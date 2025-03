株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA(本社:東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO:夏野剛)は、2025年4月6日(日)に月刊ニュータイプ創刊40周年記念イベントシリーズ「Matching Newtype!」を新宿・ロフトプラスワンにて開催いたします。

『月刊ニュータイプ』は1985年3月創刊以来、様々なアニメを紹介してきました。そして、2025年3月発売の『月刊ニュータイプ 2025年4月号』をもって、創刊40周年を迎えました。

これまで数々のクリエイターを紹介してきた『ニュータイプ』。雑誌は出会いの場(新しい作品に出会う、クリエイターに出会う、クリエイター同士が出会い新しい作品が生まれる)の側面もあり、今回周年記念として、その「出会い」をキーワードにイベントを開催することになりました。

世に創造物を送り出しているクリエイターが、各々の仕事を紹介するとともに、テーマに沿った形で対談をするイベント企画です。

第1回テーマは「アクションを作る、アクションを描く、アクションを演じる」。映像作品においてアクションを描くうえで、どのようなことを考え作り出していくのか。

初回となる今回は、4月6日(イベント当日)よりテレ東系列で放送開始の『LAZARUS ラザロ』監督・渡辺信一郎さんと、『ジョン・ウィック:コンセクエンス』の撮影に日本から参加したファイトコレオグラファー・川本耕史さんをお招きして、「アクションを映像作品で表現すること」について伺います。

それぞれの仕事や作品のことだけでなく、ともに仕事をされたチャド・スタエルスキさん(『ジョン・ウィック』シリーズ監督、『LAZARUS ラザロ』アクション監修)についても語っていただきます!

チケットは現在、ロフトプラスワンにて発売中。この機会をお見逃しなく!

■プロフィール

渡辺信一郎(わたなべ しんいちろう)/監督・演出

1965年京都府出身。これまで手がけた主な総監督・監督作品に『カウボーイビバップ』、『サムライチャンプルー』、『スペース☆ダンディ』、『坂道のアポロン』、『キャロル&チューズデイ』など。4月より最新監督作『LAZARUS ラザロ』が始まる。

川本耕史(かわもと こうじ)/ファイトコレオグラファー

大阪でキャラクターショーを経て上京、フリーのスタントマンとして様々なアクション監督の下で経験を積む。多くの海外作品にも参加。2013年にユーデンフレームワークスに所属。下村勇二監督の短編作品「HERO」でアクション監督デビュー。現在は、映画、ゲーム、CM、ドラマなどのジャンルでアクション演出、スタントで活動する。

主な担当作品に、『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(’23)、実写版『ONE PIECE』、『るろうに剣心最終章 The Final』(’21)、『るろうに剣心/the beginning 』(’21)、『レイジング・ファイア』(’21)、『キングダム』(’19)ほか多数。

■イベント概要

イベント名:Matching Newtype!

日時:2025年4月6日(日) 開場:18:00 開演:18:30

会場:ロフトプラスワン(東京都新宿区歌舞伎町1-14-7 林ビルB2)

料金:2,500円(税込・飲食代別)

出演:渡辺信一郎(監督・演出)、川本耕史(ファイトコレオグラファー)

司会:傭兵ペンギン

ロフトプラスワン イベント詳細ページ:https://www.loft-prj.co.jp/schedule/plusone/312705

※イベントに関するお問い合わせは、下記リンク先お問い合わせフォームよりお願いいたします。

チケット購入はこちら :https://t.livepocket.jp/e/dackj

■『月刊ニュータイプ』創刊40周年記念特大号発売中!

『月刊ニュータイプ 2025年4月号』

発売日:2025年3月10日(月)

価格:990円(本体900円+税)

判型:A4変形判

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ >>(https://www.kadokawa.co.jp/product/322402000383/)

■関連リンク

アニメ情報誌『月刊ニュータイプ』創刊40周年特設サイト

https://webnewtype.com/special-contents/40th/

オリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』公式HP

https://lazarus.aniplex.co.jp/



