「ATTITU」春の新作登場バックパック、メッセンジャーバッグ、スマホショルダー、Apple Watchバンド新型など、全6製品を新発売

株式会社土屋鞄製造所 ATTITU

革製品を製造販売する老舗、（株）土屋鞄製造所（本社・東京都足立区）が立ち上げたブランド「ATTITU（アティテュ）」は、新たに 「CORDURA(R)×レザー」を使用したバックパック、メッセンジャーバッグを含む6製品を発売します。ラインアップには、レザースマホショルダーやApple Watch専用レザーウォッチバンドの新型も登場し、多様なニーズに応えます。

新製品は、4月24日に自社オンラインストアでの先行受注を開始。その後5月29日に一般販売を開始します。製品は、当社の大人向け鞄を取り扱う国内14店の「TSUCHIYA KABAN」と、自社運営のオンラインストアにて販売、レザーウォッチバンドは自社オンラインストアのみの販売となります。

ビジネスやトラベルのシーンにも寄り添うCORDURA(R)×レザー コンビスクエアバックパック

直線的なシルエットとレザーの表情がスマートな印象を与え、ビジカジスタイルやジャケットスタイルに合わせやすいバックパックです。ナイロン素材による軽量化や充実したポケットで、ビジネスシーンに好適な機能性も備えました。

素材には、撥水性と耐久性があり軽量なナイロン素材「500D スパンライクナイロン」を使用。マットな風合いと綿のような毛羽立ち感のあるテクスチャーでナチュラルな上質感を演出します。牛革の「BLADE NEO FSDX（ecco leather社製）」は、薄く漉いた牛革の裏にデュポン社のリサイクル可能な高密度ポリエチレン素材「Tyvek(R)(タイベック(R))」を貼り合わせた、軽くしなやかな素材。表面の革はややマットな仕上がりで、使い込むごとにつやが増し、柔らかくなじんできます。「Tyvek(R)」の表情が革にも表れ、特徴的なしわ感のある独特の表情が魅力的です。

PCは外装ポケットに収納でき、メイン収納にたっぷりと荷物を入れられます。背面のトロリースリーブでバックパックをトロリーハンドルに掛けておけます。

CORDURA(R)×レザー コンビスクエアバックパック

\74,800（税込）

■ サイズ：縦46.0×横28.5×底マチ12.0cm、ショルダー長さ55.0～97.0cm、ハンドル高さ4.5cm、A4ファイル収納可

メイン収納：14inch PC(33.0cm×23.0cm×2.0cm)収納可

PCポケット：14inch PC (33.0cm×23.0cm×2.0cm)収納可

■ 外装：ナイロン、牛革（ファスナーポケット×3、PCポケット×1、フリーポケット×1、トロリースリーブ×1、Dカン×2）

■ 内装：ポリエステル（ファスナーポケット×1）

■ 重さ：約950g ■ 内容量：17L

製品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/attitu_combi-square-backpack

颯爽と気ままに街を楽しむ レザーメッセンジャーバッグCORDURA(R)×レザー コンビメッセンジャーバッグ Large

ざっくりとしたシルエットとレザーフラップのクールな表情が静かに存在感を放つメッセンジャーバッグです。メイン素材はナイロンで軽やかかつソフトな背負い心地に。背負うとくしゃっと柔らかな表情が現れ、抜け感のある雰囲気を演出します。素材は CORDURA(R)×レザー コンビスクエアバックパックと同様です。

撥水性と耐久性があり軽量なナイロン素材「500D スパンライクナイロン」を使用。「Tyvek(R)」の表情が革にも表れ、特徴的なしわ感のある独特の表情が魅力的です。メイン収納にはB4ファイルを収納可能。鍵など細かなものは2つのフリーポケットへ。フラップの縁にはリフレクターを。明るいところでは目立ちにくくスマートな印象です。

CORDURA(R)×レザーコンビメッセンジャーバッグ Large \52,800（税込）

■ サイズ：縦31.5×横53.0×底マチ16.0cm、ショルダー

長さ 70.0～140.0cm、B4ファイル収納可

メイン収納15inch PC(37.0×27.0×2.5cm)収納可、PCポケット14inch PC (33.0×23.0×2.0cm)収納可

■ 外装：ナイロン、牛革（ファスナーポケット×1）

■ 内装：ポリエステル（PCポケット×1、

フリーポケット×2、カラビナ×1）■ 重さ：約590g

製品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/attitu_combi-messenger-bag-large

プラスαの収納力で身軽に外出ミニマルなスマホショルダー

スマホを収納しつつ、カードや鍵、リップリクームなどの小物もスマートに持ち運べるミニショルダー。

レザースマホショルダー (ファスナー) 002 \22,000（税込）

■ サイズ：縦17.0×横10.5cm、ショルダー長さ 78.0～153.0cm

■ 外装：牛革(フリーポケット×1、ファスナーポケット×1）

■ 内装：ポリエステル(フリーポケット×1、カードホルダー×1）

■ 重さ：約100g

製品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/attitu_leather-smartphone-shoulder-fastener

マグネットでスムーズに着脱できる、ミニマルなウォッチバンド

すっきりとしたミニマルなデザインで手首をスマートに彩るレザーウォッチバンドです。マグネット仕様でスムーズに着脱、フィット感も自由に調節できます。メイン素材の「防水ファインレザー」は、革の柔らかさや上質感をキープしたまま、しっかりと水を弾く防水レザーです。3M社製の「スコッチガード(TM)保護剤製品」を革の繊維の隅々にまで浸透させることで防水・防汚性を持たせ、革の裏面や断面からも水の浸入を防止。革としては軽量に仕上げられているのも魅力です。

レザーウォッチバンド Apple Watch用 (マグネットタイプ) \11,000（税込）

※自社オンラインストアのみの販売

■ サイズ：L 手首周り=約15.5～19.0cm対応、ベルト幅＝2.3cm

S：手首周り=約13.5～16.0cm対応、ベルト幅＝2.3cm

マグネット調節

■ 重さ：約30g ■ 素材：牛革

製品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/attitu_leather-watch-band-magnet

販売概要

先行受注：2025年4月24日（木）10時 ～ 5月15日（木）12時 ※自社オンラインストアのみ

一般販売：2025年5月29日（木）

ブランド特設サイト：https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu

ブランドInstagram：https://www.instagram.com/attitu_tokyo

販売店舗

■「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp

■ 直営店舗：（国内14店舗）西新井本店、軽井澤工房店、鎌倉店、丸の内店、渋谷店、六本木店、日本橋店、自由が丘店、横浜店、名古屋店、神戸店、京都店、梅田店、福岡店

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

商標について

・「CORDURA(R)（コーデュラ(R)）」は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

・DuPont(TM) およびTyvek(R) は米国デュポン会社（E.I. du Pont de Nemours and Company）の商標、あるいは登録商標です。

・Apple Watchは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

「ATTITU」について

ATTITUは、1965年創業、東京でランドセル職人が立ち上げた工房を発祥とする土屋鞄製造所（以下、土屋鞄）の新しい鞄ブランドです。土屋鞄ではこれまで「日本で一番良いものを作りたい」という信念で、苦境の中でも常に新しい手法に挑戦してきました。ATTITUはそんな土屋鞄の精神を受け継ぎながら、「『正解はない』を新しいスタンダードに」をコンセプトに掲げ、これまでに固執しない本質的な思考で、今を生きる人にフィットするものを提案します。

会社概要

会社名：株式会社 土屋鞄製造所

代表取締役社長：土屋成範

所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

ブランドURL：

ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu

TSCUHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp

grirose https://grirose.jp

CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp

objcts.io https://objcts.io

AETHER https://aet.jp

お客様お問い合わせ先

お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）

メール：support@tsuchiya-kaban.com