【世界的ベストセラー】 「何を問うか」で人生は変わる『QUEST　「質問」の哲学』 3月26日発売

世界累計26万部のベストセラー!良質な問いを立て、会話を深めて探求する技術を学ぶ本『QUEST 「質問」の哲学』(ダイヤモンド社 刊)が3月26日に発売となります。

エルケ・ヴィス 著、児島 修 訳 『QUEST 「質問」の哲学』 ダイヤモンド社 刊

『言語の本質』著者、今井むつみ氏絶賛!

「どのように問い、対話をしたらよいか。叡智がきらめく宝箱のような本です」

情報過多の時代、私たちは多忙を極め、じっくりと相手に向き合い、話に耳を傾けることを忘れがちです。こうした問題を抱える現代人が今こそ身につけるべきなのが、古代ギリシアの哲学者、ソクラテスの「質問の技法」です。ソクラテスは「無知の知」を自覚し、あらゆる前提を取り払うことで、相手との深い対話を育みました。本書では、彼の対話術をもとにした、会話を「浅い情報交換」から「知性を育む対話」へと変える実践的な技術を解説します。

著者であるエルケ・ヴィス氏は、企業や個人向けに活動する実践哲学の専門家で、本書は世界16か国で累計26万部のベストセラーとなりました。思考を深め、本当の知性を育む問いかけのスキルが身につけば、他人と深く意見を交わすことができ、より豊かな人生を送れるようになります。「究極の知性」と「勇敢な思考」を手に入れたい、すべての現代人にとって必読の一冊です。

■目次

はじめに

第1章 なぜ私たちは良い質問をするのが下手なのか?

「良い質問」ができない私たち/良い質問ができない理由1―人はそもそも自分の話をしたがる/良い質問ができない理由2――尋ねるのが怖い/良い質問ができない理由3――良い印象を与えたい/良い質問ができない理由4――客観性の欠如/良い質問ができない理由5――忍耐力がない/良い質問ができない理由6――そもそも方法を知らない

第2章 質問の態度

「自分は何も知らない」という態度で疑問をもつ/不思議(ワンダー)の感覚を大切にする/好奇心――本心から「知りたい」と思う/質問をするためには「勇気」が必要だ/自分の判断を絶対的なものだと思わない/観察と解釈の違い/共感を棚上げする/ソクラテス的な反応を身につける/ソクラテス式問答法の構造/「合意」に向けて努力する

第3章 質問の条件

質問の条件1――すべては聞き上手になることから始まる/質問の条件2――言葉を大切にする/質問の条件3――許可を求める/質問の条件4――ゆっくり対話する/質問の条件5―フラストレーションを許容する

第4章 質問の技法

「上向きの質問」と「下向きの質問」を使いこなす/「下向きの質問」の後に「上向きの質問」をする/良い質問のためのレシピ/質問に答えてもらいやすくなる魔法のフレーズ/質問の落とし穴とその回避策

第5章 質問から会話へ

「良い質問」から「良い会話」へつなげる/質問へのフォローアップ/相手の発言の真意を問う/フォローアップの方法――カンフル剤としての「もしも」の質問/自分の考えに疑問をもつ

おわりに

■著者プロフィール:エルケ・ヴィス(Elke Wiss)

わずかな考え方の変化で日常生活を大きく改善できる「実践哲学」の国際的なベストセラー作家。戯曲・短編小説・モノローグ・物語的な哲学詩の執筆や演出、記事の執筆、ポッドキャストの制作なども手がけ、トレーナー、ファシリテーター、実践哲学者としても活動。実践哲学と質問術のワークショップを主宰し、企業内でのソクラテス式問答法の活用方法の指導や、個人向けの哲学相談も行っている。本書が初めての著作。

■訳者プロフィール:児島 修(こじま・おさむ)

英日翻訳者。立命館大学文学部卒(心理学専攻)。おもな翻訳書に『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』『サイコロジー・オブ・マネー 一生お金に困らない「富」のマインドセット』『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』『勘違いが人を動かす 教養としての行動経済学入門』(以上、ダイヤモンド社)などがある。

■『QUEST 「質問」の哲学』

著者:エルケ・ヴィス

訳者:児島 修

定価:1,980円(税込)

発売日:2025年3月26日

発行:ダイヤモンド社

判型:46判並製・408ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478120609

