¡Ò¥É¥é¥´¥ó ¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó/Dragon diffusion¡Ó¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ì¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¤Î¥«¥éー¥ªー¥Àー¼õÃíÈÎÇä¤ò³«ºÅ¡ª

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NT BASKET BIG
85,800±ß
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H22cm¡ßW46cm¡ßD15cm¡¦»ý¤Á¼ê24cm
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TRIPLE JUMP BIG
85,800±ß
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NS DIAGONAL
86,900±ß
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H34cm¡ßW30cm¡ßD8cm¡¦»ý¤Á¼ê27cm
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ANA
119,900±ß
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H32cm¡ßW40cm¡ßD17.5cm¡¦»ý¤Á¼ê12.5cm
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POMPOM DOUBLE JUMP
50,600±ß
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H18cm¡ßW15cm¡ßD13cm¡¦»ý¤Á¼ê60cm
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ROSANNA
67,100±ß
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H14.5cm¡ßW32cm¡ßD10cm¡¦»ý¤Á¼ê19cm
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SANTA CROCE SMALL
78,100±ß
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H20cm¡ßW40cm¡ßD13cm¡¦»ý¤Á¼ê13cm
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SANTA CROCE BIG
91,300±ß
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H23cm¡ßW44cm¡ßD14cm¡¦»ý¤Á¼ê21cm
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