の最新チャートと、音楽好きの2人が毎週豪華ゲストと繰り広げるトークも必聴です!

『Weekend Navi from TOKYO TOWER』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日 10:55-11:00

◇出演者 : いちのへ友里

東京タワーのおすすめ情報をお届けする「Weekend Navi from TOKYO TOWER」。

4月より、いちのへ友里が担当します。

『マクセル meets カレッジナレッジ』

(東京、大阪、愛知3局ネット)

◇放送時間 : 日曜日 13:55-14:00

◇出演者 : 坂口有望

大学をマンスリーでピックアップし、大学生の未来に繋がる研究や活動を紹介しています。

2025年4月からは、FM AICHIでの放送もスタートし、大阪出身のシンガーソングライター

「坂口有望(さかぐち あみ)」が新たに番組を担当!大学生との交流をしながら取材を進めていきます。リニューアルする「マクセル meets カレッジナレッジ」、お楽しみに!

『馬渕・渡辺の#ビジトピ』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 日曜日 6:00-7:00(30分時間拡大)

◇出演者 : 渡辺広明 馬渕磨理子(第1、2、4週) / 石川奈津紀(第3、5週)

マーケティングアナリスト・渡辺広明と経済アナリスト・馬渕磨理子が世の中の最新ニュースをそれぞれの視点で分かりやすく解説していく番組。60分ながら聴きするだけで、資産運用の話から、マーケティング用語、最新ヒット商品まですぐあなたの役に立つビジトピ(ビジネストピックス)が身につきます。

4月からはフリーアナウンサーの石川奈津紀が第3週と第5週に加わります!

時間変更

『FAMILY DISCO』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日 11:30-11:55 (※土曜日12:30-12:55から時間移動)

◇出演者 : DJ OSSHY

『おと、をかし』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日 12:30-12:55 (※土曜日15:00-15:25から時間移動)

◇出演者 : 川上洋平([Alexandros])

『ACN presents 丸山茂樹のMOVING SATURDAY』

(JFN38局ネット)

◇放送時間 : 土曜日 15:00-15:25 (※土曜日7:00-7:25から時間移動・ネット局拡大)

◇出演者 : 丸山茂樹

『Everlasting Music』

(東京ローカル)

◇放送時間 : 土曜日 18:00-18:30 (※日曜日6:30-6:55から時間移動)

◇出演者 : 桐山漣