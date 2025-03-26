【Belkin】130製品がAmazon スマイルSALEに登場　最大34%オフ！新生活にぴったりな周辺機器がセール価格に

ベルキン株式会社

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は、3月28日（金）～4月1日（月）にて開催されるAmazon スマイルSALEにて、ディズニーコラボ製品、ワイヤレス充電器、USB-Cハブなどの製品を中心に、全130製品をセール価格で販売いたします。

セール期間：3月28日（水）00:00 ～ 4月1日（月）23:59

セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/67D69AD3-9A64-4C73-A0A7-7840BA43C85E

◎新生活にぴったりな製品が多数セールに登場

新生活の周辺機器の買い替え買い足しにぴったりなセールで、多くの製品をお得な価格で購入できます。ディズニーコラボ製品、ワイヤレス充電器、USB-Cハブなど様々な製品がラインアップしています。

■Belkin MagSafe 2-in-1 ワイヤレス充電ドック

・MagSafeでピタッと置くだけ、15Wでワイヤレス急速充電

・Apple Watchに5W急速充電に対応

・iPhoneの充電パッドは角度を0~70度で調整、スタンバイモードに最適

・Appleデバイスに馴染む上質なデザイン

価格(税込)：15,224円（23%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CNBMKTNT

■Belkin 65W 3ポート大容量モバイルバッテリー20000mAh

・PD3.0対応で最大65W出力可能。MacBook Proを42分で50%まで充電

・USB-Cポート２つ、USB-Aポート１つで最大3台同時充電

・20000mAh大容量、外出先でもパワフルな充電を

・フルカラーディスプレイ搭載で、充電ステータスを表示

・コンパクトサイズ

価格(税込)：8,355円（25%オフ）

販売サイト： https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCDWTTSG

■Belkin Qi2 折りたたみ式 充電スタンド

・スタンドとしても、折りたたんでパッドとしても充電可能

・角度調整可能で、スタンバイモードや動画視聴にも最適

・クレジットカード大のコンパクトなデザイン

価格(税込)：5,092円（34%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CRXSZ143

■Belkin BoostCharge Pro Qi2 3-in-1充電スタンド（15W）

・Qi2で最大15Wのワイヤレス急速充電

・洗練された高級感あふれるデザイン

・Qi2モジュールの角度調整可能でスタンバイモードに最適

・Apple Watchを45分で0%から80%まで充電

・iPhone、Apple Wach、Qi対応デバイスの3台同時充電

価格(税込)：18,700円（33%オフ）

販売サイト： https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5D4HLWW

■Belkin BoostCharge Qi2 3-in-1 折りたたみ充電パッド（15W）

・折りたためてコンパクト、旅行や出張にも

・iPhoneとApple Watchのモジュールは角度調整可能

・優れたコストパフォーマンス

・Qi2 15W充電、Apple Watchを急速充電

価格(税込)： 11,042円（25%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D5CY74MJ

■Belkin Qi2 15W バッテリー10000mAh

・Qi2で15Wでワイヤレス急速充電

・クレジットカード大でカメラに干渉しないコンパクトなデザイン

・10000mAh大容量

・マグネット搭載でピタッと置くだけで充電可能

・高強度の折りたたみスタンドで通話や動画視聴も楽しめる

・パススルー充電とUSB-Cポート併用の2台同時充電に対応可能

価格(税込)：8,415円（23%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTJCHX2F

◎ディズニーコラボ製品もセール価格に

■Belkin BOOST↑CHARGE(TM) Pro Flex USB-C to Cケーブル

・ディズニー創立100周年限定モデル

・最大出力60Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末等に充電可能

・動画や音楽、写真フォルダなど480Mbpsの高速データ転送

・外被に25,000回以上の折り曲げテストに耐えた二重編組ナイロンを採用

価格(税込)：2,601円（11%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGZY4Q7F

■Belkin BoostCharge Magnetic Wireless Battery 5000

・Disney 100 MUSICAL WONDERが正面と背面にデザイン

・MagSafe対応で簡単にワイヤレス充電

・高級感溢れるスタンドで、４方向使用可能

・5,000mAh大容量で２台同時充電可能、パススルー充電にも対応

価格(税込)：7,191円（6%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CH7PWRVR

■Belkin BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器10W

・ディズニー創立100周年のマーベル限定モデル

・10W高速ワイヤレス充電で、ストリーミング、ナビゲーション、通話の間も充電が可能

・強力な磁気モジュールを搭載。でこぼこやカーブの多い道でも、MagSafe対応のiPhoneを安全に固定

・簡単取付、縦向き・横向きで使用可能

価格(税込)：5,355円（23%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGZXFWMG

◎PCに最適なUSB-Cハブ、ケーブルも多数登場

Belkinの豊富なUSB-Cハブやケーブルのラインアップが、デスク環境をアップデートします。

■Belkin Connect USB-C 11-in-1 Pro GaNドック（150W）

・1本のケーブルでUSB-C×4、HDMI×2、ギガビットイーサネットなど11ポートに拡張

・最大3台の外部モニターを接続可能

・GaN技術採用でホストデバイスに最大96W、周辺機器に最大50Wを電力供給

・USB-C/USB-Aポートは最大10Gbpsの高速データ転送に対応

価格(税込)：25,237円（23%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM1TWPDY

■Belkin Connectユニバーサルドック 11-in-1

・Thunderbolt 4対応のUSB-Cポートx 4口、USB-A 3.2 Gen2ポートx 1口を搭載

・HDMIで4K 2画面、VGAポート併用で最大3画面出力

・最大10Gbpsの高速データ転送可能なUSB-C 3.2ポート

・SD4.0, MicroSD3.0搭載

・スタンド一体型で長時間の作業でも快適に

セール価格(税込)：21,879円（27%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CGQ4GVSC

■Belkin Connect 8-in-1 Dual 4K Display USB-C コア ハブ

・USB-Cポート、USB-Aポート、4K 30,60HzのHDMIポート、1GbEポートを搭載

・M1/M2/M3 Macでも4K2画面に同時出力

・タイプCの電源ポートは10Gbpsのほか、最大100Wのパススルー充電に対応

・USB-Aがデータ転送と給電をサポート

・1Gbpsイーサネット有線接続

・持ち運びにもドック代わりにもなるサイズ感

価格(税込)：16,677円（23%オフ）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZKXXK9V

≪セール概要≫

Amazon スマイルSALE

ディズニーコラボ製品、ワイヤレス充電器、USB-Cハブをはじめ130点の製品を特別価格で販売いたします。

セール期間：3月26日（水）00:00 ～ 4月1日23:59（月）

セール会場：https://www.amazon.co.jp/stores/page/67D69AD3-9A64-4C73-A0A7-7840BA43C85E

＜Belkinについて＞

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

Belkin Japan公式ウェブサイト：http://www.belkin.com/jp/

Facebook：https://www.facebook.com/belkin.japan

Instagram：https://www.instagram.com/belkin_jpofficial/

Twitter：https://twitter.com/BelkinJP