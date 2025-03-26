「第8回 マーケティングWeek 春 2025」 セミナ- 4/2(水)～東京ビッグサイトにていよいよ開催
RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、
2025年4月2日（水）～4日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、
日本最大級のマーケティング総合展「第8回 マーケティングWeek 春 2025」セミナーを開催いたします。
24年春展は11セッションだったセミナーを、今回は22セッションに拡大いたします。
日経クロストレンド 編集長による、「2025年消費＆マーケティングトレンド予測」、森永乳業による、「”超受け手発想”の広告術」・・・など、マーケティングを牽引する有力企業のトップによる、ここでしか聞けないセミナーを聴講無料で多数開催いたします。
※お申し込みは先着順のため、お早めにお申し込みください。
▼聴講無料 セミナーの詳細を見る・申込む＞＞
https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes2&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2(https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes2&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2)
※セミナーの聴講には「マーケティングWeek」の来場者バッジが必要です。以下からすぐにバッジを入手いただけます。
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https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)
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マーケティング Week 春では、以下の2種類のセミナーを開催しています。
目的に応じてご聴講ください。
【１】特別講演
著名なマーケターや、マーケティングを牽引する有力企業の豪華講師陣が登壇。
＃マーケティング思考 ＃マーケティング戦略 ＃2025年消費トレンド予測 ＃ヒット商品秘話 ＃CX・顧客育成
＃CRM戦略 ＃EC戦略 ＃営業戦略 ＃データ活用・AI ＃広告運用・宣伝 ＃SNSマーケティング
＃SNSマーケティング ＃人材育成・組織づくり ＃マーケティングPRセミナー ・・・など
「今知りたいマーケティング」のテーマを、ご聴講ください。
※一部抜粋
～日経XTREND編集長が語る、マーケティングトレンド予測～
2025年消費＆マーケティングトレンド予測
（株）日経ＢＰ
日経クロストレンド 編集長
勝俣 哲生 氏
～生活者のココロを動かすコミュニケーションが分かる！～
”超受け手発想”の広告術
森永乳業（株）
マーケティングコミュニケーション部 部長
林 正義 氏
～顧客とのつながりを構築！その戦略とは？～
デジタル時代のCustomer Engagement戦略
（株）顧客時間 共同CEO 代表取締役
オイシックス・ラ・大地（株）COCO（Chief Omni-Channel Officer）
奥谷 孝司 氏
～X(旧Twitter)日本法人代表取締役が語る、Xの企業活用法～
Everythingアプリ X の企業活用法
- リアルタイムデータとAI機能によるインサイト開発と広告ソリューション
X Corp. Japan（株）
代表取締役
松山 歩 氏
～マーケティングが上手くいかない…そんな方必見！
消費者視点とのズレを防ぐ思考法～
近視眼的から創造的マーケティングへ変える思考と伝え方
（株）タネトシカケ 代表取締役
（株）はなまる マーケティング本部 CMO
高口 裕之 氏
～消費者の思考・行動を変える必勝法～
マーケティングが機能する思考法＆組織論
～人の心を動かす為に必要なこと～
（株）グリッド CEO
（株）吉野家 CMO／（公財）日本スポーツ協会 ブランド戦略委員会 委員
田中 安人 氏
～イマドキ！ショートドラマの効果的活用法～
驚異の平均400万再生！
ショートドラマで変わるZ世代マーケティング！
日本テレビ放送網（株）
コンテンツ戦略局 総合編成センター
プロデューサー 井上 直也 氏
同社 平岡 辰太朗 氏
～【全員必見】2025年 トップマーケターによる、人材育成戦略のコツ～
マーケティング人材育成を戦略から考える
（株）クー・マーケティング・カンパニー
代表取締役
音部 大輔 氏
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【2】出展社によるマーケティングPRセミナー
本セミナーでは、製品、サービスの理解を深め、比較・検討できます。
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ご来場を心よりお待ちしております。
開催概要
マーケティングWeek 特別セミナーは下記の展示会内で開催いたします。
第8回 マーケティングWeek -春 2025-
https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)
会期：2025/4/2（水）～4/4（金）
時間：10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト 南展示棟
主催：RX Japan（株）
後援：（公社）日本マーケティング協会
お問い合わせ
RX Japan（株） マーケティングWeek 事務局
TEL：048-233-9478
MAIL：spex-vis.jp@rxglobal.com
オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階