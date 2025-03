【フォーシーズンズホテル丸の内 東京】「SEZANNE (セザン)」が 2025年「アジアのベストレストラン50」で再び快挙達成

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル丸の内 東京(所在地:東京都千代田区、総支配人:ジェンス・ワイシック)では、2025年の「アジアのベストレストラン50」(Asia’s 50 Best Restaurants)で、「SEZANNE (セザン)」が再び高い評価を受け、4位にランクイン。昨年の1位に続く選出となり、「THE BEST RESTAURANT IN JAPAN 2025」の称号も維持、その存在感を改めて示しました。

2025年3月25日に韓国・ソウルで開催された授賞式には、SEZANNEを代表してエグゼクティブ スーシェフのアシュリー・ケイリーが出席し、この栄誉を受けました。この受賞は同店にとって4度目となり、オープン以来アジアのトップレストランとしてダイニングシーンに与え続けている影響の大きさを物語っています。

総料理長 ダニエル・カルバートのコメント:

すべての受賞は私たちにとって特別な意味を持ち、日々の努力―目的を持ち、精密さと情熱を込めて料理を作り上げること―の本質を称えるものです。この瞬間は決して私たちだけのものではなく、私たちのサプライヤーやチーム、そしてこの道のりを共に歩んできたすべてのお客様とそのストーリーを分かち合えることが何よりも嬉しいことです。

SEZANNEは、2024年に三つ星を獲得したことでも注目を集めており、この格別な評価はレストランの目覚ましい成長と確固たる卓越性を象徴しています。総料理長 ダニエル・カルバートの繊細な指揮のもと、インスピレーションに満ちた革新性と、真のフランス料理の伝統を絶妙に融合させ続けています。

フォーシーズンズホテル丸の内 東京 総支配人 ジェンス・ワイシックのコメント:

SEZANNEの成功は、ダニエルが生み出す芸術的な料理の一皿一皿と、私たちのチームが提供する温かく真心のこもったサービスが融合した結果です。このユニークな体験は、食事を感動を呼び覚ます特別なひとときに変えており、その記憶はゲストの心に残り続けるものなのです。

最高の美食体験を

「SEZANNE (セザン)」は、都会的でありながらダイナミックな食体験と心のこもったきめ細やかなおもてなしでお客様をお迎えいたします。総料理長 ダニエル・カルバートによる大胆にして繊細、軽やかなフランス料理を筆頭に花を添えるのはエグゼクティブペストリーシェフ、パトリック・ティボーが作り出す美しく多彩なデザート。季節ごとに日本各地から取り寄せた旬の食材を使った料理を、魅力的なシャンパーニュセレクションやソムリエ大塚信秀により厳選されたワインリストが引き立てます。KRUGのアンバサダーでもあるSEZANNEでは、お客様にエクスクルーシブなメゾンクリュッグをご提供しています。「SEZANNE(セザン)」は2021年7月に開業して以来、わずか半年でミシュランの1つ星を獲得し、2024年には3つ星へと評価をあげました。香港を代表する建築家アンドレ・フーによるラグジュアリーかつリラックス感に満ちた空間で、都会の景観を眺めながらアペリティフを楽しむ「サロン」、臨場感あふれるキッチンが見えるコンテンポラリーな「メインダイニング」、シェフの技を間近に感じていただける個室「シェフズテーブル」の3つの異なるエレメントで構成され、最高の美食体験をお約束します。

総料理長 ダニエル・カルバート

ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港の著名人が集まるレストランへと着実に夢を実現してきたダニエル。ニューヨークの「Per Se(パ・セ)」、パリの「Epicure at Le Bristol(ホテル ルブリストル パリのメインダイニング)」それぞれミシュラン 3 つ星レストラン で、腕を磨きます。世界有数の美食都市で経験を積んできたダニエルは、異なる文化に対して偏見のない、そして様々な素材を積 極的に取り扱うことができる、オープンマインドなシェフです。総料理長を務める「SÉZANNE (セザン)」は、オープン半年でミシ ュラン 1 つ星を獲得、オープン 2 年目にしてミシュラン 2 つ星を 2 年連続で獲得、そして 2025 年「ミシュランガイド東京」では 3 つ星を獲得しました。また 2024 年「アジアのベストレストラン 50」ではベストレストランを受賞、20

「アジアのベストレストラン50」

「アジアのベストレストラン50」は、アジア各国で活躍する300名以上の「食」およびレストラン業界に精通するエキスパートの中から構成される「アジアのベストレストラン50アカデミー」メンバーの投票により決定されます。アジアの6つの国・地域にまたがるこのリストは、英ロンドンのメディア会社「ウィリアム・リード・ビジネス・メディア」が発表しており、卓越したシェフや食のトレンド、画期的なダイニング体験を紹介しています。

【フォーシーズンズホテル丸の内 東京について】

フォーシーズンズホテル丸の内 東京は、2002年10月に全57室のスモールラグジュアリーホテルとして東京駅八重洲南口徒歩3分という好立地にて開業しました。14つのスイートを含む57の客室は、床から天井までの大きな窓から自然光がたっぷり注ぎ込む、明るく開放的な空間です。東京駅を一望する7階の2つのレストラン「SEZANNE (セザン)」と「MAISON MARUNOUCHI (メゾン マルノウチ)」では、日本各地の旬の食材を使い、総料理長ダニエル・カルバートによる緻密にして軽やかな料理を創り出します。またバーラウンジでは個性的なカクテルやシャンパン、カナッペや軽食をお楽しみいただけます。さらに24時間利用可能なフィットネスジム、ラジウム含有ミネラル 温泉を完備したスパ、セミナーやパーティーなど多目的にご利用いただけるプライベートルームなど、充実の設備を整えております。スモールラグジュアリーな都会の隠れ家で、フォーシーズンズ独自のフレンドリー且つきめ細かいサービスでお客様をお迎えいたします。

フォーシーズンズホテル丸の内 東京 ウエブサイト

https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/

▼ フォーシーズンズホテル丸の内 東京のプレスリリースや高画質お写真のダウンロードは下記より▼

https://press.fourseasons.com/tokyo/