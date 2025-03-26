HTB¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó～¥Þー¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ～¡×ºÇ½ªÏÃ¤Ïº£½µÆüÍË¿¼ÌëÊüÁ÷¡ª
¡¡HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º¤¬À©ºî¤¹¤ë¡¢HTB¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó～¥Þー¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ～¡×¤Ï¡¢º£½µ3·î30Æü(Æü)¿¼Ìë0¡§10～ºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡22Æü¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¡¢Âè2ÏÃ¤ÏÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÂç¹¥É¾¡ªTVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤«¤é¤ï¤º¤«5Æü¤Ç1Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥æ¥¥Ê¤Î¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«³Ú¤·¤¤ºÇ¹â¥É¥é¥Þ¡ª¡×¤Ê¤ÉX¤Ç¤ÏÃÈ¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡×¤Ï¡¢»¥ËÚ¡¦¥¹¥¹¥¥Î¤Î¼ä¤ì¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥¨¥êー¥ÈÂç³ØÀ¸¡¦¥æ¥¥Ê¡Ê²ÃÆ£¾®²Æ¡Ë¤¬Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î±¿±Ä²þÁ±¤È·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢µÒ¤ÎÇº¤ß¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤¿ËÌ³¤Æ»¤¬Êú¤¨¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤ò¤â²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
Âè3ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ä
ÂçÄÍÇ«¡¹±é¤¸¤ë¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¥Þ¥Þ¤È¡¢¿¿Ìð¥ß¥±é¤¸¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÅ¹¡Ö¤Ò¤È¤ß¡×¥Þ¥Þ¤¬¡¢²Ð²Ö»¶¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ª°ø±ï¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÆó¿Í¤¬¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¡¢¥¹¥¹¥¥Î¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¶È³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÇÈÍð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¥æ¥¥Ê¡Ê²ÃÆ£¾®²Æ¡Ë¤¬»Å³Ý¤±¤ëµÕÅ¾¤Î°ì¼ê¤È¤Ï¡©¶ÛÇ÷´¶¤È¥æー¥â¥¢¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡Ä¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ï3·î29Æü(ÅÚ)¿¼Ìë0¡§00¤«¤é¡¢Âè4ÏÃ(ºÇ½ªÏÃ)¤Ï30Æü(Æü)¿¼Ìë0¡§10¤«¤éÊüÁ÷¡£¥æ¥¥Ê¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Î·ëËö¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó～¥Þー¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ～(C)HTB
¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó～¥Þー¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ～(C)HTB
Âè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ÏTVer¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXTÅù¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.htb.co.jp/susukinointern/index.html(https://www.htb.co.jp/susukinointern/index.html)
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
Âç³Ø£³Ç¯À¸¤Î¥æ¥¥Ê¡Ê²ÃÆ£¾®²Æ¡Ë¤Ï¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¤Ç¿¿ÌÌÌÜ°ìÅ°¤Ê¥¨¥êー¥È³ØÀ¸¡£¤·¤«¤·¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¤Ï´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ËÄ©¤à¤âÏ¢ÇÔÂ³¤¤Ç¼«¿®¤ò¼º¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥¼¥ß¤Î¶µ¼ø¤«¤éÆÍÁ³Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¹¥¹¥¥Î¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£È¾¤Ð¶¯À©Åª¤Ë¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤ØÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥æ¥¥Ê¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Þ¥Þ¡ÊÂçÄÍÇ«¡¹¡Ë¤È¥Áー¥Þ¥Þ¡Ê¼ò°æ¼ãºÚ¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅ¹¤ÎºÆÀ¸¤ËËÛÁö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤ëµÒ¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬Êú¤¨¤ëÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¹¥¹¥¥ÎÁ´ÂÎ¤ËÊÑ³×¤ÎÇÈ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¤æ¤«¤ê¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸òº¹¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤È¥æ¥¥Ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖ ÁÈ Ì¾ ¡§¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó～¥Þー¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ～
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ) ¿¼Ìë0¡§00～0¡§30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3·î30Æü(Æü) ¿¼Ìë0¡§10～0¡§40
¢£¥¥ã¥¹¥È¡§²ÃÆ£¾®²Æ ÂçÄÍÇ«¡¹ ¼ò°æ¼ãºÚ ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤ ±§³á¹ä»Î ¿¿Ìð¥ß¥
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀéÆ²¤¢¤¤Û Æ£Èø¿Î»Ö(¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ) ¤Û¤«
¢£À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§µÓËÜ¡§À¯ÃÓÍÎÍ¤¡ÊÂåÉ½ºî ±Ç²è¡Ø¥Ï¥±¥ó¥¢¥Ë¥á!¡Ù¡¢TX¡ØÈÕ¼à¤ÎÎ®µ·¡Ù¡¢CX¡ØÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡Ù¡¢CBC¡Ø¥¹¥Ê¥¤¥Ñー»þÂ¼ÀµµÁ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡ÙÂ¾¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±é½Ð¡§ÈÊÌø·ÃÊå¡ÊÂåÉ½ºî RCC¡ØÎø¤è¤ê¹¥¤¤¸¤ã¡¢¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡¢HuluÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ø¤¦¤Ä¥Ì¥±¡ÙÂ¾¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼çÂê²Î¡§±¨ÅÆ-uto-¡Ö¥Ï¥ß¥ó¥°¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§À±ÍªÊ¿¡¦¼¯Ìî½ÓÆó¡ÊHTB¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë²è/¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¾¾ÅçÍµ±¡¦¿åÃ«º»µª(ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶¦Æ±À©ºî¡§HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇîÊóÆ²£Ä£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¥º
¢£¸ø¼°£È£Ð¡§https://www.htb.co.jp/susukinointern/(https://www.htb.co.jp/susukinointern/)
¢££Ó £Î £Ó ¡§¡ÚX¡Û@HTB_drama¡¡¡ÚInstagram¡Û¡¡@htb_drama¡¡¡ÚTikTok¡Û¡¡@htb_susukinointern