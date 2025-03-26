¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢ÀéÍÕ¥¨¥ê¥¢¤ËÄ¾±ÄÅ¹ ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó À®ÅÄ¶õ¹ÁÅ¹¡×¤ò3·î28Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥Ø¥¤¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¢¥á¥ê¥«¥ó ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢ ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎChampion (¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó) ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ëÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÆâ¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó À®ÅÄ¶õ¹ÁÅ¹¡×¤ò2025Ç¯3·î28Æü(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸³«¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ½Ë¡¤ÎÄêÈÖ¡ÖREVERSE WEAVE(R)¡Ê¥ê¥Ðー¥¹¥¦¥£ー¥Ö(R)¡Ë¡×¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¤¥êー¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä½÷À¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¥¢¥á¥«¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤ä¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Å¹¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó À®ÅÄ¶õ¹ÁÅ¹¡×¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤ä»É繡¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Î°µÃå¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÌÚÌÜ¤Î¥éー¥Áºà¤ÈÄóÅô¤òÍÑ¤¤¤¿ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥óµÇ°¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï\13,200(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£)
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó À®ÅÄ¶õ¹ÁÅ¹
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§46.30Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê14ÄÚ¡Ë
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯3·î28Æü(¶â)
½»½ê¡§¢©286-0111 ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô»°Î¤ÄÍ¸æÎÁËÒ¾ì1-1 À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè£±¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¡¡Ãæ±û¥Ó¥ë¿·´Û4F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0476-32-7540
±Ä¶È»þ´Ö¡§08:00～20:00
¢£¥ªー¥×¥óµÇ°¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL
²Á³Ê¡§8,250±ß(ÀÇ¹þ)
À®ÅÄ¶õ¹ÁÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢º¸¶»¤ËChampion¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥í¥´¤Î²¼¤Ë¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î¶õ¹Á¥³ー¥É¡ÖNRT¡×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÅë¾è·ô¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡¢¤µ¤é¤ËÅë¾è¸ý(GATE¡Ë¤ò¡ÖCHAMPION¡×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥ì¥®¥å¥éー¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥á¥ê¥«ÌÊ¤È¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥ìー¥è¥ó¤Îº®ËÂ»å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥È¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥«¥¹¥¿¥à¥µー¥Ó¥¹
»É½«¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¥Ñー¥«¤äT¥·¥ã¥Ä¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤òÀßÃÖ¡£
½¾Íè¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Î»É½«¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¥Ñー¥«¤äT¥·¥ã¥Ä¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤òÀßÃÖ¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¡
¥ªー¥×¥óµÇ°¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\13,200(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó BRAND SITE(http://www.championusa.jp) ¤ª¤è¤Ó¡¢¸ø¼°SNS¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ URL¡ä
https://www.hanesbrandsinc.jp/champion/c/c20
¡ãChampion Japan ¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È URL¡ä
https://www.instagram.com/champion_japan/
¡ãChampion Japan ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È URL¡ä
https://twitter.com/champion__japan
¡ãChampion Japan Sports Club ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È URL¡ä
https://twitter.com/Champion_jpsc
¡ãChampion Japan ¸ø¼°Facebook¥Úー¥¸ URL¡ä
https://www.facebook.com/ChampionJapan
¢£Championni¤Ä¤¤¤Æ
Champion¤Ï¡¢1919Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¥í¥Á¥§¥¹¥¿ー¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¤òµ¯¸»¤È¤·¤¿µ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÂÑµ×À¡¦ÁÇºà¡¦Ë¥À½¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢100 Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ªÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤½¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ¡Ç½À¤ä¥È¥ì¥ó¥ÉÀ¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¡¢
À¤³¦Ãæ¤Ç¡Ö¥¶ ¥¥ó¥° ¥ª¥Ö ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âºÇ¹â¿å½à¤ÎÉÊ¼Á¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢
Ä©Àï¤òÂ³¤±ÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤ºÙÉô¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤òº£¸å¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£