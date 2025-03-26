JYPエンターテインメントの公式リズムゲーム『SUPERSTAR JYPNATION』が3周年記念イベントを開始！！
株式会社DalcomSoft Japanは、J.Y. Park、2PM、TWICE、Stray Kids、ITZY、NiziU、NEXZが所属する、JYP エンターテインメントの公式リズムゲームアプリ『SUPERSTAR JYPNATION』（公式サイト：https://superstarjyp.jp）において、サービス開始より3周年を迎えたことを記念して、本日（2025年3月26日）より3周年記念イベントを開始したことについてお知らせいたします。
■おかげさまで3周年！リアルカードプレゼントキャンペーン実施中！
人気No.1テーマがリアルカードに！
あなたの推しが必ずもらえるリアルカード交換チケット付きパックを販売！
3周年記念リアルカードは、PVC素材を使用！さらに、周年限定の豪華カードフレームで彩られた、まさに至高の逸品！この機会を逃せば二度と手に入らない、貴重なリアルカードを、ぜひあなたの手に。
※キャンペーン詳細はゲーム内イベント特設ページよりご確認ください。
▼参加方法
１. 対象パックをご購入いただき、交換チケットをGET！
２. 最新イベント一覧から推しグループのバナーをタップ！
３. 推しグループのメンバーを選択！
４. 発送先入力フォームに記入して送信！ご自宅へお届けいたします。
▼開催期間
2025年3月26日(水) メンテナンス後～2024年4月9日(水) 15:00まで
■#シュスジェ で推しあつめ！公式Xフォロー＆リポストキャンペーン
シュスジェ内で使える推しカード獲得のチャンス！
▼参加方法
１. @SSJ_JP_Official X公式アカウントをフォロー
２. 対象の投稿をリポスト
３. リポスト数に応じて報酬をプレゼント！
さらに参加してくれた方の中から抽選で30名様に「推し活応援セット」(お好きなメンバーのRカードセレクター1枚とプレミアムパック5)をプレゼント！
▼キャンペーン期間
2025年3月26日(水) メンテナンス後～2025年4月9日(水) 15:00まで
※キャンペーン詳細は公式X（@SSJ_JP_Official）よりご確認ください。
■他にも新機能や3周年の豪華イベントが目白押し！
その他、継続してご利用いただいている方や、ご新規様からお久しぶりの方まで、今までの感謝の気持ちを込めて、誰もがすぐに楽しめるような3周年の特別イベントや新機能を、たくさんご用意してお待ちしています！
この機会に3周年版『SUPERSTAR JYPNATION』をお楽しみください！
◆『SUPERSTAR JYPNATION』概要
タイトル 『SUPERSTAR JYPNATION』
ジャンル リズムゲーム
対応OS iOS/Android
配信日 2022年3月24日
価格 基本無料（アプリ内課金あり）
公式サイト https://superstarjyp.jp
App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1569554295
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dalcomsoft.superstarjypnation
公式X (旧Twitter) https://x.com/SSJ_JP_Official
公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@superstar_jp
著作権表記 JYP Entertainment / DALCOMSOFT JAPAN.
●株式会社DalcomSoft Japanについて
株式会社DalcomSoft Japanは、グローバル人気アーティストの音楽をリズムゲームで楽しめるSUPERSTARシリーズを展開しているDalcomSoft社（韓国）の日本法人で、「SUPERSTAR SMTOWN」、「SUPERSTAR JYPNATION」、「SUPERSTAR LAPONE」、「SUPERSTAR EBiDAN」を運営・開発しています。SUPERSTARはシリーズ累計1億ダウンロード（2025年3月現在）を達成しており、世界で最もダウンロード数が多いリズムゲームの一つです。
より多くのお客様に音楽とエンターテインメントの楽しさを広げてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。