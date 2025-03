Beosound Level Frosted Green発売

バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社日本に入荷するのはわずか数台

Bang & Olufsen(バング & オルフセン)は、Atelier(アトリエ)限定モデルBeosound Level Frosted Green(ベオサウンド レベル フロステッド グリーン)を発売いたします。Beosound Level Frosted Green はAtelierプログラムによる卓越したサウンドとクラフツマンシップの最高峰を表現した限定商品です。

どこにでも設置できるスマートさと、どんな空間にもマッチするフィット感を兼ね備えたWi-FiスピーカーBeosound Level(ベオサウンド レベル )は、設置場所や周囲の環境に応じて、縦置き、横置き、壁掛けができ、驚くほど明瞭で奥行きのある音を奏でます。Bang & Olufsenを象徴するミニマルなスカンジナビアンデザインでモジュール設計のため長きに渡りご愛用いただける同スピーカーが限定ヴァージョンとなり発売されます。温かみのあるグリーンカラーはあらゆる部屋に新たな春の息吹を吹き込んでくれるでしょう。

春を感じさせる温かみのあるグリーン

Bang & Olufsenのデザインチームはこの限定Beosound Levelの制作にあたり、冬から春の活気へと移り変わる季節の循環美を表現しました。特注のファブリックカバーはホワイトタッチのソフトでダスティなグリーンから、より深く豊かなグリーンへと変化していくシームレスなグラデーション仕上げで、アルミニウムのフレームは、ポリッシュ仕上げとマット仕上げの印象的な組み合わせで、霜と雪解けの微妙なバランスを象徴しています。

Beosound Level Frosted Green(370,000円・税込)は、刻印とシリアルナンバー入りの世界限定85台で、3月27日よりBang &Olufsen公式オンラインストアと一部専門店(表参道、六本木、伊勢丹新宿店)にて限定販売いたします。

Atelierとは

-"You dream it. We craft it." あなたが夢みたものを形に‐

Bang & Olufsenならではのフォルムと機能を、あなたらしいテイストで。Atelierは世界に1つだけのオリジナル製品や多彩なカスタマイズオプションを通じて、お客様お一人ひとりの個性を表現する機会をご提供します。

ご提案する3つのカスタマイズ

2025年2月よりスタートしたカスタマイズプログラム

1. B&Oの職人と直接コラボレートすることで素材や特定のカラーを取り入れた1点もののカスタム製品を作ることができるAtelier Bespoke

2. 50万通り以上の生地、木材、アルミニウムのカタログからご自身で製品の仕上げの組み合わせを選ぶことができるAtelier Catalogue

3. B&Oのアイコニックな製品の限定モデルAtelier Editions

BANG & OLUFSENについて

Bang & Olufsenは1925年にデンマークのStruerでPeter BangとSvend Olufsenによって創立されたブランドです。二人の創立者の情熱とヴィジョンは現在でも色濃くブランドの礎となっています。創業当時より、Bang & Olufsenは革新的なオーディオ・ビジュアル製品と音響技術の開発を続けています。今日に至るまでBang & Olufsenの大切な製品価値は一貫して美しいサウンド、タイムレスなデザイン、そして比類なきクラフツマンシップです。革新的で前進的なプロダクトは世界中のBang & Olufsenのストアや一般販売店にて販売されています。