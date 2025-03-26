「第8回 マーケティングWeek 春 2025」 セミナ-　4/2(水)～東京ビッグサイトにていよいよ開催

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、

2025年4月2日（水）～4日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、

日本最大級のマーケティング総合展「第8回 マーケティングWeek 春 2025」セミナーを開催いたします。

24年春展は11セッションだったセミナーを、今回は22セッションに拡大いたします。

日経クロストレンド 編集長による、「2025年消費＆マーケティングトレンド予測」、森永乳業による、「”超受け手発想”の広告術」・・・など、マーケティングを牽引する有力企業のトップによる、ここでしか聞けないセミナーを聴講無料で多数開催いたします。

※お申し込みは先着順のため、お早めにお申し込みください。

▼聴講無料 セミナーの詳細を見る・申込む＞＞

https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes2&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2(https://biz.q-pass.jp/f/10878/mw_spring_seminar25_register?cid=prtimes2&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2)

※セミナーの聴講には「マーケティングWeek」の来場者バッジが必要です。以下からすぐにバッジを入手いただけます。

▼来場者バッジを入手する＞＞

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp/visit/regi.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)

▼取材用 来場者バッジを入手する (報道関係者 専用) ＞＞

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18Xq/Pds6oidWPw0WxyW16il9Bopq4wJcc=&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18Xq/Pds6oidWPw0WxyW16il9Bopq4wJcc=&utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2)

マーケティング Week 春では、以下の2種類のセミナーを開催しています。

目的に応じてご聴講ください。

【１】特別講演

著名なマーケターや、マーケティングを牽引する有力企業の豪華講師陣が登壇。

＃マーケティング思考 ＃マーケティング戦略 ＃2025年消費トレンド予測 ＃ヒット商品秘話 ＃CX・顧客育成

＃CRM戦略 ＃EC戦略 ＃営業戦略 ＃データ活用・AI ＃広告運用・宣伝 ＃SNSマーケティング

＃SNSマーケティング ＃人材育成・組織づくり ＃マーケティングPRセミナー ・・・など

「今知りたいマーケティング」のテーマを、ご聴講ください。

※一部抜粋

～日経XTREND編集長が語る、マーケティングトレンド予測～

2025年消費＆マーケティングトレンド予測

（株）日経ＢＰ

日経クロストレンド 編集長

勝俣 哲生 氏

～生活者のココロを動かすコミュニケーションが分かる！～

”超受け手発想”の広告術

森永乳業（株）

マーケティングコミュニケーション部 部長

林 正義 氏

～顧客とのつながりを構築！その戦略とは？～

デジタル時代のCustomer Engagement戦略

（株）顧客時間 共同CEO 代表取締役

オイシックス・ラ・大地（株）COCO（Chief Omni-Channel Officer）

奥谷 孝司 氏

～X(旧Twitter)日本法人代表取締役が語る、Xの企業活用法～

Everythingアプリ X の企業活用法

- リアルタイムデータとAI機能によるインサイト開発と広告ソリューション

X Corp. Japan（株）

代表取締役

松山 歩 氏

～マーケティングが上手くいかない…そんな方必見！

消費者視点とのズレを防ぐ思考法～

近視眼的から創造的マーケティングへ変える思考と伝え方

（株）タネトシカケ 代表取締役

（株）はなまる マーケティング本部 CMO

高口 裕之 氏

～消費者の思考・行動を変える必勝法～

マーケティングが機能する思考法＆組織論

～人の心を動かす為に必要なこと～

（株）グリッド CEO

（株）吉野家 CMO／（公財）日本スポーツ協会 ブランド戦略委員会 委員

田中 安人 氏

～イマドキ！ショートドラマの効果的活用法～

驚異の平均400万再生！

ショートドラマで変わるZ世代マーケティング！

日本テレビ放送網（株）

コンテンツ戦略局 総合編成センター

プロデューサー 井上 直也 氏

同社 平岡 辰太朗 氏

～【全員必見】2025年 トップマーケターによる、人材育成戦略のコツ～

マーケティング人材育成を戦略から考える

（株）クー・マーケティング・カンパニー

代表取締役

音部 大輔 氏

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【2】出展社によるマーケティングPRセミナー

本セミナーでは、製品、サービスの理解を深め、比較・検討できます。

▼全セミナー情報を見てみる＞＞

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ご来場を心よりお待ちしております。

開催概要

マーケティングWeek 特別セミナーは下記の展示会内で開催いたします。

第8回 マーケティングWeek -春 2025-

https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease(https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html?utm_campaign=prtimes2&utm_medium=referral&utm_source=pressrelease)

会期：2025/4/2（水）～4/4（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

主催：RX Japan（株）

後援：（公社）日本マーケティング協会

お問い合わせ

RX Japan（株） マーケティングWeek 事務局

TEL：048-233-9478

MAIL：spex-vis.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階