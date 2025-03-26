「第8回 マーケティングWeek 春 2025」 セミナ-　4/2(水)～東京ビッグサイトにていよいよ開催
RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、


2025年4月2日（水）～4日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、


日本最大級のマーケティング総合展「第8回 マーケティングWeek 春 2025」セミナーを開催いたします。




24年春展は11セッションだったセミナーを、今回は22セッションに拡大いたします。


日経クロストレンド 編集長による、「2025年消費＆マーケティングトレンド予測」、森永乳業による、「”超受け手発想”の広告術」・・・など、マーケティングを牽引する有力企業のトップによる、ここでしか聞けないセミナーを聴講無料で多数開催いたします。


※お申し込みは先着順のため、お早めにお申し込みください。


▼聴講無料　セミナーの詳細を見る・申込む＞＞


https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes2&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2(https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes2&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2)




※セミナーの聴講には「マーケティングWeek」の来場者バッジが必要です。以下からすぐにバッジを入手いただけます。



▼来場者バッジを入手する＞＞


https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)



▼取材用　来場者バッジを入手する　(報道関係者 専用) ＞＞　


https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18Xq/Pds6oidWPw0WxyW16il9Bopq4wJcc=&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18Xq/Pds6oidWPw0WxyW16il9Bopq4wJcc=&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2)



マーケティング Week 春では、以下の2種類のセミナーを開催しています。


目的に応じてご聴講ください。



【１】特別講演


著名なマーケターや、マーケティングを牽引する有力企業の豪華講師陣が登壇。

＃マーケティング思考　＃マーケティング戦略　＃2025年消費トレンド予測　＃ヒット商品秘話　＃CX・顧客育成　


＃CRM戦略　＃EC戦略　＃営業戦略　＃データ活用・AI　＃広告運用・宣伝　＃SNSマーケティング　


＃SNSマーケティング　＃人材育成・組織づくり　＃マーケティングPRセミナー ・・・など


「今知りたいマーケティング」のテーマを、ご聴講ください。


※一部抜粋





～日経XTREND編集長が語る、マーケティングトレンド予測～


2025年消費＆マーケティングトレンド予測



（株）日経ＢＰ


日経クロストレンド 編集長


勝俣 哲生 氏






～生活者のココロを動かすコミュニケーションが分かる！～
”超受け手発想”の広告術



森永乳業（株）


マーケティングコミュニケーション部 部長


林 正義 氏






～顧客とのつながりを構築！その戦略とは？～


デジタル時代のCustomer Engagement戦略



（株）顧客時間　共同CEO 代表取締役


オイシックス・ラ・大地（株）COCO（Chief Omni-Channel Officer）　


奥谷 孝司 氏






～X(旧Twitter)日本法人代表取締役が語る、Xの企業活用法～


Everythingアプリ X の企業活用法


- リアルタイムデータとAI機能によるインサイト開発と広告ソリューション



X Corp. Japan（株）


代表取締役


松山 歩 氏






～マーケティングが上手くいかない…そんな方必見！


消費者視点とのズレを防ぐ思考法～


近視眼的から創造的マーケティングへ変える思考と伝え方



（株）タネトシカケ　代表取締役


（株）はなまる マーケティング本部 CMO


高口 裕之 氏






～消費者の思考・行動を変える必勝法～


マーケティングが機能する思考法＆組織論


～人の心を動かす為に必要なこと～



（株）グリッド CEO


（株）吉野家 CMO／（公財）日本スポーツ協会 ブランド戦略委員会 委員


田中 安人　氏







～イマドキ！ショートドラマの効果的活用法～


驚異の平均400万再生！


ショートドラマで変わるZ世代マーケティング！



日本テレビ放送網（株）


コンテンツ戦略局 総合編成センター


プロデューサー　井上 直也 氏


同社 　平岡 辰太朗 氏　







～【全員必見】2025年 トップマーケターによる、人材育成戦略のコツ～


マーケティング人材育成を戦略から考える



（株）クー・マーケティング・カンパニー


代表取締役


音部 大輔　氏





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【2】出展社によるマーケティングPRセミナー


本セミナーでは、製品、サービスの理解を深め、比較・検討できます。


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ご来場を心よりお待ちしております。



開催概要


マーケティングWeek　特別セミナーは下記の展示会内で開催いたします。



第8回 マーケティングWeek -春 2025-


https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)




会期：2025/4/2（水）～4/4（金）


時間：10:00～17:00


会場：東京ビッグサイト　南展示棟


主催：RX Japan（株）


後援：（公社）日本マーケティング協会



お問い合わせ


RX Japan（株）　マーケティングWeek 事務局


TEL：048-233-9478


MAIL：spex-vis.jp@rxglobal.com


オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1　東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階