¡ÚAI¡ßÇ¾²Ê³Ø¡Û¡ÚAI¡ßWeb¡Û¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤¬³Ø¤Ù¤ë¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ëÁí¹çÅ¸¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ³Ù»Ö¡Ë¤Ï2025Ç¯4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë～25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤Ë¤è¤ë¡¢»²²ÃÌµÎÁ¤Î¥ªー¥×¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ï¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÈIoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ë¶È¤¬³«ºÅ¤¹¤ëËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò³Ø¤ÖÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_campaign=0326_press_prtimes_sdm_shuzai&utm_medium=referral&utm_source=prtime
Å¸¼¨²ñÍè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19l380jJudtBj2cQsVFTcVGlrqRR+TtrG4=&p=U2FsdGVkX1/8xcn6YYdGmudneXZ3XymUk0ml9GNEdyb30lIxsZecQGpcGa4QKRtL&utm_campaign=0326_press_prtimes_sdm_regi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÎÏ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¸þ¾å¥»¥ß¥Êー¤È¤Ï¡©
±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¿ä¿Ê¡¦¥Þー¥±¥¿ー¤ËÌòÎ©¤Ä¥»¥ß¥Êー¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¥»¥ß¥Êー¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡Ú1ÆüÌÜ¡Û
[4/23¡Ê¿å¡Ë14:30～15:00]
¥êー¥É´ÉÍý¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÀ®²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ªAI»þÂå¤ÎBtoB¿·µ¬¸ÜµÒ³«Âó¼êË¡¤È¤Ï¡©
¡Ê³ô¡Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ñー¥¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥»ー¥ë¥¹¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¹¥±¡×¡¢»Å»ö¤Ç»È¤¦050ÅÅÏÃ¥¢¥×¥ê¡ÖSUBLINE¡Ê¥µ¥Ö¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¡¢¥Îー¥³ー¥É¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥¢¥×¥ê³«È¯¥Äー¥ë¡Ö¥µ¥¹¥±Works¡×¤Î3»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
[4/24¡ÊÌÚ¡Ë11:30～12:00]
À¸À®AI»þÂå¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈºÇ¿·»ö¾ð ～web professional summit 2025Ç¯½Õ～
¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê³ô¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOrizm¡Êµì¡§SuperX¡Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É³«È¯»Ù±ç¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡ÖÂçµ¬ÌÏ¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡×¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[4/24¡ÊÌÚ¡Ë14:30～15:00]
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç²½¤Ø¡¢AI ¡ß Ç¾²Ê³Ø¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÄêÎÌÊ¬ÀÏ～¥Ç¥¶¥¤¥óÉ¾²Á¤ò¿ôÃÍ¤ÇÉ¾²Á～
¥«¥³¥à¥¹ ¡Ê³ô¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥³¥à¥¹¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÊÝ¼é¤ò·Ð¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼õÂ÷³«È¯¤È»ö¶ÈÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£50Ç¯°Ê¾å¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤è¤êÇÝ¤ï¤ì¤¿¶ÈÌ³ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦Åù¤ò³è¤«¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼«¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ä¸¦µæ³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú3ÆüÌÜ¡Û
[4/25¡Ê¶â¡Ë11:30～12:00]
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºîÂÎ¸³¤ò¡£Wix ¤¬¸ì¤ëAI ¡ß Web¤ÎÌ¤Íè¤È¤Ï¡£
Wix.com Japan ¡Ê³ô¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Wix ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î¹½ÃÛ¡¢´ÉÍý¡¢À®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊSaaS·¿WebÀ©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ 2006Ç¯¤Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸ºîÀ®¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥µ¥¤¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÈ÷¤¨¤¿Â¿µ¡Ç½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ï¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¡¢ECµ¡Ç½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¹âÅÙ¤ÊSEOµ¡Ç½¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼«Í³¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÉ½¸½¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊWeb¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏ¿²»¡¢¼Ì¿¿¡¦Æ°²è»£±Æ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¹Ö»Õ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤ËÂ¿¾¯¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/special/event3.html?utm_campaign=0326_press_prtimes_sdm_detail&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
Å¸¼¨²ñÍè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÌµÎÁ¡Ë :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19l380jJudtBj2cQsVFTcVGlrqRR+TtrG4=&p=U2FsdGVkX1/8xcn6YYdGmudneXZ3XymUk0ml9GNEdyb30lIxsZecQGpcGa4QKRtL&utm_campaign=0326_press_prtimes_sdm_regi2&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
´ë²è³µÍ×
Ì¾¾Î¡§²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÎÏ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¸þ¾å¥»¥ß¥Êー
¡Ê±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week ½Õ Æâ¤Ç³«ºÅ¡Ë
¹½À®Å¸¡§±Ä¶ÈDX EXPO/¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° EXPO
Æ±»þ³«ºÅÅ¸¡§Japan IT Week/Japan DX Week/EC¡¦Å¹ÊÞ Week
²ñ´ü¡§2025Ç¯4·î23Æü(¿å) -25Æü(¶â)¡¡ 10:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß17:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì7¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
URL: www.japan-it.jp/hub/ja-jp/special/event3.html
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week »öÌ³¶É
Tel: 03-6739-4104
E-mail¡§cj.jp@rxglobal.com