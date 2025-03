シャトルロックジャパン、UGC動画広告制作サービスを提供開始、SNSクリエイターの起用から撮影、動画制作まで一括サポート

シャトルロックジャパン株式会社シャトルロックジャパンが提供する、UGC動画制作サービス「Shuttlerock UGC」

シャトルロックジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:金光 展意、以下、シャトルロックジャパン)は、一般ユーザーと距離感の近いクリエイターを起用し、広告感を抑えて共感を得られやすいUGC(ユーザー生成コンテンツ (User Generated Content)、以下、UGC)動画制作サービス「Shuttlerock UGC」の提供を開始したことをお知らせいたします。これにより、SNSで動画を活用するマーケティング施策の強化や動画広告パフォーマンスの向上などを目的とする企業様へのサポート強化を実現します。

「Shuttlerock UGC 動画制作サービス」とは

UGC動画のコンセプトやアイディア考案・クリエイター選定・編集までを一括でサポートする動画制作サービスです。

シャトルロックジャパンが提供する「Shuttlerock UGC 動画制作サービス」で、UGC動画制作を一括サポート

従来の動画制作サービス「Shuttlerock Studio」と同様、企業様に動画で紹介したい商品やサービスの内容をご支給いただければ、コンテンツ企画からクリエイターの選定、撮影、SNS媒体と配置に最適化した編集までをシャトルロックジャパンで対応し、完成した動画広告を納品いたします。

一般ユーザーの視点で感じたブランドへの印象や商品やサービスの体験、魅力などを反映したコンテンツを制作し、企業のSNS広告効果の向上をサポートいたします。さらに、親しみやすい自然な表現とリアルな体験が伝わるコンセプトとアイディアを提案し、消費者になり得るSNSユーザーの関心を引きやすい動画を制作することで、ブランドや商品の認知・好感度の向上に貢献いたします。

シャトルロックジャパンが提供する「Shuttlerock UGC 動画制作サービス」ご利用の流れ

「Shuttlerock UGC 動画制作サービス」のリリース背景

多くの情報が飛び交う現在のSNSでは、より信頼性が高く共感を得られやすい、広告感の弱いクリエイティブが好まれています。

例えば、若年層の消費者(13 ~ 36歳のSNSユーザー)の88%が完璧に作り込まれていないコンテンツを好み*1、人が登場するリール広告は、人が登場しないリール広告よりクリック率 (CTR) が25%高い*2 と言われています。

このような状況で多くの企業様を支援させていただいている中、「クリエイターの探し方が分からない」、「トレンドを踏まえた構成の作り方が分からない」など、UGC動画制作に関するお悩みの声が寄せられました。

そこでシャトルロックジャパンは、各SNS媒体に合わせたトレンドに基づいて、コンセプト考案からクリエイター選定・撮影・動画編集までを一括でサポートする「Shuttlerock UGC 動画制作サービス」を提供開始いたしました。

*1 出典: Ypulse「How Ugly Became Cool: An Infographic Spotlight」88% of 13-36-year-olds like it when people showcase their flaws and imperfections, 2019(https://www.ypulse.com/article/2019/08/08/how-ugly-became-cool-an-infographic-spotlight/)

*2 出典: Meta 「エキスパートのアドバイスを基に成果を高めましょう」エンゲージメントの高いリール広告を作成するには、人を登場させてみる, 2022(https://www.facebook.com/business/creative-guidance-navigator/try-people-in-reels-ads)

「Shuttlerock UGC 動画制作サービス」のご利用メリット

1. コンセプトに合ったクリエイターを選定

クリエイターの選定から、クリエイターとのやり取りまでを一括サポート。ブランドの世界観やターゲットに合った最適なクリエイターをマッチングし、スムーズなコンテンツ制作を実現します。

2. 一般ユーザーとの距離感が近いクリエイターを起用

SNSユーザーに寄り添ったマイクロインフルエンサー*を起用し、自然な表現とリアルな体験を伝えるコンテンツを制作します。

* フォロワー3万人以下のマイクロインフルエンサー

3. トレンドを意識したクリエイティブを提案

各プラットフォームの最新トレンドに基づいたコンセプト案を2種類ご提案。トレンドを押さえた自然なクリエイティブで、広告効果の最大化を目指します。

4. プロのデザイナーによる高品質な動画制作

受賞歴を持つプロフェッショナルなデザイナーが、ブリーフやブランドガイドラインに沿って、魅力的なクリエイティブを制作。広告効果を最大化する高品質な動画を提供します。

5. 完全なコンテンツ使用権

シャトルロックジャパンが制作したUGC動画は、お客様に対して永久的な使用権を譲渡。SNS広告はもちろん、ウェブサイトや他のマーケティング施策にも自由に活用いただけます。

6. リサイズ制作・バリエーション展開

オプションプランのご利用で、様々なSNS媒体や配置などに合わせたリサイズ、コピー違いや一部要素を変更したバリエーション展開で、クリエイティブを量産することで摩耗の解決をサポートします。

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はShuttlerock Limitedの日本法人として、SNSに関わるサービスを幅広く提供しています。ニュージーランド本社を中心に日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど9カ国で事業展開しているグローバル企業です。

X (旧 Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)などの各種SNSを活用したマーケティング活動の支援・キャンペーン事務局代行から、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

