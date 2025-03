株式会社Bufff、「サンリオ スタートアップピッチ ～One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に～」の「クリエイティブ部門」にて優勝

株式会社Bufff

株式会社Bufff(本社:静岡県浜松市、代表取締役/CEO:成瀬 兼人)は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、社長:辻 朋邦、以下サンリオ)主催の「サンリオ スタートアップピッチ ~One World, Connecting Smiles. 一人でも多くの人を笑顔に~」最終ピッチに登壇いたしました。

サンリオは、「みんななかよく」という企業理念のもと、「One World, Connecting Smiles.(一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。)」というビジョンを掲げ、エンターテイメント事業を推進しています。「みんななかよく」と、サンリオ・マテリアリティの実現を目指し、「Well-Being部門」、「クリエイティブ部門」の2部門を設けられ、130社以上のエントリーの中から、弊社は「クリエイティブ部門」にて書類選考を経て、最終のピッチ審査へ挑みました。

弊社は、だれでも簡単にゲームを作成し好きな人/好きなモノで繋がるゲームコミュニケーションワールドという経済圏を、サンリオの持つIPとキャラクターポートフォリオによって共創することをご提案いたしました。

そして、ゲームプラットフォームのアセットを活用したゲーム版 Charaforioなどのプレゼンテーションを行い、みごと優勝することができました。また、将来的な協働について検討いただくこととなりました。

【イベント概要】

■主催:株式会社サンリオ

■日時:2025年3月14日(金)18:00~20:30

■場所:CIC Tokyo Venture Cafe

(C) ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. GS650054

【株式会社Bufff 概要】

社名:株式会社Bufff

代表者:代表取締役/CEO 成瀬 兼人

設立:2023年7月3日

所在地:静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館B1F

https://bufff.co.jp/

「ゲームで人の心を動かす」をミッションに掲げ、社会やビジネスへの還元を視野に入れた事業を行っています。主力サービスとして、「誰でも簡単にゲームを作成できるUGCプラットフォーム」と「パーソナライズドゲームの受注制作」を展開しています。私たちはゲームを新しい時代のコミュニケーションツールと位置付け、遊びたいユーザー、プロモーションしたい企業、創作表現したいクリエイター、ビジネス展開したいインディーズの開発者、それらすべてを巻き込んだ "ゲームコミュニケーションワールド" という経済圏を作ります。