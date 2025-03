¡ÖTHE VANS OLD SKOOL BLOCK PARTY KABUKICHO¡×²ÎÉñ´ìÄ®¤ò3Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆVANS¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¥é¥¤¥Ö¡¢¥¹¥±ー¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆOLD SKOOL¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦

VFジャパン株式会社

アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVANS (ヴァンズ) は、さまざまなカルチャーシーンにおいて存在感を放つ「OLD SKOOL (オールドスクール)」のルーツを表現する「Feel Something New. - いま感じる新しさ。」キャンペーンの集大成として、「THE VANS OLD SKOOL BLOCK PARTY KABUKICHO」を2025年4月18日(金)~4月20日(日)の3日間、新宿・歌舞伎町の「王城ビル」と「歌舞伎町シネシティ広場」の2会場で開催いたします。

本イベントでは、半世紀以上愛され続けるOLD SKOOLの歴史をセレブレイトし、時代を超えてさまざまなカルチャーのアイコンへと成長した魅力を体感できる多彩なコンテンツをご用意しております。

本イベントの目玉は、OLD SKOOLのDNAに刻まれた『音楽』と『スケートボード』を軸にしたプログラム。

2025年2月にスタートしたカプセルコレクション「PREMIUM OLD SKOOL MUSIC COLLECTION」で表現したOLD SKOOLとの結びつきが深い3つの音楽ジャンル、パンク、ハードコア、ラウドロック、ヒップホップを中心に、国内外の豪華アーティストによるライブパフォーマンスを王城ビルにて開催いたします。

また、歌舞伎町の中央に位置する歌舞伎町シネシティ広場に特設スケートパークが登場。どなたでも参加できるスケートセッションや、国内外からVANSチームライダーが参加予定です。スケートショップが出展するコミュニティマーケットも併設され、イベント限定のアイテムも販売いたします。

その他にも、OLD SKOOLと音楽の歩みを辿るアーカイブ展示、世界に一つだけのOLD SKOOLを作れるカスタムワークショップ、VANSポップアップストアなど、OLD SKOOLの世界観を存分に体験いただけるプログラムを用意。

歌舞伎町の2会場を3日間にわたってVANSがジャックする、盛大なブロックパーティーを開催いたします。

Live Music

OLD SKOOLはVANSの数あるシューズの中でも、最も音楽シーンと密接に結びついてきたアイコニックなモデルです。ジャンルを問わず、数々のアーティストたちとステージに上がり、その歴史をともに刻んできました。本イベントでは、この特別な関係性を祝うべく、国内外から注目のアーティストが集結し、OLD SKOOLと音楽の揺るぎない絆を表現します。

<出演アーティスト>

-4月18日(金) : Coming Soon…

-4月19日(土) : The BONEZ / おとぼけビ~バ~ / MEANING / TOTALFAT / LEXT / THE SENSATIONS

-4月20日(日): The Paranoyds / HUSKING BEE / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Wienners

<VIPチケットプレゼントキャンペーン>

4月19日(土)と20日(日)の各日、50組100名様に特別なVIP体験をプレゼント。

アーティストライブへの優先入場権をはじめ、限定グッズなど特典満載のVIPパッケージをご用意しました。応募期間は4月10日(木)まで。詳細および応募方法はイベント特設ページにてご確認ください。

Skate

スケートボードは、OLD SKOOLの揺るぎない原点。VANSの2足目のスケートシューズとして誕生し、以来常にスケーターとともに進化を続けてきました。

歌舞伎町シネシティ広場に登場する特設スケートパークでは、初心者から上級者まで誰もが楽しめるセッションを開催。VANSチームライダーも多数来場し、OLD SKOOLが築いてきたスケートカルチャーを体験できます。

プログラム、タイムテーブル、ライダーなどの詳細情報は、イベント特設ページおよびVANS JAPAN公式インスタグラムにて順次公開いたします。

Fashion / Lifestyle

スケートシューズからファッションアイコンへと進化したOLD SKOOL。その普遍的なデザインは半世紀近く、世界中の人々の自己表現を支えてきました。本イベントでは、OLD SKOOLの魅力を再発見し、自分だけの一足を手に入れる特別な体験をご用意しています。

4月19日(土)~20日(日)の2日間限定で、OLD SKOOLカスタムワークショップを開催。

VANSロゴチャーム、オリジナルシューレースなど、カスタマイズパーツを用いて、あなただけのOLD SKOOLを創り上げることができます。

ワークショップ参加条件:

・OLD SKOOLを履いて当日イベントに参加

・会場内のVANS POP-UP STOREでOLD SKOOLを購入

イベント期間中、特設のVANS POP-UP STOREも同時開催。

定番品やシーズナルカラー、VANS PREMIUMシリーズまで、OLD SKOOLを中心に幅広いアイテムをご用意。さらに当日ご購入いただいた方には、本イベント限定のノベルティをプレゼントいたします。

Event Information

イベント名:

THE VANS OLD SKOOL BLOCK PARTY KABUKICHO

日時:

2025年4月18日(金)~20日(日)

会場:

・王城ビル (東京都新宿区歌舞伎町1-13-2)

・歌舞伎町シネシティ広場 (東京都新宿区歌舞伎町1-20)

ライブプログラム

会場:王城ビル (東京都新宿区歌舞伎町1-13-2)

出演アーティスト

4月18日(金) 18:00-22:00

Coming Soon…

4月19日(土) 12:00-20:00

The BONEZ / おとぼけビ~バ~ / MEANING / TOTALFAT / LEXT / The Sensations

4月20日(日) 12:00-18:00

The Paranoyds / HUSKING BEE / Wienners / SPARK!!SOUND!!SSHOW!!

※全日程入場無料

※年齢制限無し

※会場ではアルコールが販売されます、未成年の飲酒は禁止です

スケート、ファッション/ライフスタイルプログラム

会場:歌舞伎町シネシティ広場 特設スケートパーク (東京都新宿区歌舞伎町1-20)

日時:4月19日(土) 12:00-20:00 / 4月20日(日) 11:00-18:00

内容

スケートセッション

オールドスクールカスタムワークショップ

VANSポップアップストア

コミュニティーマーケット、など

※参加費無料・事前登録不要

※年齢制限無し

■About VANS

VF CORPORATION (NYSE: VFC) のブランドである VANS(R) は、1966年にカルフォルニア・アナハイムで誕生以来、アクションスポーツのフットウェア、アパレル、アクセサリーのオリジナルブランドとして100以上の国と地域で販売されています。VANS(R) ブランドは、枠にとらわれない自由な精神性で「OFF THE WALL」を体現しているすべての人の背中を押し、アクションスポーツ、アート、音楽、ストリートカルチャーにおけるクリエイティビティあふれる自己表現を促進し、「VANS PIPE MASTERS」やVANS のカルチャーハブおよびライブハウスである「HOUSE OF VANS」などの革新的なプラットフォームを展開しつづけています。

