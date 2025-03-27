運行管理者様必見！法改正、ココが変わる！業務前自動点呼と事業者間遠隔点呼を徹底解説！ウェビナー4月14日（月）無料開催

東海電子株式会社

アルコール検知システム、 IT点呼システム、 運行管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役 杉本 哲也)は、 この度、「運行管理者様必見！法改正、ココが変わる！業務前自動点呼と事業者間遠隔点呼を徹底解説！」ウェビナーを2025年4月14日（月）に無料開催することをお知らせいたします。

お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_AQdBxjEDRiSRGPuwocpkOQ#/registration

開催日時：2025年4月14日(月)13時30分～14時30分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

業務「後」自動点呼と何が違う！？

異なる事業者間での運行管理業務の受委託が可能に。

業務「前」自動点呼、事業者間遠隔点呼、知らなきゃ損する内容を徹底解説！

【コンテンツ】

・自動点呼 法改正徹底解説「e点呼セルフ Typeロボケビー」の紹介

・遠隔点呼 法改正徹底解説「e点呼PRO」の紹介

スピーカー：東海電子株式会社 安全システム営業部 鈴木 善郎

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html



■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

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