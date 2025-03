MEET YOUR ARTが注目する、アートを軸にカルチャーの枠を超えて活動する次世代のアーティスト5名によるグループ展「Blooming! WALL SELECTION」を開催。

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:加藤信介、以下:ACA)が運営する夜のアートスペース【WALL_alternative】では、2025年4月9日(水)から4月23日(水)まで、MEET YOUR ART / WALL_alternative が注目する次世代のアーティスト5名によるグループ展「Blooming! WALL SELECTION」を開催します。

「Blooming! WALL SELECTION」は、WALL_alternativeを企画・運営するアートプロジェクト【MEET YOUR ART】が注目する、アートを軸にしながらも、音楽・ファッション・ダンス・アニメなど多様な文化から影響を受け、作品制作を行う次世代のアーティスト5名の作品を紹介する展覧会です。

展示では、Lea Embeliによる約3mに及ぶ大作をはじめ、プロのバレリーナを目指し舞台上で役を演じた経験をもとに、セラミックやCG/映像を用いた作品を制作する中田愛美里のインスタレーション作品、日常の出来事を軸に普段から音楽の影響を受けながら制作を続ける白石効栽、ストリートからファッションシーンまで活動の幅を広げるツダハルト、そしてMISATO ANDO(ex. BiSH・リンリン)による新作を展示します。

5名のアーティストが本グループ展を通じて新たなステージへと踏み出し、それぞれの花を咲かせるきっかけとなることを目指します。

展覧会初日の4月9日(水)19:00-21:00には関係者向け内覧会を開催、アーティストの在廊を予定しています。なお、4月9日21:00-24:00は申し込み制の一般公開となります(申込URL:https://forms.gle/WyUNaKCrVi7QSU156)。

また、併設のバーでは本展にあわせて開発したコラボレーションメニューを期間限定で提供予定です。

■出展アーティスト(五十音順、敬称略)

白石効栽

幼少期を韓国で過ごした経験を持ち、日常をふとしたことで記憶を思い返すことが多い。その行為と絵画を描く行為を重ね、イメージをキャンバスと自身へ交互に行き来させるように、色彩、質感、空間を徐々に描き、物語性の持つ装飾的な絵画制作を試みる。

Instagram:https://www.instagram.com/shiraishi_hyojie/?hl=ja

ツダハルト

Welcome to New Internet (2025年)

2003年、大阪生まれ。

"自分と他人"をテーマに関係性や日常生活に溢れる"違和感"を油彩画で表現している。他にも粘土や映像を用いながら、鑑賞者と自身の関係性も楽しめる表現を追求している。

Instagram:https://www.instagram.com/harutotsuda/

中田愛美里

Point Nemo(2024年)

プロのバレリーナを目指し舞台上で役を演じる経験をもとに、セラミック、CG/映像を用いた作品を制作している。日常生活から感じられる演劇的な要素を、バレエや演劇の演目、童話などをベースとした物語に落とし込む。空洞なセラミックと役の入れ物としての空虚な人間たちを重ね合わせ、ひとの在り方を模索する。

Instagram:https://www.instagram.com/__emilcake__/

MISATO ANDO

自画像~珍竹林からこんにちは~(2023年)

静岡生まれ、東京を拠点に活動する美術家。

「楽器を持たないパンクバンド」BiSHの活動を2023年に終え、同年美術家としての活動をスタート。

自信の「妄想力」を武器に、独自の発想と色使いで独創的な世界観をドローイング、インスタレーション、版画、立体など様々な手法を用いて表現する。

Instagram:https://www.instagram.com/lingling_lingling_bish/

Lea Embeli

Reclining figure(2025年)Photo by Shintsubo Kenshu

セルビアパンチェヴォ生まれ。2017年東京藝術大学応用芸術学部応用絵画学科を卒業、2018年に修士課程を修了。教育・科学・技術開発省とセルビアの若い才能のための財団より奨学金を授与される。学業成績優秀者に贈られる アレクサンダル・トマシェヴィッチ賞、応用絵画分野の ULUPUDS賞、若手アーティストに贈られるヴチュコヴィッチ賞を受賞。2021年、文部科学省の奨学金を得て、東京藝術大学油画研究科に研究生として留学し、2023 年に2度目の修士課程に進む。 2025年3月に東京藝術大学を卒業予定。現在もアーティストとして活動を続けている。

絵画のほか、2016年からは「Zavod」や「Kreativni centar」、フランスの出版社「Fleurus」などで本の挿絵を手がける。また、セルビアのToBlink StudiosやポーランドのAnimoon Studiosなどのスタジオでキャラクターデザイナーやコンセプトアーティストとしてアニメーションの仕事にも携わる。また、2019年から2020年まで、ベオグラードの応用芸術学部で絵画技法のティーチングアシスタントを務めた。

Instagram:https://www.instagram.com/lea_embeli?igsh=cG40NjQxZGhnMjRz

<初日一般公開概要>

日程:2025年4月9日(水)

時間:21:00-24:00

※一部の時間帯でアーティスト在廊予定

※翌日以降は予約不要18:00-24:00

会場:WALL_alternative

申込URL:https://forms.gle/WyUNaKCrVi7QSU156

【展示概要】

「Blooming! WALL SELECTION 」

会期:2025年4月9日(水)-4月23日(水)

※4月9日(水)19:00-21:00は関係者向けレセプション

※日曜定休、4月21日(月)休

時間:18:00-24:00

会場:WALL_alternative(東京都港区西麻布4-2-4 1F)

入場:無料・予約不要

HP URL: https://avex.jp/wall/exhibition/531/

企画・主催:WALL_alternative

会場構成・グラフィックデザイン:桑田亜由子

【WALL_alternative概要】

Instagram:https://instagram.com/wall_alternative(https://instagram.com/wall_alternative)

Web:https://avex.jp/wall/(https://avex.jp/wall/)