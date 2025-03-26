¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë±§ÃèÎ¹¹Ô¤ÎVRÂÐ±þÈÇ¤ª¤è¤Óµ»½Ñ´ðÈ×¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£¹ÒÍÛ¡¢°Ê²¼¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë±§ÃèÎ¹¹Ô¤ÎVRÂÐ±þÈÇ¤ª¤è¤Óµ»½Ñ´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØÃ¯¤â¤¬ÃÏµå¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤³¤È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¢¨¡×¤ÎVRÂÐ±þÈÇ¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤ÎË×ÆþÎ¹¹ÔÂÎ¸³¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤Ï¡¢Steam¤Ë¤Æ2024Ç¯11·î7Æü¤è¤êÌµ½þ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000080352.html
¥Ðー¥Á¥ã¥ë±§ÃèÎ¹¹Ô VRÂÐ±þÈÇ¤ÎÆÃÄ§
- VR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ISSÆâÉô¤ò¼«Í³¤ËÃµº÷¤·¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½
- Ìµ½ÅÎÏ´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤äÁ¥³°³èÆ°¤òÂÎ¸³²ÄÇ½
- ISS¤«¤é¸«²¼¤í¤¹ÃÏµå¤ÎÄ¯Ë¾¤òºÆ¸½
ÈÎÇäÊýË¡
¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://spacedata.jp/contact
³èÍÑÎã
- Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤Î¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ
- ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥²ー¥à¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ
- ²Ê³Ø´Û¤ä¥Ðー¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Ë×ÆþÂÎ¸³¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ
±§ÃèÎ¹¹Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëVRµ»½Ñ
¶áÇ¯¡¢±§Ãè³«È¯¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë±§Ãè¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤ÈÀìÌçÅª¤Ê·±Îý¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë±§ÃèÎ¹¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢VRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼ê·Ú¤Ë±§ÃèÎ¹¹Ô¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»öÁ°·±ÎýÍÑ¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¡¢¾ÍèÅª¤Ê¼Â±§ÃèÎ¹¹Ô¤ÎÉáµÚ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±§Ãè¡ß¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡×µ»½Ñ¤Ç¡¢±§ÃèÂÎ¸³¤òÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¡×¤Ï¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤Î3D¶õ´Ö¤ä¼ÂºÝ¤ÎISSÁ¥Æâ¤Î´Ä¶¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£JAXA¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Èù¾®½ÅÎÏ´Ä¶¤äµ¤Î®¤Ê¤É¤Î±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÆÃÍ¤Î´Ä¶¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¶µ°é»ö¶È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤«¤é¡¢±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä±§Ãè¼Â¸³¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤Ï¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¡×¤ÎÁ´À¤³¦¤Ø¤Î¸ø³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤äÀìÌç²È¤Î¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿±§Ãè´Ä¶¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë³«Êü¤·¡¢±§Ãè»º¶È¤Ø¤Î»º¶È¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KDDI¡ÖMUGENLABO UNIVERSE¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¼Â¸½
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¹â¶¶ À¿¡¢°Ê²¼ KDDI¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»ö¶È²ñ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢±§Ãè¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏµå¾å¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMUGENLABO UNIVERSE¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- MUGENLABO UNIVERSE¤Ï¡¢KDDI¤¬ÂåÉ½´ë¶È¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÂç´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë±§Ãè»ö¶È¤Î¶¦ÁÏ¤ä¡¢±§Ãèµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ¾å¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÂç´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë±§Ãè»ö¶È¤Î¶¦ÁÏ¤ä¡¢±§Ãèµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ¾å¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
- KDDI¤Ï2024Ç¯9·î¡¢MUGENLABO UNIVERSE¤Ë»²²è¤¹¤ë´ë¶È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¿ーÁÏÀ®»ö¶È¡Ê°Ê²¼ TIB CATAPULT¡Ë¡×¤Î»²²è»ö¶È¼Ô¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMUGENLABO UNIVERSE¡×±¿±Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÌÌ¤ä»ñ¶âÌÌ¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¿·µ¬¾¦ºà³«È¯¡¦»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤ÏËÜ¥×¥í¥°¥é¥à»²²Ã´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ISS¤ä·îÌÌ¤Ê¤É¤Î±§Ãè´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¡Ö±§Ãè¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡×¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢³Æ´ë¶È¤¬³«È¯¤¹¤ë±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä·úÃÛÊª¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¾å¤Ç¼Â¸³¡¦¼Â¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±§Ãèµ¡´ï¤Î³«È¯¤ä¼Â¸³¤ÎÉßµï¤ò²¼¤²¡¢³Æ¼Ò¤ÎÂ¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿¤Ï¡¢±§Ãè¤ò¡ÖÌ±¼ç²½¡×¤·¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃÏµå¤ª¤è¤Ó±§Ãè´Ä¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ»½Ñ¤ä¡¢±§Ãè¥í¥Ü¥Ã¥ÈµÚ¤Ó±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Åù¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±§Ãè¡×¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±§Ãè»º¶È¤Ë¿·¤¿¤ÊÊÑ³×¤òÂ¥¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±§Ãè¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥Çー¥¿
ÂåÉ½¡¡¡§º´Æ£ ¹ÒÍÛ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç 1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー 15³¬
»ñËÜ¶â¡§15²¯1300Ëü±ß
ÌÜÅª¡¡¡§±§Ãè³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÅê»ñ¤È¸¦µæ
URL¡¡¡§https://spacedata.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²¼µ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://spacedata.jp/contact