富士フイルム株式会社(C) Etsuko Enami

2025年6月13日(金)- 7月3日(木)

会場 : フジフイルム スクエア 入館無料

■ 写真展の見どころ

榎並悦子氏は1996年に初めて「おわら風の盆」を撮影。その優雅な踊りと、おわらの響きに満ちた独特の空間に魅せられ、以来20年以上にわたって通いつめて、風の盆の撮影を続けてきました。会場に流れる「おわら」の調べとともに、写真が奏でる「おわら風の盆」をお楽しみください。

■ 写真展概要

「おわら風の盆」は、立春から数えて二百十日の台風の厄日にあたる9月1日から3日に、富山市八尾(やつお)町で毎年開催される風鎮祭です。農作物が風害に遭わないようにと、江戸時代から300年以上ものあいだ受け継がれてきました。三味線、胡弓、太鼓のお囃子で唄い上げられる民謡おわら節にあわせて、編み笠を目深に被った男女が踊り、数千のぼんぼりが灯る坂の町を練り歩きます。おわらの優美な踊りや哀調を帯びた楽器の音色、繊細な歌詞は訪れる人を魅了してきました。

本展では、この行事を20年以上にわたり撮影し続けている榎並悦子の写真作品で、風の盆の世界をご案内します。

■ 開催概要

写真展名:フジフイルム スクエア 企画写真展

榎並悦子写真展「越中八尾 おわら風の盆」

開催期間:2025年6月13日(金)- 7月3日(木)会期中無休

(開館時間:10:00~19:00・最終日14:00まで・入館は終了10分前まで)

※ 写真展はやむを得ず、中止・変更させていただく場合がございます。

ウェブサイト・電話でご確認ください。

会 場:フジフイルム スクエア内、富士フイルムフォトサロン 東京 スペース1・2・ミニギャラリー

〒 107-0052 東京都港区赤坂9-7-3(東京ミッドタウン ミッドタウン・ウェスト1F)

TEL 03-6271-3350(受付時間:平日10:00~18:00)

URL https://fujifilmsquare.jp/

※ 写真展情報は、開催日の前月から 富士フイルムウェブサイトにて、ご案内しています。

※ 祝花はお断りいたします。

入館料 :無料

※ 企業メセナとして実施しており、より多くの方に楽しんでいただくために

入館無料にしております。

主 催:富士フイルム株式会社

協 力:一般社団法人 富山県民謡越中八尾おわら保存会、一般社団法人 越中八尾観光協会

後 援:富山市

企画協力:株式会社クレヴィス

■ 出展者のプロフィール

榎並 悦子(えなみ えつこ)

京都市生まれ。大阪芸術大学写真学科卒業後、岩宮武二写真事務所を経てフリーランスに。「一期一会」の出会いを大切に、幅広いフィールドで対象をしなやかな視線で捉え作品発表を続けている。

主な写真集に『日本一の長寿郷』『Little People』『園長先生は108歳!』『光の記憶 見えなくて見えるもの―視覚障害を生きる』などがある。

第37回講談社出版文化賞写真賞受賞。全日本写真連盟副会長。公益社団法人日本写真家協会正会員。

■ 写真展併催イベント

1)スペシャルイベント「逢いにゆきたや、おわら風の盆」

日 時:2025年6月28日(土)15:00-16:30

場 所:フジフイルム スクエア2F特設会場

内 容:1.スライド上映

2.おわら踊りと胡弓

胡弓演奏:山田 誠(越中八尾おわら保存会諏訪町支部)

3.おわら談議

長尾洋子(和光大学表現学部教授)、楠 純太(越中八尾観光協会)、榎並悦子

定 員:200名

参加費:無料

要申込:館内、フジフイルム スクエア ウェブサイト、お電話にて

5月23日(金)10:00より受付開始予定。

2)榎並悦子ギャラリートーク

日 時:全6回 いずれも14:00-14:30

1.6月14日(土)2.15日(日)3.21日(土)4.22日(日)

5.7月1日(火)6.2日(水)

場 所:富士フイルムフォトサロン 東京 写真展会場内

定 員:なし

参加費:無料

申 込:不要

※ 写真展会場内で実施、座席はございません。予めご了承ください。

※ 写真展・イベントはやむを得ず、中止・変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。

■ 出展作品の一部(予定)

(C) Etsuko Enami (C) Etsuko Enami(C) Etsuko Enami (C) Etsuko Enami(C) Etsuko Enami

展覧会に合わせて刊行予定

榎並悦子写真集

『越中八尾 おわら風の盆』

B5変型・並製・オールカラー

クレヴィス刊

イメージ

■ お問い合わせ先

[ 写真使用についてのお願い ]

1.本写真展の告知以外にはご使用にならないでください。 また、使用終了後は、写真データを破棄ください。

2.トリミングはお控えください。

3.クレジット表記がある場合は明記ください。

4.写真の上に文字は載せないでください。

・作品・写真集内容について

株式会社クレヴィス 担当河村

TEL 03-6427-2806 / FAX 03-6427-2807 / E-mail info@crevis.jp

写真を中心とする富士フイルムのフォトギャラリー&ショップ。入館無料で、どなたでもお気軽にご覧いただけます。クオリティの高いさまざまなジャンルの写真を展示する富士フイルムフォトサロン、写真とカメラの歴史を学べる写真歴史博物館の他、最新の富士フイルム製品をご体験いただけるコーナー、さらには、スキンケア・サプリメント商品の販売を行うショップもあり、幅広い層の方にお楽しみいただける施設です。年中無休(年末年始を除く)、入館無料。

富士フイルムフォトサロンは、2024年、公益社団法人企業メセナ協議会より、「芸術・文化振興による社会創造活動」として「THIS IS MECENAT 2024」の認定を受けております。