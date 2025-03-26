Î¥Åç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2025¡Ê¤ß¤ãー¤¯²ñµÄ¡Ë¤ò³«ºÅ
µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¼Â¾Ú»ÜÀß¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¡ÖÎ¥Åç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2025¡Ê¤ß¤ãー¤¯²ñµÄ¡Ë¡×¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Î¥Åç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2025¡Ê¤ß¤ãー¤¯²ñµÄ¡Ë
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î15Æü(ÌÚ) 13:00～18:00¡ÚÎ¥Åç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Û
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯5·î16Æü(¶â) 08:15～14:00¡Ú¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ä¥¢ー¡Û
¾ì½ê¡§JTA¥Éー¥àµÜ¸ÅÅç¡Ê²Æì¸©µÜ¸ÅÅç»ÔÊ¿ÎÉ»ú²¼Î¤¡Ë
¡¡¡¡¡¡https://miyako-dome.com/
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥Æ¥à¥º
¶¨»¿¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÅÅÎÏÃæ±û¸¦µæ½ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµÜ¸ÅÅçÌ¤Íè¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREDER
¡¡¡¡¡¡(¸Þ½½²»½ç)
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢Ê¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ê¥½ー¥¹¤Î³èÍÑ¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤«¤éÉáµÚ³«»Ï¤·¤Æ´û¤Ë1000·ïÄ¶¤È¤Ê¤ëµÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¤È¡¢¿·¤¿¤ËÁö¤ê½Ð¤¹Ê¬»¶·¿¿åÁÇÍø³èÍÑ¤ò¥Æー¥Þ¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤ä¸½¾ì¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥²ñµÄÆüÄø
¡¡¡¡¢£ 5·î15Æü(ÌÚ) 1ÆüÌÜ
¡¡¡¡¡¡13:00-18:00¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡¡¡¡¡18:00-20:00¡¡¿Æ¿Æ²ñ(»²²ÃÈñÌµÎÁ)
¡¡¡¡¢£ 5·î16Æü(¶â) 2ÆüÌÜ
¡¡¡¡¡¡08:15-12:20¡¡¸½ÃÏ»ë»¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡Íè´ÖÅç¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥È¼Â¾Ú»ÜÀß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡»ö¶È½ê(¥Û¥Æ¥ë)¡¦»Ô±Ä½»Âð¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡12:20-13:00¡¡ÂÐÏÃ¡¦ÊÄ²ñ°§»¢
£³¡¥ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡¡¡¡¡¡https://www.nextems.co.jp/symposium2025/
£´¡¥¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
¡¡¡¡¡¡https://forms.gle/7rLZLyNRKr9SAimj6
£µ¡¥¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡¡¡¡Î¥Åç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à»öÌ³¶É
¡¡¡¡symposium@nextems.co.jp