CUTIE STREET、春をテーマにした新生活応援ソング「ハルフレーク」配信リリース ワンマンライブ大阪公演で披露した際のライブ映像を公開
2024年8月にデビューし、1stシングル「かわいいだけじゃだめですか？」がTikTok総再生回数50億回を突破、今年8月から12都市15公演でデビュー1周年を記念した初の全国ツアーを開催するCUTIE STREETが、新曲「ハルフレーク」を3月26日（水）に配信リリースした。
本楽曲は、春をテーマにした新生活応援ソング。“走れ！舞え！舞え！前へ！”という疾走感あふれるリリックを、CUTIE STREETがフレッシュで爽やかに歌い上げる。タイトルの「ハルフレーク」は、桜の花びらのように「春のちいさなかけら」「春のちいさな予感」を意味する造語で、春の中にある希望のかけらをひとつずつ大切に集めて、前に向かって進んでいくという決意が込められた。
また、本日21時には3月22日（土）にZepp Namba(OSAKA)で開催されたワンマンライブでのライブ映像が公開されるほか、ダンスプラクティスなどの映像が順次公開される予定。詳細スケジュールはCUTIE STREETのオフィシャルSNSをチェックしよう。
＜リリース概要＞
CUTIE STREET 5th Single「ハルフレーク」
発売日：2025年3月26日（水）
配信リンク：https://kawaii-lab.lnk.to/haru_flake
【LIVE映像】CUTIE STREET「ハルフレーク」Live at Zepp Namba(OSAKA)(2025/3/22)
https://youtu.be/RmIZT__aF-M
※3月26日（水）21:00公開
＜ライブ情報＞
CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」
8月27日（水）埼玉 和光市民文化センター サンアゼリア大ホール
8月30日（土）宮城 仙台サンプラザホール
8月31日（日）宮城 仙台サンプラザホール
9月5日（金）愛知 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
9月9日（火）東京 東京ガーデンシアター
9月11日（木）大阪 オリックス劇場
9月13日（土）京都 ロームシアター京都 メインホール
9月14日（日）兵庫 神戸国際会館こくさいホール
9月18日（木）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール
9月19日（金）北海道 千歳市民文化センター北ガス文化ホール
9月22日（月）広島 広島文化学園HBGホール
9月26日（金）福岡 福岡サンパレスホール
9月29日（月）熊本 熊本城ホール メインホール
CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」 -TOUR FINAL-
10月12日（日） 神奈川 ぴあアリーナMM
10月13日（月祝） 神奈川 ぴあアリーナMM
【チケット】
CUTIE STREET OFFICIAL FANCLUB最速先行受付
受付期間：2025年3月22日（土）20:00～4月10日（木）23:59
詳細：https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/43062
＜CUTIE STREET Profile＞
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗 ・ 佐野愛花 ・ 板倉可奈 ・ 増田彩乃 ・ 川本笑瑠 ・ 梅田みゆ ・ 真鍋凪咲 ・ 桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。
Official site（Fanclub）：https://cutiestreet.asobisystem.com/
YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET
Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street
TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street
X（Twitter）：https://x.com/CUTIE_STREET