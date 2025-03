荒れ果てた砂漠の街を、きみの力で変えていこう。『きみのまち サンドロック』春セール開催中！ダウンロード版(PS4/PS5、Switch)が期間限定で最大40％OFF！！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA(本社:東京都港区、CEO:村中 悠介、URL:https://games.dmm.com/)が運営するDMM GAMESは、2025年3月26日(水)より『きみのまち サンドロック』(My Time At Sandrock)のダウンロード版を「最大40%OFF」にてお買い求めいただける「春セール」を開始いたしました。

■ダウンロード版が期間限定「最大40%OFF」!

本日3月26日(水)より、『きみのまち サンドロック』のダウンロード版(PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM))のソフト本編とデラックスエディション(PlayStation(R)5/ Nintendo Switch(TM))が「40%OFF」でお買い求めいただけます。

更に、各種ダウンロードコンテンツも「20%OFF」にてお買い求めいただけますので、ぜひこの機会に『きみのまち サンドロック』をお楽しみください。

▼セール開催期間

・3月26日(水)0:00~4月9日(水)23:59

※セール内容、開催期間は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▼セール対象ストア

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000069187.html

・PlayStation(TM)Store(PS4/PS5)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP6412-PPSA14719_00-0305201567193039

▼セール対象商品

・『きみのまち サンドロック』 ソフト本編

通常価格 5,940円(税込) → セール価格 3,564円(税込)

・『きみのまち サンドロック・デラックスエディション』

通常価格 7,480円(税込) → セール価格 4,488円(税込)

・ペットパック:ヤモリちゃん

通常価格 440円(税込) → セール価格 352円(税込)

・かわいい動物の家具パック

通常価格 660円(税込) → セール価格 528円(税込)

・極東家具パック

通常価格 660円(税込) → セール価格 528円(税込)

・インテリアデコレーターパック

通常価格 660円(税込) → セール価格 528円(税込)

・スーパー家具パック

通常価格 1,320円(税込) → セール価格 1,056円(税込)

・スターライトコレクション1~3

通常価格 各880円(税込) → セール価格 各704円(税込)

・サマーヒートコレクション 1~3

通常価格 各880円(税込) → セール価格 各704円(税込)

・Monster Whisperer

通常価格 1,210円(税込) → セール価格 968円(税込)

・Love Chronicles

通常価格 880円(税込) → セール価格 704円(税込)

■『きみのまち サンドロック』とは?

かつて優れた技術や機械で栄えていた場所の名残の上に築かれた砂漠の街が舞台。

プレイヤーは新米ビルダーとして街に訪れ、住民と交流したり、モンスターから街を守ったりしながら、資源の乏しい砂漠の街「サンドロック」の復興を目指して冒険する事となります。

▼PV:

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IIkRFqPRK9Y ]

▼製品概要

タイトル:きみのまち サンドロック

ジャンル:まちづくりシミュレーション

対応機種:Steam、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox One、Xbox series X|S

正式リリース日:2023年11月3日(金) ※PlayStation(R)4版のみ 2024年9月13日(金)リリース

正式リリース価格:

Steam、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM):5,940円(税込)

Xbox One、Xbox series X|S:5,950円(税込)

開発会社:Pathea Games

権利表記:My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. (C) 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.