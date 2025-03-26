APTO、「AI博覧会 Spring 2025」に出展
本イベントは、AIポータルメディアのAIsmileyが主催するAIのリアルイベントです。AIの最前線にいる企業・専門家が一堂に会し、AIに特化した展示会、デモンストレーション、カンファレンス等で最新のAI・人工知能技術や製品について知ることができます。
当社のブースでは、昨日発表させていただいた、
国内初の専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」(https://expert.harbest.io/)などの最新情報をお伝えさせていただきます。
AI、LLM/SLM開発のデータにお困りの場合は、ぜひ当社のブース（4階A会場：B-1）へお越しください。
※現在は会員登録のみ可能となっております。今夏大幅機能追加予定。
「harBest Expert」プレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000053927.html)
イベント詳細・来場登録はこちら :
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_spring/
イベント概要
名称：AI博覧会 Spring 2025
会期：
2025年3月27日（木）10:00～18:00
2025年3月28日（金）10:00～17:00
会場： 東京都立産業貿易センター浜松町館 4F・5F展示室
住所：〒105-7501 東京都港区海岸1丁目7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー
参加費：無料
主催： 株式会社アイスマイリー
後援：
一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）
一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）
一般社団法人Generative AI Japan（GenAI）
一般社団法人金融データ活用推進協会（FDUA）
一般社団法人リテールAI研究会
一般社団法人データサイエンティスト協会
出展対象品目：AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等
※入場には事前登録が必要となります。イベント公式ページより登録をお願いいたします。
イベント詳細・来場登録はこちら :
https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/2025_spring/
株式会社APTO
あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]
AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。
ご相談・お問い合わせはこちら :
https://harbest.io/contact/
▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」
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▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」
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▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」
https://expert.harbest.io/
会社名 ：株式会社APTO
所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室
代表者 ：代表取締役 高品 良
URL ：https://apto.co.jp/